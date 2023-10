FC Bayern bestätigt Goretzka-Ausfall für „die nächsten Spiele“

Von: Niklas Kirk, Stefan Schmid

Das Spiel gegen Mainz 05 gestaltete der FC Bayern erfolgreich. Durch die Verletzung von Leon Goretzka wurde der Sieg teuer erkauft. Er fällt für „die nächsten Spiele“ aus.

Update vom Sonntag, 22. Oktober, 17.35 Uhr: Was am Samstag bereits zu befürchten war, ist nun Gewissheit. Der deutsche Rekordmeister gab am Sonntag bekannt, dass sich Leon Goretzka beim 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 eine Mittelhandfraktur zugezogen hat. Der 28-Jährige wurde bereits operiert und wird sowohl im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag gegen Galatasaray Istanbul als auch „in den nächsten Spielen“ fehlen. Eine genaue Angabe über die Ausfallzeit machte der FC Bayern bisher nicht.

Münchens Leon Goretzka (M) steht mit Harry Kane (r) sowie Minjae Kim zusammen und fasst sich an die Hand. © Arne Dedert/dpa

Tuchels Sorgenfalten werden durch Goretzkas Verletzung größer

Erstmeldung vom Samstag, 21. Oktober, 22:46 Uhr: Mainz – Die Personaldecke beim FC Bayern München ist ohnehin schon angespannt, da kommt es umso ungelegener, dass Leon Goretzka beim Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 in der 74. Minute verletzt den Platz verlassen musste. Es droht ein Ausfall für das Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul.

Leon Goretzka Geboren am: 6. Februar 1995 (28 Jahre) in Bochum Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Verdacht auf Handbruch bei Bayern-Star Goretzka

Der Vorfall ereignete sich bei einer Szene, über die normalerweise nach einem Spiel niemand mehr spricht. In der 62. Spielminute wollte der Mittelfeldspieler in einem Zweikampf im eigenen Strafraum gehen. Vorangegangen war eine eigentlich harmlose Flanke der Mainzer. Doch Goretzka erwischte es beim Gegnerkontakt an der Hand. Der anschließenden Behandlung folgte die Auswechslung zwölf Minuten später.

Leon Goretzka verletzte sich im Spiel gegen Mainz 05 an der Hand. © imago

Nach dem Spiel äußerte sich FCB-Trainer Thomas Tuchel zur Situation: „Wir haben ein bisschen Sorge wegen Leon, wegen seiner Hand. Nicht, dass es so endet wie mit Serge. Aber da müssen wir jetzt abwarten.“ Auf die Nachfrage, ob ein Handbruch beim Nationalspieler vorliegt, antwortete Tuchel: „Es könnte sein, aber das wäre eine Mutmaßung.“

Bayern-Personaldecke wird dünner und dünner

Tuchel wird wohl innigst darauf hoffen, dass es bei einer Mutmaßung bleibt. Sollte Goretzka sich wirklich die Hand gebrochen haben, droht der Ausfall für das Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul – mindestens. Keine erfreulichen Aussichten für die Münchner, die ohnehin schon an einer chronisch dünnen Personaldecke leiden.

Schon auf die Planungen während des Mainz-Spiels hatte der Ausfall direkte Folgen. Eigentlich sollte der mit Fieber von der Nationalmannschaft zurückgekehrte Joshua Kimmich nach spätestens 70 Minuten ausgewechselt werden und eine Pause bekommen. Daraus wurde dann nichts, Kimmich musste über die volle Spielzeit gehen. (sch)

