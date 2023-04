„Habe versucht, sie zu bekommen“: Tuchel blitzte bei Bayern-Stars ab - jetzt trainiert er sie

Von: Stefan Schmid

Thomas Tuchel ist sehr angetan vom Kader des FC Bayern. Einige seiner jetzigen Schützlinge wollte er schon zu seinem früheren Klub lotsen.

München - Der Kader des FC Bayern ist gespickt von Weltstars und da wundert es nicht, dass diese auch bei anderen Topklubs auf dem Zettel standen. Auch Thomas Tuchel war bei seiner vorherigen Station, dem FC Chelsea, an dem ein oder anderen Spieler interessiert, der sich dann doch für die Münchner entschied. Jetzt freut sich Tuchel auf die Chance, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Thomas Tuchel Geboren am 29. August 1973 (49 Jahre) in Krumbach Bisherige Vereine: 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea Erfolge: Champions-League-Sieger 2021, Französischer Meister (2019,2020), Französischer Pokalsieger (2020), DFB-Pokalsieger (2017)

Tuchel beim FC Bayern: „Viele Spieler, die ich schon immer mal trainieren wollte“

Thomas Tuchel scheint zufrieden zu sein, mit dem ihm zur Verfügung stehenden Kader des FC Byern. Anders lassen sich die Aussagen auf der Pressekonferenz vor dem Kracher zwischen dem FCB und Borussia Dortmund nicht deuten. „Ich freue mich auf jeden Einzelnen, das habe ich der Mannschaft gesagt“, so der neue Bayern-Coach im Hinblick auf die Auswahl seiner Startelf, die keine leichte Entscheidung für den Übungsleiter darstellt: „Es wird eine sehr unfaire Aufstellung werden, weil natürlich die Eindrücke fehlen.“

Was trotz der bisher wenigen gesammelten Eindrücke bei Tuchel überwiegt, ist die pure Freude auf seine Mannschaft. „Es sind viele Spieler, die ich schon immer mal trainieren wollte“, so lautet dessen Bekenntnis. Die Stars dürften sich über die Wertschätzung sicherlich freuen und manch einer wird wohl die Chance wittern, seine Spielzeiten unter dem neuen Trainer auszubauen.

FC Bayern hat Tuchel in der Vergangenheit Spieler weggeschnappt

Mit dem Engagement beim deutschen Rekordmeister erhält Tuchel nun die Chance, Spieler zu trainieren, die er zu seinen vorherigen Klubs locken wollte. „Manche hatte ich versucht zu bekommen, sie sind aber zu Bayern gewechselt“, räumt er vergangene Niederlagen auf dem Transfermarkt ein.

Dass die Spieler sich für die Bayern entschieden haben, darf wiederum als Auszeichnung für die Transferaktivitäten des Rekordmeisters gesehen werden. Denn auch wenn Tuchel nicht konkret in seiner Aussage wurde, dürfte es sich vor allem um die Phase handeln, als er bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea angestellt war. Beides Vereine, die im Hinblick auf die Finanzen möglicherweise eine Gewichtsklasse über den Münchnern angesiedelt sind.

Upamecano und de Ligt trainieren nun beim FC Bayern unter Thomas Tuchel. © IMAGO / Philippe Ruiz und IMAGO / Sven Simon

Upamecano und de Ligt gaben Tuchel einen Korb

Es gibt durchaus Hinweise, um welche Spieler es sich gehandelt haben könnte, bei denen Tuchel in der Vergangenheit das Nachsehen hatte. Schon kurz nach seinem Amtsantritt 2021 beim FC Chelsea soll er auf einen Transfer von Dayot Upamecano hingearbeitet haben, doch dieser gab den Blues einen Korb und entschied sich für einen Wechsel nach München.

Im vergangenen Sommer war es dann wieder ein Innenverteidiger, der beide Vereine auf den Plan rief und wieder gingen die Bayern als Gewinner hervor. Matthijs de Ligt unterschrieb am 19. Juli 2022 seinen Vertrag an der Säbener Straße – die Londoner und Tuchel schauten abermals in die Röhre. Mittlerweile dürfte der Trainer, der im September von Chelsea freigestellt wurde, mehr als glücklich über die damaligen Entwicklungen sein. (sch)