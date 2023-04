Bayerns Sturm-Juwel blüht auf: BVB-Vergangenheit, Nationalmannschaft – und ein auslaufender Vertrag

Von: Philipp Kessler

Grant-Leon Ranos ist mittlerweile armenischer Nationalstürmer © Imago Images / Sven Leifer

Grant-Leon Ranos von den Amateuren des FC Bayern ist nicht zu stoppen. Die tz erklärt, wie das Münchner Sturm-Juwel, dessen Vertrag ausläuft, tickt.

München – Die Bosse des FC Bayern suchen einen neuen Knipser. Eine kreative Lösung wäre gar nicht so weit entfernt und stünde sogar noch vor der kommenden Transferperiode zur Verfügung: Grant-Leon Ranos (19) von den Amateuren des Rekordmeisters.

Der Angreifer wurde kürzlich zum ersten Mal in den Kader Armeniens berufen. Bei seiner Premiere am 28. Februar gegen Zypern erzielte er beim 2:2 einem Doppelpack. „Mein Debüt war unbeschreiblich“, sagt Ranos im Gespräch mit der tz. „Es hat mich unglaublich stolz und glücklich gemacht, für Armenien zu spielen.“ Nach dem Traum-Einstand erhielt er viele Glückwünsche. „Der prominenteste Gratulant war Henrikh Mkhitaryan“, so Ranos über die Nachricht seines Landsmanns.

Ranos feiert Debüt in Armeniens Nationalmannschaft

Die Nominierung war der Lohn für seine starken Leistung in der Regionalliga. Seine Top-Bilanz: In 27 Saisonspielen erzielte er 17 Tore und bereitete acht Treffer vor. Nun traf er auch sofort in der Nationalmannschaft. Die tz erklärt die Stürmer-Hoffnung der Bayern.

Wurzeln: Ranos wurde im niedersächsischen Gehrden geboren. Seine Eltern stammen aus Armenien. Daher war die Einberufung in die Nationalmannschaft möglich.

BVB-Vergangenheit: 2017 wechselte Ranos von Hannover 96 in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. Ein Jahr später ging es weiter zum FC Bayern, wo er seit der U16 seine Fähigkeiten verfeinerte. „Als ich in Dortmund war, kam Interesse von Bayern“, erklärt Ranos. „Ich habe mir dann eine Woche lang alles angeschaut und mich dann dafür entschieden, dass es der richtige nächste Schritt für mich ist, dorthin zu wechseln. Und obwohl es noch weiter weg von meiner Familie war, war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.“

Stärken: Er ist Eiskalt vor dem Tor, körperlich robust und mental stark. Ranos weiß, was er erreichen will und will dafür härter als alle anderen arbeiten. Auch gesunde Ernährung ist ihm wichtig.

Ranos spielte bis zur U16 unter einem anderen Namen

Namensänderung: Für den FC Bayern lief der Youngster schon unter einem anderen Namen auf. Bis zur U16 wurde der Nachname des Youngsters noch als Mamedova geführt. „Als ich dann volljährig wurde, habe ich mich entschieden, den Namen Ranos zu nehmen, der von der Vaterseite kommt“, verrät er.

PSG-Star Kylian Mbappé ist ein Weltklasse-Angreifer © Frederic Chambert/imago

Vorbild: PSG-Superstar Kylian Mbappé (24). Ranos: „Er inspiriert mich einfach: seine Ausstrahlung, sein Selbstbewusstsein, seine Überzeugung.“

Lieblingsmannschaft: Neben dem FC Bayern sind das die Königlichen. „Mein Lieblingsverein war früher immer Real Madrid. Ihre Spielweise und ihre Dominanz haben mich inspiriert“, sagt Ranos.

Hobbys: Neben seinem Job als Fußballer spielt er gerne Tischtennis und Billard.

Lieblingsmusik: Reggaeton und Hip-Hop.

Der Champions-League-Triumph ist sein großer Traum

Träume: „Mit Armenien für die EM qualifizieren und irgendwann einmal die Champions League gewinnen“, betont Ranos, der regelmäßig länger auf dem Trainingsplatz bleibt, um seinen Abschluss und sein Dribbling zu verbessern.

Zukunft: Im Sommer läuft sein Vertrag bei den Amateuren des FC Bayern aus. Die Münchner äußerten sich zuletzt auch öffentlich sehr positiv über Ranos. „Grant hat in dieser Saison in der Regionalliga Bayern eine gute Entwicklung genommen. Er ist unser bester Torschütze, aber auch als Vorbereiter ist er sehr wertvoll für die Mannschaft“, sagte Amateur-Trainer Holger Seitz (48) kürzlich bei Spox.

Unklar, wie es mit ihm weitergeht. Fakt ist: Um sich weiterzuentwickeln, braucht er größere Herausforderungen als die Regionalliga. Interessenten dürfte es nach seinem starken Länderspiel-Debüt bestimmt geben. Philipp Kessler