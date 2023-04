Haaland-Vorbild Michu schwärmt vom „besten Stürmer der Welt“: Eine Fähigkeit könnte er aber noch verbessern

Von: Philipp Kessler

Erling Haaland ist der Superstürmer von Manchester City. Vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern schwärmt sein Vorbild Michu von ihm in der tz.

Manchester - Erling Haaland (22) ist wieder fit. Der Norweger hat seine Adduktoren-Verletzung überwunden. Am Samstag gegen Southampton kehrte er in den Kader von Manchester City zurück - und traf beim 4:1 per Seitfallzieher. Damit ist klar: Der Superstürmer von Manchester City ist für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag gegen den FC Bayern bereit.

„Ich glaube, Manchester City ist einer der großen Favoriten auf den Champions-League-Titel. Obwohl das K.o.-Duell gegen den FC Bayern sehr schwierig werden wird“, sagt Michu (37) im Gespräch mit der tz.

In Deutschland trafen sich Michu und Haaland zum ersten Mal

Der ehemalige Nationalspieler Spaniens (ein Einsatz) ist in Deutschland nur Insidern ein Begriff. Der Ex-Stürmer, der mit vollem Namen Miguel Pérez Cuesta heißt, spielte unter anderem für Celta Vigo, Rayo Vallecano, Swansea City sowie Neapel. Und: Er ist das große Vorbild von Haaland.

„Ganz ehrlich: Ich weiß gar nicht, warum“, meint Michu, der seine Karriere mit 2017 aufgrund von langwierigen Sprunggelenksproblemen beenden musste. „Es ist toll, dass ich für ihn ein Idol war, als er noch jünger war. Das ist eine große Ehre. Mittlerweile kann ich sagen, dass er mein Vorbild ist - zu 100 Prozent.“

Michu (l.) spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für Swansea City. Erling Haaland ist für ihn der beste Stürmer der Welt. © Shutterstock / Imago

Haalands Vorbild ist seit 2019 Sportdirektor

2020, als Haaland noch in Dortmund spielte, kamen die beiden Stürmer erstmals in Kontakt. Der Norweger verlinkte sein Idol damals auf einem Twitter-Beitrag, der die starke Torquote des Spaniers bei Swansea aus der Saison 2012/13 zeigte. Michu wiederum ließ ein Trikot des FC Burgos, wo er seit 2019 Sportdirektor ist, mit Haalands Namen beflocken, um es ihm zuzuschicken.

„Erling hat mich dann zu einem BVB-Spiel eingeladen. Aber leider war das während der Pandemie nicht möglich“, verrät Michu. „Ich habe ihn später bei einer Veranstaltung von Adidas in Deutschland getroffen. Seitdem tauschen wir uns aus, aber nicht täglich. Wenn er in Spanien spielen würde, wäre es leichter, ihn öfter zu sehen...“

Michu über Haaland: „Er ist ein Stürmer, den es bis dato noch nicht gegeben hat“

Haalands Mega-Leistungen bei Manchester City entgehen Michu aber natürlich trotzdem nicht. „Er ist ein Stürmer, den es bis dato noch nicht gegeben hat“, schwärmt der Spanier. „Er ist sehr groß, aber trotzdem sehr schnell, er ist richtig abschlussstark. In meiner Position als Sportdirektor von Borges kann ich Ihnen sagen, dass es schwierig ist, einen Spieler, der so viele Tore schießt, zu finden. Er ist noch jung und kann sogar noch besser werden. Ungeheuerlich. Aber für mich ist er schon jetzt der beste Stürmer - vielleicht sogar der beste Spieler - der Welt. Wenn er von Verletzungen verschont bleibt, wird er eine Epoche prägen.“

Auch die Bayern waren nach dem Abgang von Robert Lewandowski (34) zum FC Barcelona an Haaland dran. Aus Sicht Michus wäre der Norweger auch in München erfolgreich gewesen: „In jeder Mannschaft würde er funktionieren. Wenn er gute Spieler um sich herum hat, wird er jeden Rekord der Welt brechen. In Manchester macht er es unglaublich gut. Wenn er zu Bayern gewechselt wäre, hätte er auch dort viele Tore geschossen. Spieler wie er zeigen überall, dass sie zu den besten der Welt gehören.“

Viel Luft nach oben sieht Michu bei Haaland, der bereits 44 Tore in 38 Spielen für ManCity erzielt hat, nicht. „Es gibt sehr wenige Dinge, die er noch verbessern kann. Er ist ein top Fußballer in jeglicher Hinsicht. Er ist ein unglaublicher Torjäger“, betont Michu. „Er macht alles genial. Er ist zwar schon jetzt auch ein Kopfballungeheuer. Aber wenn er etwas nur ein wenig verbessern könnte, dann wäre das meiner bescheidenen Meinung nach sein Kopfballabschluss. Das würde ihn noch kompletter machen.“

Seine Ratschläge an Haaland? „Nur sehr wenige“, schmunzelt Michu. „Er soll einfach so weitermachen, genauso hart trainieren, seinen Hunger beibehalten. Er soll seine Nation Norwegen zu Weltmeisterschaften führen. Ich glaube, das alles wird ihm gelingen. Er ist schon jetzt sehr gut von seinem Papa, Onkel und seiner Berater-Agentur betreut. Er wird Rekorde brechen. Er wird der beste Spieler der Welt, für mich ist er das schon.“