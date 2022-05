Teamkollege verkündet in Video kurzerhand Wechsel von Gravenberch zum FC Bayern

Von: Marcus Giebel

„Viel Erfolg beim FC Bayern“: Ajax-Profi Kenneth Taylor (l.) greift der offiziellen Verkündung des Transfers von Kumpel Ryan Gravenberch vor. © Twitter @Svenn020

Neben Noussair Mazraoui kommt offenbar auch Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Darauf deutet ein Video aus der Kabine des niederländischen Meisters hin.

München - Im Freudentaumel entstehen einmalige und unvergessliche Bilder. Gerade im Sport, wenn ein Titel gewonnen oder ein Ziel erreicht ist. Das Gefühl des Triumphes lockert auch die Zunge. Dann kommt durchaus auch ans Tageslicht, was noch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Womöglich auch ein bereits ausgehandelter, aber noch nicht final abgeschlossener Transfer.

Auf der spontanen Meisterfeier von Ajax Amsterdam nach dem 5:0 gegen den SC Heerenveen am vorletzten Spieltag der Eredivisie jedenfalls wurde teilweise frei von der Leber losgeplaudert. Auch über den anstehenden Abschied von Ryan Gravenberch. Der gebürtige Amsterdamer, der am Montag seinen 20. Geburtstag feiert, wird seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Anders als bei Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui wurde aber noch kein Vollzug gemeldet.

Gravenberch zum FC Bayern? Ajax-Profi Taylor spricht in Video über Wechsel

Zumindest nicht von den Kluboberen. Dafür übernahm Teamkollege Kenneth Taylor die Rolle des Nachrichtenüberbringers. In einem auf Twitter verbreiteten Video ist zu sehen, wie der am gleichen Tag wie Gravenberch zur Welt gekommene Blondschopf seinen Kumpel in den Katakomben für den klubeigenen Sender „Ajax TV“ interviewt.

Bester Laune albern die beiden Teenager herum, ehe Taylor die Katze aus dem Sack lässt mit den Worten: „Leider wird er uns verlassen, aber das hat er sich auch verdient. Wir wünschen dir ganz viel Glück bei Bayern München.“ Woraufhin er Gravenberch das Mikrofon unter die Nase hält, von ihm aber nur den Konter bekommt: „Und du, bist du nächstes Jahr auch hier?“ Die verschmitzte Antwort: „Darauf kann ich noch nicht antworten.“

Gravenberch vor Wechsel: Auch Real Madrid gilt als Interessent

Für Taylor wäre der Sprung an die Säbener Straße aber wohl noch einen Schritt zu groß. Gravenberch, der im vergangenen Jahr bereits seine ersten zehn Länderspiele für die A-Nationalmannschaft bestritt, hat sich hingegen in die Notizbücher der Top-Klubs gespielt. Auch Real Madrid soll ein Auge auf das vom jüngst verstorbenen Starberater Mino Raiola beratenen Mittelfeldtalent geworfen haben. Den Zuschlag aber bekommt ganz offenbar der FC Bayern.

Auch in dieser Spielzeit war Gravenberch eine feste Größe bei Ajax Amsterdam, ehe ihn eine Knöchelverletzung bei den beiden jüngsten Partien zum Zuschauen verdammte und auch einen Einsatz im letzten Spiel am Sonntag bei Vitesse Arnheim unmöglich macht. Was seiner Titelfreude jedoch keinen Abbruch tat.



Kommt Gravenberch zum FC Bayern? Salihamidzic bestätigt Interesse

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte das Interesse an Gravenberch bereits bestätigt. „Er ist ein guter Spieler. Wir sind in Gesprächen. Bei so einem Transfer muss einiges passen“, sagte der Ex-Profi zuletzt bei Sky90. Allerdings verhandelt hier - anders als bei Mazraoui, dessen Vertrag ausläuft - auch Ajax mit.

Laut Mike Verweij vom Telegraaf soll es vor allem beim lieben Geld unterschiedliche Vorstellungen gegeben haben. „Der FC Bayern bot 17 Millionen Euro sowie sechs weitere Millionen als Boni, während Ajax direkt 30 Millionen Euro verlangte“, nannte der Reporter im Bild-Podcast „FC Bayern Insider“ konkrete Zahlen. Mittlerweile sollen die Münchner ihr Angebot aber erhöht haben, verriet Verweij im Podcast „Kick-off“.

Wenn man Taylors Worten Glauben schenkt, haben die Amsterdamer auch bereits angebissen. Zwar heißt es bekanntlich: Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit. Allerdings kann es durchaus sein, dass die beiden Ajax-Profis zum Zeitpunkt des Videos lediglich besoffen vor Glück waren. Deshalb bleibt allen Fans nur: Abwarten, bis sich der FC Bayern in der Personalie wieder zu Wort meldet. (mg)