Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München wird auf seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Umsatzrekord präsentieren. Im Vergleich zur Vorsaison hat man rund 140 Millionen Euro mehr eingenommen.

München – Einer der wichtigsten Tage im Jahreskalender des FC Bayern München steht an: Nein, es geht im Herbst nicht schon um das Bundesliga-Finale, eine mögliche Meisterfeier oder ein Endspiel in der Champions League – die Rede ist von der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Termin-Premiere für Jahreshauptversammlung des FC Bayern München

Auf jenen JHVs kann es schon einmal zur Sache gehen. Das bewiesen die vergangenen Jahre, als es immer wieder Kritik von Seiten der Mitglieder gab. Im Fokus war dabei häufig das FCB-Engagement in und mit Katar. Unvergessen sind frühere Versammlungen, als Uli Hoeneß noch die Geschicke leitete – der Wutausbruch vom 12. November 2007 („Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir!“) ist längst legendär.

Exakt 16 Jahre später lädt Hoeneß‘ Nachfolger als Bayern-Präsident, Herbert Hainer, nun zur Jahreshauptversammlung in die Rudi-Sedlmayer-Halle ein. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr an einem Sonntagvormittag statt – und Hainer erklärte gegenüber dem Münchner Merkur und der tz auch, warum der Termin bewusst auf den 12. November um 11 Uhr gelegt wurde. Es ist das erste Mal, dass die JHV einen Termin an einem Vormittag bekommt.

FC Bayern durchbricht Millionen-Schallmauer: Magische Grenze zum Umsatzrekord überschritten

Die Bayern werden dann auch Zahlen präsentieren, die sie noch nie in ihrer langen Vereinsgeschichte gesehen haben. Laut Kicker wird für das Geschäftsjahr 2022/23 ein Rekord erreicht. Der Umsatz liegt demnach erstmals jenseits der 800-Millionen-Euro-Marke. Der deutsche Primus überschreitet damit eine magische Grenze – bisher lag der Top-Wert bei 750,4 Millionen Euro aus der Saison 2018/19. Danach folgte die Corona-Pandemie, die Zahlen gingen zurück. 2021/22 hatten die Münchner 665,7 Millionen Euro eingenommen.

Der 100-Millionen-Euro-Transfer von Torjäger Harry Kane wird in den Zahlen noch nicht auftauchen, da er dem laufenden Geschäftsjahr zugewiesen wird. Alleine durch die Siegesserie in der Champions League haben die Münchner die Rekordablöse schon fast wieder ausgeglichen.

Bayern-Präsident Hainer: „Wirtschaftlich können wir uns mehr als sehen lassen“

„Wirtschaftlich können wir uns mehr als sehen lassen, unsere Mitglieder können sich auf die Bilanzen freuen. Und gesellschaftlich wurden wir mit vielen Initiativen einmal mehr unserer Verantwortung gerecht. Wir freuen uns, das alles auf der JHV mit unseren Mitgliedern zu teilen“, sagte Hainer dem Münchner Merkur und der tz außerdem.

„Wir bauen darauf, dass viele Mitglieder zur Jahreshauptversammlung kommen, um unter anderem über die neue Satzung abzustimmen. Der ganze Prozess ist gelebte Demokratie, und es ist wichtig, dass möglichst viele Mitglieder nun auch von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, denn bei einem Verein von über 300.000 Mitgliedern sollte eine möglichst große Gruppe auch bei Weichenstellungen beteiligt sein“, sagte Hainer weiter.

Alles top beim FC Bayern? Frühes Pokal-Aus als Makel

„Der FC Bayern steht auch im Herbst 2023 wieder einmal glänzend da: unsere Fußballer haben in der Bundesliga noch kein Spiel verloren und in der Champions League bisher erneut alles gewonnen. Unser Frauen-Team hat Platz 1 erobert, unsere Basketballer entwickeln sich mit unserem neuen Trainer Pablo Laso weiter“, erklärte Hainer.

Einziger Schatten bei den Fußballern, auf denen natürlich der Fokus liegt: Das erneut frühe Scheitern im DFB-Pokal. Trainer Thomas Tuchel musste dafür viel Kritik einstecken – schoss im Rahmen des überzeugenden Sieges im Klassiker gegen Dortmund aber zurück. (akl/dpa)

