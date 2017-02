Große Geste von Schweinsteiger nach Rafatis Suizidversuch

München - Er selbst hätte wohl nie darüber gesprochen. Doch die Geste von Bastian Schweinsteiger gegenüber dem Schiedsrichter Babak Rafati nach dessen Selbstmordversuch hat es verdient, dass man sie erwähnt.

Es war eine Nachricht, die die gesamte Fußballrepublik bestürzte: Am 19. November 2011 wurde kurz vor Anpfiff der Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FSV Mainz 05 bekannt, dass der für diese Begegnung vorgesehene Schiedsrichter Babak Rafati in einem Kölner Hotel versucht hatte, sich das Leben zu nehmen.

Depressionen führten zu Rafatis Selbstmordversuch

Der Unparteiische litt an Depressionen, ausgelöst durch Versagensängste, und hatte sich in einem verzweifelten Selbstmordversuch in der Badewanne die Pulsadern aufgeschnitten. Glücklicherweise wurde Rafati, der heute als Mentaltrainer arbeitet, rechtzeitig gefunden und konnte gerettet werden.

In einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick erinnert sich Rafati an diese Zeit. Er macht dem DFB gegenüber Vorwürfe. Er sei über viele Monate hinweg gemobbt worden, der Druck im Schiedsrichtersystem sei immens gewesen. Bis heute herrsche von seiten der Funktionäre Funkstille, bei ihm habe sich niemand Offizielles gemeldet.

Dagegen habe es von seinen damaligen Kollegen aus der Schiedsrichtergilde viel Zuspruch gegeben - und auch ein Brief eines damaligen Bundesligaspielers habe ihn sehr berührt. Absender der bewegenden Zeilen: Bastian Schweinsteiger, zu der Zeit Profi in Diensten des FC Bayern.

Rafati dankt Schweinsteiger: „Eine wahnsinnig große menschliche Geste“

„Bastian Schweinsteiger schrieb mir einen Brief, was mich sehr berührt hat. Da war null Berechnung dabei, er wusste ja, dass ich nach diesem Vorfall nie mehr pfeifen kann“, verrät Rafati gegenüber Blick. Und auch den Inhalt der Zeilen verschweigt er nicht. „Herr Rafati, im Leben fällt man oft. Man muss einmal öfter aufstehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute“, zitiert er aus dem privaten Schreiben und ist dem Weltmeister dankbar: „Eine wahnsinnig große menschliche Geste.“

TV-Moderator Frank Buschmann sprach danach auf Facebook aus, was wohl viele Menschen denken, nachdem sie von Schweinsteigers Geste hören:

Generell berichten wir nicht über (versuchte) Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leideen, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de/