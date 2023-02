Grant-Leon Ranos: Mit Namenswechsel zum Lewandowski-Nachfolger?

Vertrag läuft im Sommer aus

Grant-Leon Ranos ist der Top-Torjäger der Amateure des FC Bayern München. Mit 19 Jahren wohnt er immer noch am Campus. Wie geht es im Sommer weiter?

München – Es läuft für Grant-Leon Ranos. Die Amateure des FC Bayern München spielen bislang zwar eine enttäuschende Saison, der 19-jährige Stürmer ist aber einer der wenigen Lichtblicke im Kader des Talenteschuppens an der Säbener Straße. Mit elf Saisontoren und sieben Assists ist Ranos Top-Torjäger und Top-Scorer der Mannschaft von Holger Seitz.

Dabei ist der 19-Jährige mit seinen 1,80 Metern nicht der klassische Strafraumstürmer und wird von Seitz oder Ex-Coach Martin Demichelis auch gerne mal auf dem Flügel eingesetzt. Nur eins ist sicher: Wenn Ranos spielt, spielt er eigentlich immer von Anfang an. In 21 Partien war das 19-mal der Fall.

Grant-Leon Ranos: Ausbildung neben der Regionalliga

Beim deutschen Rekordmeister spielt der Offensivspieler mittlerweile seit 2018. Über die Nachwuchsabteilungen von Hannover 96 und Borussia Dortmund zog es den Niedersachsen in die bayerische Landeshauptstadt. Seitdem wohnt Ranos am 2017 eröffneten Bayern Campus und dürfte damit einer der am längsten dort wohnenden Talente des FC Bayern sein.

Normalerweise ist es für die Jugendspieler vorgesehen, mit dem Sprung von der A-Jugend in die zweite Mannschaft auszuziehen. Da der 19-Jährige aber nach seinem Realschulabschluss aktuell noch eine Ausbildung am Internationalen Fußball Institut (IFI) absolviert, machte der Klub eine Ausnahme.

FC Bayern: Ranos wechselte als Mamedova nach München

Sein gewohntes Umfeld scheint den Stürmer in der aktuellen Saison zu Höchstleistungen anzutreiben. So durfte Ranos auch schon gelegentlich bei den Profis unter Julian Nagelsmann mittrainieren. Und auch sein jetziger Trainer Holger Seitz ist überzeugt vom Mittelstürmer.

„Grant hat in dieser Saison in der Regionalliga Bayern eine gute Entwicklung genommen. Er ist unser bester Torschütze, aber auch als Vorbereiter ist er sehr wertvoll für die Mannschaft“, lobt der 48-Jährige bei SPOX und GOAL.

Für den FC Bayern lief der Youngster übrigens schon unter einem anderen Namen auf. Bis zur U16 wurde der Nachname des Youngsters noch als Mamedova geführt, ehe sich der Deutsch-Armenier für Ranos entschied.

FC Bayern: Bleibt Ranos über den Sommer hinaus?

Und unter diesem Namen will sich der 19-Jährige auch abseits der Regionalliga Bayern in den Fokus spielen. Seitz glaubt zumindest, „dass er es in den Profifußball schaffen kann“. Ob beim FC Bayern bleibt abzuwarten, sein Vertrag in München läuft im Sommer aus.

Mit weiteren Toren in der Regionalliga würde sich Ranos für eine Vertragsverlängerung empfehlen und dürfte dann wohl auch öfters bei den Profis reinschnuppern, die abgesehen von Eric Maxim Choupo-Moting immer noch keinen anderen Stürmer im Kader stehen haben. Und auch der Vertrag des Kameruners gilt bekanntlich nur bis Ende Juli.