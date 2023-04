Guardiola gegen Tuchel: Insider verrät neue Details zu legendärem Restaurant-Besuch in München

Von: Marcus Giebel

Bei Fußball-Gesprächen zwischen Pep Guardiola und Thomas Tuchel hören selbst andere große Namen der Branche andächtig zu. So auch bei einem gemeinsamen Abend im Schumann’s.

München – Wenn Pep Guardiola und Thomas Tuchel aufeinandertreffen, ist ganz große Fußball-Kunst garantiert. Das gilt nicht nur dann, wenn die beiden Taktikfüchse ihre Mannschaften aufeinander loslassen – wie im Champions-League-Viertelfinale zwischen Manchester City und dem FC Bayern. Sondern auch für private Treffen.

So ging ein gemeinsamer Restaurant-Besuch im Schumann’s in die Fußballgeschichte ein. Weil die beiden Liebhaber des schönen Spiels so in ihrer Leidenschaft schwelgten, dass sie auf dem Tisch mit Hilfe von Salz- und Pfefferstreuern taktische Kniffe austauschten. Nun verriet Michael Reschke, zu jener Technischer Direktor bei den Bayern und ebenfalls mit am Tisch, weitere Details des legendären Abends.

Rund drei Jahre lang für den FC Bayern unterwegs: Michael Reschke war nicht nur zu den Zeiten von Pep Guardiola Technischer Direktor der Roten. © IMAGO / Lackovic

Guardiola und Tuchel im Schumann‘s: Reschke lud damaligen Bayern-Trainer mit ein

Ursprünglich sei er mit Tuchel während dessen freiwilliger Auszeit nach dem Abschied vom 1. FSV Mainz 05 zum Essen verabredet gewesen, habe dann den damaligen Bayern-Coach Guardiola gefragt, ob er auch mitkommen wolle. „Pep organisierte sogar Termine um und freute sich auf unsere Runde“, sagte der mittlerweile 65-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Anders als bei ähnlichen Gesprächsrunden sei ihm nur „die Zuhörer-Tribüne“ geblieben. Denn: „Da saßen sich zwei geniale Fußballtrainer, ja zwei Schach-Großmeister, gegenüber und haben auf allerhöchstem Niveau über Fußball, Taktiken und Systeme philosophiert.“ Reschke schien total angetan zu sein, denn er meint, es habe „wenig inhaltsstärkere Gespräche über Fußball in den letzten Jahren gegeben“.

Taktik-Runde mit Guardiola und Tuchel: „Über Situationen gesprochen, die mehrere Jahre zurücklagen“

Tuchel habe sich als früher Guardiola-Fan geoutet und berichtet, er sei mehrmals nach Barcelona geflogen, um den Fußball des Katalanen live zu erleben. Was Reschke an diesem Abend besonders bewunderte: „Die beiden haben dann über Auf- und Umstellungen oder einzelne Spielsituationen gesprochen, die mehrere Jahre zurücklagen.“ Dabei hätten sie sich an „kleinste Details und genaue Spielszenen“ erinnert.

Um diese Situationen zu veranschaulichen, hätten sich beide zu helfen gewusst. „Da ging es dann mit Sekt- und Weingläsern, Salz- und Pfefferstreuern hin und her“, verriet Reschke: „Es waren natürlich nicht 22 Spieler auf dem imaginären Platz, dafür war der Tisch zu klein. Es ging immer um einzelne Situationen und Positionsketten und für mich faszinierend den Dialog zu verfolgen.“ Die drei prominenten Restaurant-Gäste seien dabei wie in einer eigenen Welt unterwegs gewesen.

Wer setzt sich diesmal durch? Bei Restaurant-Besuchen in München tauschten Pep Guardiola (l.) und Thomas Tuchel bereits Taktik-Kniffe aus. © IMAGO / PA Images

Reschke über Guardiola: „Sah Tuchel als seinen perfekten Nachfolger beim FC Bayern“

Bei einem weiteren abendlichen Treffen wuchs die Runde sogar auf vier Personen an – auch Peter Hermann, einer der profiliertesten Co-Trainer im deutschen Fußball, kam in den Genuss, den beiden Granden zu folgen. Der einstige Assistent von Jupp Heynckes an der Säbener Straße habe sich am nächsten Tag telefonisch bei ihm bedankt, so Reschke: „Peter erklärte, dass er immer überzeugt gewesen sei, viel von Taktik zu verstehen. Aber nach diesem Abend müsse er einiges überdenken und hätte eine völlig neue Liga erlebt.“

Für Guardiola hat Reschke noch ein besonderes Lob parat: „Ich bin sicher, niemand hat in den letzten Jahren, dem Spiel, vielen sehr guten Trainern und Spielern mehr wichtige Impulse gegeben als Pep.“ Auch wenn sich der aktuelle Coach von Manchester City überrascht über den jüngsten Trainerwechsel beim FC Bayern von Julian Nagelsmann zu Tuchel zeigte, kann er die Entscheidung wohl sehr gut nachvollziehen. Denn Reschke erklärte: „Guardiola war nach den beiden Gesprächen übrigens überzeugt, dass Thomas Tuchel sein perfekter Nachfolger beim FC Bayern sein würde.“

Aus verschiedenen Gründen dauerte es doch sechseinhalb Jahre und sechs Trainerwechsel, bis Tuchel beim Rekordmeister landete. Dafür sehen sich die beiden Champions-League-Sieger nun auf den Trainerbänken umso schneller wieder. Wo sie in die Tat umsetzen können, was bei einem Restaurant-Besuch vor Jahren seinen Anfang nahm. (mg)