Goretzka poltert live im TV über USA-Reise des DFB

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell FC Bayern München gegen den SC Freiburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Update vom 8. Oktober, 20.25 Uhr: Nationalmannschafts-Rückkehrer Leon Goretzka fühlt sich „absolut bereit“ für die ersten Länderspiele unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, fand aber auch kritische Worte zum DFB-Trip in die USA. „Klar ist das extrem mit dieser Reise jetzt. Habe ich so auch noch nicht erlebt“, sagte Goretzka nach dem 3:0 der Bayern gegen den SC Freiburg am Sonntag bei DAZN und fügte hinzu: „Was ich persönlich extrem schade finde, ist das zweite Spiel um 2.00 Uhr nachts deutscher Zeit ist. Das kann man nicht so wirklich nachvollziehen.“ Goretzka war bei den letzten Länderspielen von Hansi Flick nicht berücksichtigt worden, steht nun aber wieder im Kader.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel zeigte sich trotz der ungünstigen Reise mitten in der Saison verständnisvoll: „Man muss im Ganzen gerecht bleiben. Jeder Nationaltrainer holt sich jetzt die besten Spieler. Es sind die wenigen Phasen, wo die Abstellungen möglich sind. Die Reise wurde entschieden mit Verantwortlichen aus der Bundesliga, mit den Vereinen.“ Kontakt zu Nagelsmann habe er nicht gehabt, was aber auch in Ordnung sei. „Er muss keine Rücksicht auf uns nehmen. Das können wir nicht erwarten.“

Bayern-Star Leon Goretzka kritisiert die USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft. © Christian Charisius/dpa

FC Bayern München gegen SC Freiburg jetzt live: So sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

München – Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg steigt am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 17:30 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

dem wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

In der deutschen Fußball-Bundesliga steht der 7. Spieltag an und für den FC Bayern München geht es weiter mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Nach Informationen des Kicker-Sportmagazins wird Matthijs de Ligt weiterhin fehlen. Der Innenverteidiger fällt anscheinend länger aus als ursprünglich gedacht. Wann er wieder zur Verfügung stehen wird, ist unklar.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

Für den FC Bayern München ist das Spiel gegen die Breisgauer auch eine Art Revanche für das Aus im DFB-Pokal in der vergangenen Saison. Der SC Freiburg gewann trotz Rückstandes mit 2:1 in der Allianz Arena und warf den FCB im Viertelfinale aus dem Wettbewerb. Höler erzielte den Siegtreffer per Elfmeter kurz vor Spielende.

In der Liga liegt der FC Bayern vor dem 7. Spieltag nur auf Platz drei, hinter Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Besonders die „Werkself“, die an diesem Spieltag gegen den 1. FC Köln vorlegen kann, scheint ein ernstzunehmender Konkurrent zu sein im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

Der FC Bayern trifft auf den SC Freiburg. © IMAGO/PETTER ARVIDSON

Der SC Freiburg startete ordentlich in die Saison 2023/24, kassierte zwischendurch aber zwei Niederlagen. Am vergangenen Spieltag gab es dann einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg über den FC Augsburg. In der Allianz Arena werden die Breisgauer klarer Außenseiter sein, sie haben aber bewiesen, dass sie den FC Bayern München durchaus ärgern können. (smr)