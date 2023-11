Mitten in der Kimmich-Debatte: Sommer-Flirt klopft schon wieder an

Von: Andre Oechsner

Beim FC Bayern finden sich viele vertrackte Vertragssituationen vor, die so schnell wie möglich geregelt werden sollten. Dazu gehört Joshua Kimmich, der bei einem Topklub gelistet ist.

München – Joshua Kimmich ist im Maschinenraum des FC Bayern gesetzt, seit Jahren immens wichtiger Führungsspieler und geht auf wie neben dem Platz stets voran. Eine Galionsfigur des Münchner Vereins, dürfte man meinen. Kimmichs Vertragssituation bereitet dem deutschen Rekordmeister allerdings Kopfschmerzen.

Joshua Kimmich Geburtsdatum: 8. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Rottweil Verein: FC Bayern Position: Defensives Mittelfeld Marktwert: 75 Millionen Euro

Joshua Kimmich: Verlängerung beim FC Bayern kein Selbstläufer

Wie im Sport1-Podcast Die Bayern-Woche zu hören ist, wird die Verlängerung von Kimmichs 2025 auslaufendem Vertrag kein Selbstläufer. Das chaotische Jahr 2023 mit allen Personalwechseln und der andauernden Unruhe soll beim Kapitän Spuren hinterlassen haben. Das macht es für Sportdirektor Christoph Freund und seine Mitarbeiter extrem schwierig.

Im kommenden Sommer ist der FCB ein Gefangener des Markts. Hat Kimmich seinen Kontrakt bis dahin nicht verlängert, steht er auf dem Transfermarkt. Einen zweiten Fall David Alaba, der vor etwas mehr als zwei Jahren ablösefrei zu Real Madrid wechselte, soll und wird es an der Säbener Straße nicht mehr geben.

Joshua Kimmich ist heiß begehrt und könnte den FC Bayern 2024 verlassen. © IMAGO/Markus Fischer

Barca und Manchester City bei Joshua Kimmich in Lauerstellung

Bisher gibt es keine Tendenz, ob sich Kimmich noch mal an die Bayern bindet oder eine neue Herausforderung anstrebt. Was es für Freund und Co. nicht gerade einfach macht: Der FC Barcelona und Manchester City haben Kimmich für den nächsten Sommer konkret auf dem Schirm. Der 28-Jährige werde im Ausland sehr geschätzt und könne sich einen Wechsel unter Umständen vorstellen, heißt es. Barca war schon Kimmichs Flirt in diesem Sommer.

An Kimmich entzündete sich in den vergangenen Wochen eine kontroverse Debatte. Viele kritisieren die fehlende Konstanz in den Leistungen des deutschen Nationalspielers, zweifeln in diesem Sinne seine Position als Leader im Team an. Die nicht mehr vorhandene Härte in seinem Spiel wird Kimmich ebenfalls angelastet. Zudem gab es Debatten mit Trainer Thomas Tuchel, weil dieser Kimmich nicht als seine gewünschte „Holding Six“ sieht. Das ruft indes TV-Experten Didi Hamann auf den Plan, der Tuchel in der Bild hart angeht: „Kimmich hat er in sechs, sieben Monaten demontiert. Der ist total verunsichert.“

Abgang vom FC Bayern? Xavi Hernandez und Pep Guardiola bewundern Joshua Kimmich

Zu den Transfergerüchten gibt es ebenfalls brisante Hintergründe. Zum einen Barca. In Katalonien schwärmen sie schon seit Langem in den höchsten Tönen von Kimmich. Allen voran Trainer Xavi Hernandez, der sehr angetan von Kimmich ist: „Ich habe mit ihm in Katar gesprochen. Wir haben uns auf einer Veranstaltung getroffen, er sagte, er sei ein Fan von mir.“

Auf der anderen Seite wäre Manchester City, das gerade dabei ist, sich als amtierender Triplesieger als beste Mannschaft Europas zu etablieren. Und dem nicht genug, steht da ja auch noch Pep Guardiola im Traineramt. Dieser erwies sich schon während seiner Zeit beim FC Bayern als großer Kimmich-Bewunderer. (aoe)

