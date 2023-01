Torwart-Suche des FC Bayern: Italiener berichten über Offerte für Serie-A-Keeper

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern soll sich bei der Torhüter-Suche auch in Italien umgesehen haben, dortigen Medien zufolge gab der Rekordmeister sogar ein Angebot ab.

München - Dass der FC Bayern noch im Winter einen Torhüter holt, steht außer Frage. „Wir werden uns alles ganz in Ruhe anschauen und dann eine Entscheidung treffen“, meinte Oliver Kahn am Dienstag im Rahmen des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball-Liga, noch sei „nichts irgendwie spruchreif“, betonte der Bayern-Boss. Gladbachs Torhüter Yann Sommer gilt weiterhin als Top-Kandidat, in Italien wird unterdessen von einem Angebot der Münchner an einen Serie-A-Klub berichtet.

Bericht aus Italien: FC Bayern gibt offenbar Angebot für italienischen Keeper ab

Der FC Empoli ist derzeit Tabellenzwölfter in Italiens höchster Spielklasse, beim Aufsteiger von 2021 ist der Torhüter der Star. Guglielmo Vicario ist nicht nur der Empoli-Profi mit dem höchsten Marktwert, transfermarkt.de taxiert ihn auf 12 Millionen Euro, sondern auch der Keeper, der in der abgelaufenen Spielzeit die meisten Schüsse abwehrte.

Wie die italienischen Zeitungen Tuttosport und La Repubblica nun berichten, soll Vicario auch in den Fokus des FC Bayern geraten sein, der nach der Verletzung von Manuel Neuer nach kurzfristigen sowie langfristigen Alternativen für das Tor sucht. Wie beide Medien übereinstimmend berichten, soll Empoli kürzlich ein konkretes Angebot zwischen 15 und 20 Millionen Euro für den 26-Jährigen erhalten haben.

Berichten aus Italien zufolge interessieren sich die Bayern für Torhüter Guglielmo Vicario. © LaPresse/Ulmer/imago

FC Bayern an Serie-A-Keeper interessiert? Sky widerspricht italienischen Zeitungen

Allerdings war diese den Berichten zufolge nicht ausreichend, der Serie-A-Klub kalkuliert bei einem möglichen Verkauf seines Leistungsträgers eine Ablöse von etwa 30 Millionen Euro ein. Immerhin sprechen Vicarios Statistiken für sich, der 1,94 Meter große Keeper schloss sich den Toskanern erst im vergangenen Sommer für die stolze Summe von 8,5 Millionen Euro an.

Sky wiederum widerspricht den italienischen Medien klar, dem Pay-TV-Sender zufolge soll Vicario trotz seines hohen Potenzials und seines Alters kein Thema bei den Münchner sein. Ein Angebot des FC Bayern soll es demnach nicht gegeben haben. Dass sich der deutsche Rekordmeister in ausländischen Topligen nach Alternativen umsieht, wäre allerdings naheliegend.

FC Bayern plant Team der Zukunft – mit Kobel oder Vicario im Tor?

Sollte Vicario dem FC Bayern als langfristige Lösung ins Auge gefallen sein, könnten die Münchner den Torhüter – wohl unabhängig von einem Transfer von Yann Sommer – noch länger beobachten. Zuletzt wurde bekannt, dass sich die Münchner auch mit einem künftigen Transfer von Gregor Kobel von Borussia Dortmund beschäftigen, doch erst ab 2024, wenn Neuers Vertrag endet.

Wie die jüngste Vertragsverlängerung des Youngsters Arijon Ibrahimovic beweist, denken die Bayern jedoch sehr vorausschauend. Ob einer der beiden genannten Torhüter in entfernterer Zukunft beim FCB zwischen den Pfosten stehen wird, steht noch in den Sternen. Dennoch schadet es sicherlich nicht, sich bereits mit möglichen Optionen auseinanderzusetzen. (ajr)