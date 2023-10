Einzelkritik und Noten zum Bayern-Sieg gegen Kopenhagen: Musiala überragt – Kane geht unter

Von: Manuel Bonke

Der FC Bayern zeigt seine Comeback-Qualitäten und kann in Kopenhagen den nächsten CL-Dreier feiern. Die tz-Einzelnoten zum zweiten Spieltag.

Kopenhagen – Rückstand aufgeholt und am Ende noch gewonnen. So kann das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern aus Sicht der Münchner zusammengefasst werden.

Jamal Musiala konnte beim 0:1 aus Sicht des deutschen Rekordmeisters seine Klasse ausspielen und den so wichtigen Ausgleich erzielen. Nach ihrer Einwechslung war es dann ein Zusammenspiel der Joker Thomas Müller und Mathys Tel, das am Ende zum 2:1-Endstand führte. Die tz-Einzelnoten:

Sven Ulreich

Ulreich hatte – abgesehen vom Treffer der Dänen – nicht viel zu tun. Trotzdem würde die Souveränität und Ausstrahlung eines Manuel Neuer dem Team gut tun. Mit einem Weltklasse-Reflex hielt Ulreich den Sieg in der Nachspielzeit fest. Note: 2

Noussair Mazraoui

Es dauerte ein paar Minuten, bis der Marokkaner ins Spiel fand. Mit zunehmender Spieldauer schaltete er sich dann mehr und mehr ins bayerische Offensivspiel ein und belebte die rechte Seite. Note: 4

Dayot Upamecano

In Sachen Spielaufbau betrieb der Franzose Job-Sharing mit Mittelfeldchef Kimmich. Wenn die Passwege zugestellt waren, ging Upamcano auch mal mutig ins Dribbling. Trotzdem wirkte sein Stellungsspiel häufig nicht optimal. Note: 3

Minjae Kim

Mit langen Diagonalbällen auf Sané versuchte der Südkoreaner, das Spiel von hinten zu verlagern. Im Zweikampf wieder kompromissloser als noch am Wochenende in Leipzig. Allerdings wehrte er den Ball vor dem 0:1 unglücklich direkt vor die Füße von Torschütze Lerager ab. Note: 4

Alphonso Davies

Das Zusammenspiel mit Coman klappte auf der linken Seite nur bedingt. Zwar spielte Davies den einen oder anderen klugen Ball ins Zentrum, doch seine Hochgeschwindigkeits-Antritte kamen nicht wirklich zur Geltung. Zu wenig für seine Möglichkeiten! Note: 4

Konrad Laimer

Die Tage als Rechtsverteidiger waren zumindest in Kopenhagen gezählt. Laimer durfte wieder im Mittelfeld-Zentrum ran – und zeigte neben körperlicher Präsenz auch eine enorme Laufbereitschaft inklusive guter Pässe in die Spitze. Bei der Entstehung des 0:1 fehlte diese Präsenz jedoch. Note: 4

Joshua Kimmich

Der Kapitän ließ sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen und versuchte, das Spiel von dort aus anzukurbeln. Dabei ging er vor allem bei Zuspielen von Schlussmann Ulreich häufig ins Risiko, hatte aber entsprechend viele Ballkontakte. Note: 3

Der FC Bayern dreht die Champions-League-Partie gegen den FC Kopenhagen. © Cathrin Mller/imago

Leroy Sané

Licht und Schatten in Kopenhagen. Seine Dribblings sorgten für Gefahr, der Torerfolg blieb dieses Mal jedoch aus. Note: 4

Jamal Musiala

Immer für den genialen Moment gut, doch die Dänen nahmen den Ausnahmekicker ordentlich hart in Manndeckung. Doch beim 1:1 zeigte er einmal mehr seine Genialität am Ball. Note: 2

Kingsley Coman

Wenig Überraschendes, viel Erwartbares. Dementsprechend wenig Mühe hatten die Dänen, die Aktionen des Flügelspielers zu erahnen und zu unterbinden. Note: 5

Harry Kane

In der ersten Halbzeit hatte der englische Superstürmer weniger Ballkontakte als Schlussmann Ulreich, ein ähnliches Bild ergab sich am Wochenende in Leipzig. Es bleibt die Frage: Welchen Plan verfolgt Trainer Tuchel mit Kane? Note: 5