Goretzka gesperrt: Bekommt ein Bankdrücker seine Chance?

Von: Christian Németh

Kommt es zu einer Startelf-Überraschung beim FC Bayern? Nachdem Leon Goretzka für das Bremen-Spiel gelbgesperrt ist, könnte nun ein Youngster zum Zug kommen.

München – Am kommenden Samstag (18:30 Uhr, live auf Sky) hat der FC Bayern München das nächste wichtige Meisterschaftsspiel bei Werder Bremen vor der Brust. Definitiv nicht dabei sein wird Leon Goretzka aufgrund einer Geldsperre. Laut Bild könnte nun ein junger Neuzugang, der bis dato erst einmal in der bayrischen Startelf stand, seine Chance erhalten.

Ryan Gravenberch Geburtsdatum und -ort 16. Mai 2002 in Amsterdam Position: Zentrales Mittelfeld Beim FC Bayern seit: 2022 (seither insgesamt 20 Spiele)

Nach Goretzka-Sperre: Kommt niederländischer Nationalspieler zum Zug?

Gemäß den Bild-Recherchen spielt der niederländische Nationalspieler Ryan Gravenberch momentan eine ernsthafte Rolle in den Startelf-Überlegungen von FCB-Coach Thomas Tuchel. Bisher wurde der 20-Jährige, der im Sommer 2022 gekommen war und bis 2027 unter Vertrag steht, in 19 Bundesligapartien lediglich eingewechselt – erst einmal durfte das Talent von Beginn an ran.

Zuletzt soll Gravenberch mit seinen Einsatzzeiten beim Rekordmeister gehadert und sogar einen Wechsel in Erwägung gezogen haben. Nun aber ergibt sich aufgrund des Goretzka-Ausfalls eine neue Perspektive für den bei Ajax Amsterdam ausgebildeten zentralen Mittelfeldakteur.

Kommt es zu seinem zweiten Bayern-Startelfeinsatz? Ryan Gravenberch könnte gegen Bremen zum Zug kommen. © IMAGO / Passion2Press

Gravenberch glänzte gegen Hertha

Doch nicht nur die Goretzka-Sperre könnte bei einem etwaigen Auflaufen des Niederländers bei Werder eine Rolle spielen, Gravenberch selbst dürfte ebenfalls seinen Teil dazu beigetragen haben, nun wieder eine ernste Startelf-Option zu sein. Beim 2:0-Erfolg der Bayern gegen Hertha BSC brachte er neuen Schwung in das Spiel der Münchner, entlastete insbesondere Joshua Kimmich, der sich dadurch freier entfalten konnte. Sogar ein Extra-Lob von Thomas Tuchel gab es nach dem Abpfiff.

Gut möglich also, dass Kimmich und Gravenberch am Samstagabend gemeinsam ab der ersten Minute agieren werden. Für Tuchel könnte ein formstarker Ryan Gravenberch derweil einen doppelten Vorteil bieten: Neben dem sportlichen Effekt für die Bayern in Bremen, könnte außerdem dem einem Transfer scheinbar nicht abgeneigten Niederländer signalisiert werden, dass man in München durchaus weiterhin mit ihm plant. Angeblich soll beispielsweise Liverpools Jürgen Klopp an Ryan Gravenberch interessiert sein.