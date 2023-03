Halil Altintop wird neuer sportlicher Leiter am FC Bayern Campus

Von: Louisa Genthe

Teilen

Halil Altintop war jahrelang als Profifußballer tätig. Jetzt wird er sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. © Lackovic/Imago

Nachdem er die U16 und U17 trainierte, wird Ex-Profi Halil Altintop jetzt sportlicher Leiter am FC Bayern Campus und löst damit Holger Seitz ab.

München – Der FC Bayern hat sich entschieden! Es ist kein neues Gesicht, das den Posten des sportlichen Leiters am Campus des FC Bayern übernimmt. Halil Altintop tritt die Stelle an.

Altintop freut sich über seine neue Aufgabe und blickt positiv in die Zukunft: „Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und werde alles dafür tun, damit wir gemeinsam die erfolgreiche Arbeit am Campus fortsetzen können“, sagt er in einer Vereinsmitteilung.

Im Profifußball spielte Altintop unter anderem für Kaiserslautern, Schalke und Augsburg in der Bundesliga

Mehr als 15 Jahre war Altintop im Profifußball unterwegs. So richtig angefangen hat für ihn alles 2000 in der Regionalliga Nord beim SG Wattenscheid. 2003 kam es dann zum Wechsel, der ihn ganz nach oben brachte. Altintop kam beim 1. FC Kaiserslautern vorerst in die zweite Mannschaft. Noch in derselben Saison wurden die Profis auf ihn aufmerksam und zogen ihn in die Bundesliga.

Dort spielte der Offensivspieler noch zwei weitere Saisons, bevor ihn dann 2006 der FC Schalke 04 verpflichtete. Der nächste Verein für Altintop sollte Frankfurt sein. Von 2009 bis 2011 unterstützte er die Eintracht im Mittelfeld. Nach einem Auslandsaufenthalt in seiner Heimat der Türkei bei Trabzonspor trat er seine letzte Station im Profibereich an. 2013 wechselte er zum FC Augsburg. Seine aktive Profikarriere beendete Altintop dann 2017. Zu sehen war er noch einmal bei Slavia Prag und in der 2. Bundesliga beim FC Kaiserslautern.

Altintop folgt auf Seitz: Salihamidzic spricht Ex-Profi das volle Vertrauen aus

Nachdem Altintop die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, schlug er einen anderen Karriereweg ein. 2018 schloss sich der mittlerweile 40-Jährige dem VfB Stuttgart als Co-Trainer an. 2019 ging es dann als Cheftrainer zu Schwaben Augsburg in die Bayernliga, bevor ihn 2020 der FC Bayern als Co-Trainer für die U16 verpflichtete. Ein Jahr später wurde der gebürtige Gelsenkirchener Cheftrainer der B-Junioren und jetzt löst er Holger Seitz als sportlichen Leiter des Campus ab.

„Wir haben großes Vertrauen in Halil Altintop.“

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić findet nur positive Worte und ist froh, jemanden verpflichten zu können, der mit der Arbeit des FC Bayern bereits vertraut ist: „Wir haben großes Vertrauen in Halil Altintop. Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Klub, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit.“