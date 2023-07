Guerrero ist wieder vereinslos – Mit 39 Rückkehr nach Peru?

Südamerika

+ © twitter/Racing Club José Paolo Guerrero ist auch mit 39 Jahren gut in Schuss. Er verlässt Racing, da er mehr Spielpraxis möchte. Jefferson Farfán (ganz links) macht sich für einen Wechsel zu Alianza Lima stark. © twitter/Racing Club

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johannes Skiba schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der frühere Stürmer des FC Bayern München José Paolo Guerrero ist wieder vereinslos, wird seine Karriere aber auch mit 39 Jahren weiter fortsetzten.

Avellaneda – Vor 21 Jahren wechselte José Paolo Guerrero von der U20 des peruanischen Topklubs Alianza Lima zum FC Bayern München. Damals war der Angreifer 18 Jahre alt. Mit nun 39 Jahren ist der Peruaner immer noch aktiv. Nach zehn Jahren im brasilianischen Vereinsfußball zog es Guerrero Anfang des Jahres zum argentinischen Topklub Racing aus Avellaneda, einem Vorort von Buenos Aires. Nach 22 Partien und nur drei Treffern ist nun aber wieder Schluss. Guerrero und Racing lösten den Vertrag einvernehmlich auf.

José Paolo Guerrero Gonzáles Geboren: 1. Januar 1984 in Lima, Peru Letzter Verein: Racing Club, Argentinien Position: Stürmer

Ehemaliger Bayern-Profi bald mit Ex-Eintracht-Spieler bei Alianza Lima?

Als Grund für die Vertragsauflösung von Ex-Bayern-Spieler Paolo Guerrero und Racing nennt die argentinische Sportzeitung Olé, dass der 9er trotz seines Alters mehr Spielpraxis erhalten möchte. Bei „La Academia“ war der Peruaner oft nur als Joker im Einsatz. Auch wenn eine Trennung nicht ausgeschlossen werden konnte, ist der Zeitpunkt der Auflösung am Freitag (7. Juli) überraschend. Tags zuvor wurde der Stürmer noch im „clásico“ gegen San Lorenzo (1:1) eingewechselt, wohl wissend, dass es seine letzte Partie für Racing sein wird.

Gleich nach Bekanntgabe der Trennung, wurde über eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Alianza Lima spekuliert – also der Verein, dem Guerrero 2002 den Rücken kehrte und sich dem FCB anschloss. Schon vor einem halben Jahr machten sich die Fans des peruanischen Topklub, bei dem auch der frühere Eintracht-Frankfurt-Profi Carlos Zambrano unter Vertrag steht, Hoffnungen auf eine Verpflichtung der in Peru verehrten Fußballlegende. Schließt sich nun der Kreis?

+ Nach nicht mal einem halben Jahr verlässt Paolo Guerrero Racing wieder. © imago/Cortina

Frühere Bundesliga-Profi Farfán macht sich für Rückkehr des Ex-Bayern-Spieler Guerrero stark

Doch nicht nur die Fans von Alianza Lima machen sich für einen Transfer des früheren FC-Bayern-Profis Paolo Guerrero stark. Auch Jefferson Farfán, der lange Zeit beim FC Schalke 04 spielte und vor einem halben Jahr seine Karriere bei Alianza Lima beendete, sprach sich für eine Rückkehr seines langjährigen Wegfährten aus. Auf Instagram postet der ehemalige Angreifer ein Foto der beiden, auf dem die Offensivspieler zusammen als Kinder im Trikot von Alianza zu sehen sind und richtete dabei emotionale Worte an Guerrero: „Ich möchte dich dort sehen, wo unsere Träume begonnen haben. Ich möchte glücklich sterben, Bruder. Es wäre mein Traum.“

Doch auch andere Vereine wie der ecuadorianische Topklub Emelec sollen interessiert sein. Der nach wie vor hohe sportliche Anspruch von Guerrero an sich selbst, spricht tatsächlich für eine Rückkehr. Bei Alianza konnte er sich anders als in Argentinien einen Stammplatz erobern. Dazu gilt sein Fokus nach wie vor der peruanischen Nationalmannschaft, die im September in die hart umkämpfte WM-Qualifikation startet.

Der Kapitän von „La Blanquirroja“ hat auch nach 109 Länderspielen und 39 Toren noch nicht genug und möchte sein Heimatland wie schon 2018 erneut zur WM schießen. Da die Weltmeisterschaft 2026 erstmals mit 48 Mannschaften stattfinden wird, steht Südamerika ein weiterer Startplatz zur Verfügung, sodass Peru sich trotz der übermächtigen Konkurrenz Hoffnungen auf eine Qualifikation macht – mit Ikone José Paolo Guerrero als Anführer. (jsk)