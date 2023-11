Özil-Wechsel zum FC Bayern scheiterte einst knapp – sein Vater nennt den kuriosen Grund

Von: Jannek Ringen

Mesut Özil ist einer der großen Spielmacher der deutschen Fußballgeschichte. Einst wäre er beinahe beim FC Bayern gelandet. Warum scheiterte der Wechsel jedoch?

München – Mesut Özil ist höchstwahrscheinlich einer der filigransten deutschen Fußballer aller Zeiten. Der 35-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Karriere bei mehreren internationalen Topclubs zurück. Vor über einem Jahrzehnt wäre er beinahe beim deutschen Branchenprimus, dem FC Bayern, gelandet.

Mesut Özil Geboren: 15. Oktober 1988 (Alter 35 Jahre), Gelsenkirchen bisherige Vereine: FC Schalke 04, SV Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal, Fenerbahce Istanbul,Basaksehir Istanbul Länderspiele (Tore): 92 (23)

Ex-Nationalspieler Mesut Özil durchläuft eine Weltkarriere

Weltmeister, spanischer Meister und vierfacher englischer Pokalsieger. Dies ist nur eine Auswahl von Titeln, die Özil in seiner langen und erfolgreichen Karriere sammeln konnte. Insbesondere in seiner Zeit bei Real Madrid und beim FC Arsenal erreichte die Karriere des gebürtigen Gelsenkircheners ihren Höhepunkt.

Zudem war er ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Zeit der deutschen Nationalmannschaft unter Joachim Löw. Seine Karriere beim DFB, die eher unrühmlich mit einem Streit und Rassismusvorwürfen endete, krönte er 2014 mit dem Weltmeistertitel in Brasilien. Am Ende hat Özil in seiner Vita 92 Länderspiele vorzuweisen.

Mesut Özil landete vor einigen Jahren um ein Haar beim FC Bayern. © IMAGO / Michael Weber; IMAGO / Seskim Photo TR

Özils Vater berichtet: Real Madrid statt FC Bayern

Doch beinahe hätte seine Karriere eine spannende Wendung genommen. Nach einer starken Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika wechselte Özil von seinem Verein Werder Bremen zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Mustafa Özil, Vater von Mesut, erzählte im RTL+-Podcast „SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden“, dass Özil fast bei einem anderen Club gelandet wäre.

„2010 wäre Mesut fast beim FC Bayern München gelandet, anstelle von Real Madrid“, sagte sein Vater, der bis 2013 auch der Manager des Spielmachers war. Doch der Wechsel zu Real Madrid wurde vollzogen, was einen kuriosen Hintergrund hatte, wie Mustafa Özil berichtete.

Ex-Freundin von Mesut Özil verhindert Wechsel zu den Bayern

Zu diesem Zeitpunkt war Özil mit Anna-Maria Lagerblom, die seit 2012 mit dem Rapper Bushido verheiratet ist und mittlerweile Ferchichi heißt, zusammen. Die Beziehung zu ihr habe der FC Bayern „nicht so gerne gesehen“, weshalb er sich für den Wechsel zu den Königlichen entschied. Noch im selben Jahr folgte die Trennung des Paares.

Über das Karriereende von Özil, welches er im Frühjahr dieses Jahres bekannt gab, ist sein Vater nicht gerade glücklich. „Mesuts Karriere durfte so nicht enden. Ich akzeptiere es bis heute nicht. Ich bin traurig und enttäuscht. Es tut mir weh“, kommentierte er dieses. In der jüngeren Vergangenheit war Özil aufgrund kontroversen Tattoos oder Positionierung im Konflikt mit Palästina negativ aufgefallen. (jari)