Guerreiro „hätte gerne in Dortmund weitergemacht“ – wie Cancelo den Bayern-Wechsel ins Rollen brachte

Von: Christoph Klaucke

Raphael Guerreiro ist im Sommer zum FC Bayern gewechselt. Der Linksverteidiger wäre gerne in Dortmund geblieben, ließ sich aber auch von Joao Cancelo überzeugen.

München – Raphael Guerreiro hat die Seiten gewechselt. Der 29-Jährige geht nach sieben Jahren in Dortmund in der kommenden Saison für den großen Rivalen FC Bayern auf Titeljagd. Dabei wäre der Linksverteidiger gerne beim BVB geblieben. Eine entscheidende Rolle beim Transfer spielte unter anderem Guerreiros Landsmann und Vorgänger Joao Cancelo.

Raphael Guerreiro Geboren: 22. Dezember 1993 (Alter 29 Jahre), Le Blanc-Mesnil, Frankreich Verein: FC Bayern (Vertrag bis Juni 2026) Position: Linksverteidiger Marktwert: 20 Millionen Euro

Guerreiro wechselte nach sieben Jahren in Dortmund zum FC Bayern

Lewandowski, Götze oder Hummels: Der zurückhaltende Portugiese fällt keineswegs in die Kategorie Top-Stars, die bereits in der Vergangenheit vom FC Bayern zu Borussia Dortmund wechselten. Dazu kommt Guerreiro ablösefrei nach München.

Beinahe wäre der Außenverteidiger mit Offensivdrang mit der Deutschen Meisterschale im Gepäck nach München gekommen. Doch der BVB verspielte am letzten Spieltag noch den Titel und musste den Bayern einmal mehr den Vortritt lassen. Guerreiro, der bereits den ersten Nachteil an München für sich und seine Familie verraten hat, fühlt sich nach vielen Jahren in Schwarz-Gelb dem Klub noch immer sehr verbunden.

Joao Cancelo überzeugte Guerreiro zum Bayern-Wechsel. © Sven Simon/Alexander Pohl/Imago

Bayern-Neuzugang Guerreiro wäre gerne in Dortmund geblieben

„Natürlich war das ein bitterer Abschied, aber ich habe bis zur letzten Sekunde alles gegeben. Da ist einfach nur Liebe bis zum Ende meiner Tage“, sagte Guerreiro am Montagnachmittag in einer Vorstellungsrunde im Trainingslager des FC Bayern. Der Europameister freut sich jetzt auf die neue Herausforderung bei seinem neuen Klub, ließ aber gleichzeitig durchblicken, dass er gerne länger in Dortmund geblieben wäre.

„Ich hätte gerne in Dortmund weitergemacht, aber der Vorstand hat sich dort anders entschieden“, sagte Guerreiro. „Nach der Saison musste ich mir dann die richtigen Fragen stellen und einen guten Klub finden mit der Qualität, die mir entspricht“, erzählte der gebürtige Franzose: „Als Bayern bei mir angeklopft hat, habe ich alles getan, um hierherzukommen.“ Eine besondere Rolle beim Wechsel spielte auch FCB-Coach Thomas Tuchel, mit dem Guerreiro bereits in der Saison 2016/17 in Dortmund zusammengearbeitet hat.

Guerreiro entscheidet sich nach Tuchel-Anruf für den FC Bayern

„Nach der Meisterschaft habe ich mit Thomas Tuchel telefoniert. Mit ihm am Telefon zu sprechen, hat den Unterschied gemacht. Ich kenne ihn, ich weiß, was er verlangt, was er will. Er hat mir gezeigt, dass er mich wirklich im Team haben will“, sagte Guerreiro. „Das ist natürlich auch etwas Unglaubliches, eine große Chance.“

Tuchel sei aber nicht die einzige Figur gewesen, die eine entscheidende Rolle bei Guerreiros Wechsel zum FC Bayern gespielt habe. Ausgerechnet Joao Cancelo, der ein unbefriedigendes Halbjahr hatte und unlängst das Kapitel FC Bayern geschlossen hat, sprach ihm gut zu.

Guerreiro „hätte gerne in Dortmund weitergemacht“ – Cancelo spielte entscheidende Rolle

„Ich habe auch mit Joao gesprochen als ich bei der Nationalmannschaft war, er hat nur Gutes über den Verein und die Stadt erzählt. Er hat mir auch gesagt, dass ich so weitermachen soll und hat mir Mut gemacht“, erklärte Guerreiro, der Joao Cancelo aus der portugiesischen Nationalmannschaft kennt. Seine Lieblingsposition sei „links hinten“, allerdings könne er auch im Mittelfeld spielen. Erst recht, wenn Leon Goretzka den FC Bayern tatsächlich verlassen sollte – sogar Richtung BVB? (ck)