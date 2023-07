Erst Hochzeit, dann FC Bayern: Laimer gibt das Ja-Wort – Neuer gratuliert

Von: Christoph Klaucke

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern hat Neuzugang Konrad Laimer seine Partnerin Ines-Sarah geheiratet. Auch Manuel Neuer gehört zu den Gratulanten.

München/Settignano – Was für ein Sommer für Konrad Laimer! Mit dem Wechsel zum FC Bayern München ging für den Österreicher ein Traum in Erfüllung – und auch privat läuft es für den ersten Neuzugang der Münchner vorzüglich. Bevor es beim FC Bayern losgeht, stand Laimers Hochzeit auf dem Programm.

Konrad Laimer Geboren: 27. Mai 1997 (Alter 26 Jahre), Salzburg, Österreich Profi-Stationen: RB Salzburg, FC Liefering, RB Leipzig, FC Bayern Pflichtspiele für RB Leipzig: 190 (15 Tore, 19 Vorlagen) Vertrag bis: 30.06.2027

Bayern-Neuzugang Laimer nutzt Sommerpause für Hochzeit

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt“, sagte Konrad Laimer, nachdem der FC Bayern den Transfer offiziell bestätigt hatte. Der ablösefreie Wechsel des 26-Jährigen von RB Leipzig nach München stand schon seit Wochen fest, wurde aber erst nach Saisonende verkündet – das Foto bei der Bayern-Unterschrift sorgte für Irritationen.

Kurze Zeit später, am 27. Juni, hatte Laimer bereits erneut Grund zum Jubeln. Der gebürtige Salzburger hat geheiratet und gab seiner Partnerin Ines-Sarah das Ja-Wort. Das Brautpaar feierte unter freiem Himmel in der Toskana – genauer gesagt in der berühmten Villa Gamberaia. Das Landgut liegt in dem italienischen Dorf Settignano und besticht mit wunderschönen Gärten und einem unvergleichlichen Blick auf Florenz.

Bayern-Neuzugang Konrad Laimer hat geheiratet. © Konrad Laimer/Instagram

Erst Hochzeit, dann FC Bayern: Laimer gibt das Ja-Wort – Neuer gratuliert

Laimer teilte auf Instagram zwei Fotos von sich und seiner neuen Ehefrau direkt nach der Trauung. „Mr. & Mrs. Laimer“, schrieb der Bräutigam zu seinem Hochzeits-Post. Zu den Gästen zählte laut Sport1 auch Laimers guter Freund und ehemaliger Leipzig-Mitspieler Timo Werner. Beim FC Bayern trifft der Mittelfeldspieler in Zukunft auf neue Kollegen.

Einer davon ist der deutsche Nationaltorhüter und Kapitän Manuel Neuer, der ein „Herzlichen Glückwunsch“ in der Kommentarspalte hinterlässt. Auch Laimers neuer Klub, der FC Bayern, zählt neben mehreren RB-Profis zu den Gratulanten.

Laimer erlebt bizarre Situation: Alle, die ihn haben wollten, sind jetzt weg

Laimer kam in sechs Jahren bei RB Leipzig auf 190 Pflichtspiele und erzielte 15 Tore. Eines davon hätte dem FC Bayern fast die elfte Meisterschaft in Folge gekostet, als Laimer am vorletzten Spieltag beim 3:1 in München zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf. Mit den Sachsen feierte der Salzburger in den letzten beiden Spielzeiten den Sieg im DFB-Pokal.

Eine starke Bilanz, die auch den FCB-Bossen nicht entgangen ist, trotz langer Krankenakte kann der neue Bayern-Star wichtig werden. Allerdings erlebt der Bayern-Neuzugang Laimer eine bizarre Situation: Alle, die ihn haben wollten, sind jetzt weg. (ck)