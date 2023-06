Bayern-Präsident Hainer deutet 100-Millionen-Euro-Transfer an

Von: Christoph Wutz

Für Tuchel-Wunschspieler Rice müsste der FC Bayern viel Geld bezahlen. Laut Präsident Hainer ist ein derartiger Transfer aber realistisch.

München – Der FC Bayern München wappnet sich für die neue Saison. Gesucht werden in erster Linie ein klassischer Mittelstürmer und ein zweikampfstarker defensiver Mittelfeldspieler. West Hams Declan Rice gilt als Wunschspieler von Bayern-Coach Thomas Tuchel. Er könnte zum neuen Rekordzugang der Münchner werden. Doch dafür wird der amtierende deutsche Meister viel Geld in die Hand nehmen müssen. Herbert Hainer sieht die Münchner wirtschaftlich stark – und deutete teure Investitionen in den Kader an.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: über 300.000

Könnten die Bayern 100 Millionen Euro für einen Neuzugang stemmen? „Ja“, sagt Präsident Hainer

Im Interview mit der Sport Bild (Ausgabe vom 7. Juni) äußerte sich der Bayern-Präsident zu den finanziellen Möglichkeiten des Rekordmeisters. „Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben große Ziele“, sagte Hainer dem Blatt.

Die Frage, ob die Münchner einen 100-Millionen-Euro-Transfer stemmen könnten, beantwortete er klar: „Ja, wir könnten.“ Allerdings müssten die Bayern dies vorher „in unserer Runde intensiv diskutieren.“ Damit zielt der Bayern-Präsident auf den siebenköpfigen Transfer-Rat beim Rekordmeister ab.

Kommt jetzt Declan Rice (r.) nach München? Bayern-Präsident Herbert Hainer (l.) deutete einen 100-Millionen-Transfer im Sommer an. © Imago / Ulrich Wagner / Focus Images

Mit Ablöse von rund 100 Millionen Euro wäre Bayern-Transferziel Rice neuer Rekordzugang

Die Rahmenbedingungen seien vor vier Jahren ähnlich gewesen. Damals hatten die Bayern Verteidiger Lucas Hernandez, der vor einem Abgang aus München steht, für 80 Millionen Euro verpflichtet. Damit ist der Franzose bis heute der Rekordzugang des Rekordmeisters.

Doch dies könnte sich jetzt mit dieser eindeutigen Ansage ändern. Im Bereich um 100 Millionen Euro bewegen sich auch die Ablösevorstellungen von West Ham United für Declan Rice, den Bayern-Coach Thomas Tuchel unbedingt nach München holen möchte. Bislang sah es noch danach aus, dass die für den 24-Jährigen aufgerufene Summe die Bayern vor Probleme stellen würde.

Hainer deutet Rice-Transfer an: FC Bayern kann „auch einen Spieler aus der Premier League bekommen“

Zwar wollte Hainer gegenüber dem Blatt keine Namen kommentieren, er sagte aber auch mit einem Fingerzeig: „Wenn wir jemanden wirklich wollen, kann der FC Bayern auch einen Spieler aus der Premier League bekommen“, deutete er eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers stark an.

Schließlich sei der Rekordmeister „eine sehr gute, hoch angesehene Adresse“, sagte der Präsident weiter. Ob Rice aber wirklich nach München kommt, ist derzeit fraglich: Angeblich soll der Engländer den Bayern bereits abgesagt haben. (wuc)