Kane oder Guirassy? Matthäus mit überraschender Antwort

Von: Philipp Kessler

Am Sonntag empfängt der FC Bayern den VfB Stuttgart. Harry Kane und Serhou Guirassy sind im Fokus. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus macht den Stürmer-Check in der tz.

München – Der Süd-Schlager ist auch ein Balla-Balla-Gipfel!

Wenn der FC Bayern am Sonntag (19.30 Uhr im Live-Ticker von tz.de) den VfB Stuttgart empfängt, ist es nicht nur das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und Drittplatzierten. Alle Augen werden auch auf die Stürmer-Stars Harry Kane (30) und Serhou Guirassy (27) gerichtet sein.

Im tz-Interview spricht Rekordnationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus (62) über die beiden Führenden der Bundesliga-Torjägerliste.

Herr Matthäus, wie schätzen Sie Kane und Guirassy ein?

Lothar Matthäus: Sie sind unterschiedliche Stürmertypen. Was sie gemeinsam haben: Sie schießen viele Tore und sie sind keine reinen Strafraumstürmer. Beide sind keine Angreifer, die nur vorne drinstehen und auf Bälle warten. Sie versuchen, mitzuspielen und sich auch von ihren Gegenspielern loszueisen.

Kane lässt sich oft auch weit zurückfallen.

Matthäus: Wenn Stuttgart mit zwei Spitzen spielt, lässt sich auch Guirassy mal fallen und zieht von links nach innen. Kane wiederum zieht sich zentraler zurück, meist auf die halblinke Achter-Position. Er ist einer, der die Mitspieler mit hohen Zuspielen einsetzen kann. Er kann auch die Chipbälle wie Kimmich spielen. Er hat die Fähigkeit eines Spielmachers. Das zeigt er sowohl in der englischen Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern. Diese Qualität hat Guirassy nicht, obwohl er seine Mitspieler mit Steckpässen auch in Szene setzen kann.

Dafür glänzt er mit anderen Fähigkeiten. Als Sie Guirassy in der vergangenen Saison während der Stürmersuche des FC Bayern ins Gespräch gebracht haben, haben sich viele gewundert. Sie lagen mit Ihrer Einschätzung goldrichtig. Wie kam es dazu?

Matthäus: Bei Guirassy habe ich schon im vergangenen Winter gemerkt, dass er ein Spieler mit hoher Qualität ist. Ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt zweimal live gesehen und gemerkt, dass er alles hat, was man von einem Top-Stürmer erwartet. Er ist schnell, dynamisch, hat Spielwitz und Abschlussstärke. Er erinnert mich an Kolo Muani. Aber ihn habe ich damals trotz der Spekulationen nicht unbedingt beim FC Bayern gesehen, weil er für sein Spiel mehr Platz braucht. Guirassy ist noch mehr im Strafraum tätig und er ist abgezockter.

Mit 27 Jahren ist Guirassy eher ein Spätzünder.

Matthäus: Kane hat in der Premier League und Champions League auf höchstem Niveau gespielt und Tore erzielt. Davon ist Guirassy noch weit entfernt. Mit 27 Jahren ist er in einem Alter, in dem manche schon große Titel gewonnen haben. Er ist jetzt erst so richtig angekommen in der Bundesliga und sorgt für viel Furore. Das zeigt, wie wichtig es ist, in den richtigen Händen zu sein. Trainer und Mitspieler passen für ihn zurzeit in Stuttgart.

Kane hat in der Bundesliga 18 Tore erzielt, Guirassy 16. Für wen ist es leichter zu treffen?

Matthäus: Kane hat es von der Größe und vom Prestige des Clubs etwas einfacher, weil der FC Bayern unglaublich dominant ist. Aber auch der VfB Stuttgart spielt in dieser Saison auf hohem Niveau. Guirassy passt perfekt dorthin, wenn man sieht, wie erfrischend der VfB derzeit auftritt. Für beide Stürmer ist es wichtig, dass ihre Mannschaft nach vorne spielt.

Kane oder Guirassy – wen finden Sie besser?

Matthäus: Ich bin Fan von beiden. Kane und Guirassy haben die Erwartungen mehr als erfüllt. Kane ist mehr Führungsspieler. Er ist unglaublich präsent und hat Einfluss auf die Mitspieler. Guirassy ist mehr auf sich konzentriert, aber dadurch, dass er so viele Tore schießt und so wichtig für die Mannschaft ist, schätzen ihn die Mitspieler sehr. Er ist körperlich stärker und schneller. Gegen ihn hätte ich früher ungern gespielt. Kane hat dafür ausgezeichnete Laufwege und die Erfahrung auf allerhöchstem Niveau. Es wäre eine Beleidigung, wenn ich aktuell sage, einer von ihnen wäre besser. Das wäre unfair. Man bräuchte von beiden etwas, dann hätte man den perfekten Stürmer.

Stuttgart ist die große Überraschung der Saison. Warum?

Matthäus: Sie haben gezeigt, dass sie nicht nur für einen Moment mit den Besten der Bundesliga mithalten können. Sie sind stabil. Ich erwarte deshalb auch ein tolles Spiel am Sonntag. Wenn man sieht, welche Namen den Verein im Sommer verlassen haben, muss man sagen: Hut ab. Sie sind trotzdem stärker geworden. Das ist einerseits der Verdienst von Trainer Sebastian Hoeneß, aber andererseits auch von Vorstandsboss Alexander Wehrle. Er hat Ruhe in die Chefetage gebracht. Früher gab es immer Grabenkämpfe. Er ist der, der den Laden zusammenhält. Die Arbeit des VfB ist auf und neben dem Platz endlich professionell und klar – ohne, dass man abhebt. Das ist wichtig für einen Verein. Mich wundert, dass das viele Clubs nicht kapieren. Wehrle ist ein Segen Gottes für Stuttgart. Interview: Philipp Kessler