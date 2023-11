Vor dem Klassiker BVB gegen den FC Bayern: Hamann legt sich fest

Von: Sascha Mehr

Der deutsche Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München steht an. Nach TV-Experte Dietmar Hamann sind die Gastgeber Favorit.

Dortmund/München – Vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München könnte die Stimmung in den beiden Klubs nicht gegensätzlicher sein. Der BVB erreichte unter der Woche das Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic besiegte die TSG Hoffenheim mit 1:0 auf eigenem Platz.

Dietmar Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter 50 Jahre), Waldsassen Sender: Sky Funktion: Experte

FC Bayern erlebt Blamage in Saarbrücken

Der FC Bayern München erlebte dagegen ein Debakel im DFB-Pokal. Auf dem tiefen Boden des Ludwigsparkstadions verlor das Team von Thomas Tuchel gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit 1:2. Drei Tage vor dem Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund tat sich der FC Bayern in dem wegen der vielen Regenfälle lange gefährdeten Pokalspiel mehr als schwer.

Sportdirektor Christoph Freund blickt aber bereits wieder nach vorne: „Dortmund wird ein ganz anderes Spiel. Wir müssen die Enttäuschung aus dem Kopf bekommen und dann aufstehen. Wir fahren nach Dortmund, um als Bayern München anzutreten und etwas mitzunehmen.“

Dietmar Hamann glaubt an einen Sieg des BVB gegen den FC Bayern. © Imago

Für TV-Experte Dietmar Hamann wird das aber alles andere als einfach. Er glaubt eher an einen Sieg der Gastgeber. „Die Vorzeichen waren wahrscheinlich selten besser, du musst aber immer noch durch die offene Tür gehen“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler.

FC Bayern muss zum BVB: TV-Experte Hamann glaubt an Dortmund-Sieg

„Im Moment ist die eine Mannschaft auf dem aufsteigenden Ast, die andere auf dem absteigenden Ast. Das muss in so einem Spiel aber nichts heißen. So ein Ergebnis kann was Reinigendes haben, wir rücken jetzt noch enger zusammen, aber den Eindruck hatte ich bei den Bayern in den letzten Monaten nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob die Niederlage so förderlich war“, so Hamann weiter.

Nach Meinung des Sky-Experten taumelt der FC Bayern München derart stark, dass der BVB das Spiel gewinnen muss: „Wenn du sie jetzt nicht schlägst, schlägst du sie nie mehr. Verlieren ist verboten, wenn sie wirklich diese Saison eine Rolle spielen wollen.“ In der Bundesliga liegt der FCB zwei Punkte vor Borussia Dortmund. Bei einer Niederlage würde Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft hinter den Kontrahenten zurückfallen. (smr)

