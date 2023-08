Hamann hält Kane-Paket des FC Bayern für überzogen: „Zu viel Geld“

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern setzt alles daran, Harry Kane zu verpflichten. Für Didi Hamann sind 100 Millionen Euro zu viel Geld für den Torjäger.

München – Der Transferpoker um Harry Kane von Tottenham Hotspur geht weiter. Die Engländer haben zwar das letzte Angebot abgelehnt, der FC Bayern München gibt aber nicht auf und versucht weiterhin, den Torjäger an die Säbener Straße zu locken. Die Zeit drängt aber, in etwa drei Wochen schließt das Transferfenster.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer

FC Bayern München buhlt weiter um Kane

Nach tz-Informationen ist die nächste Verhandlungsrunde mit Tottenham bereits angesetzt. Die Gespräche zwischen den beiden Klubs sind zwar positiv, es gibt aber noch immer keine Einigung über das Gesamtpaket des möglichen Deals. Der FC Bayern hat etwa 100 Millionen Euro für den Angreifer geboten, das reicht Tottenham aber nicht.

Für den TV-Experten und ehemaligen deutschen Nationalspieler ist die Ablöse, die der FC Bayern für Kane zahlen will, deutlich zu hoch: „Für mich ist das zu viel Geld für einen 30-Jährigen. Es wäre für die Bayern gut, es wäre für die Liga gut, es muss aber passen. Für mich steht das, was bezahlt werden würde zu dem, was sie bekommen, in keinem Verhältnis.“ Neben der Ablöse müsste der FC Bayern auch das immense Gehalt des Angreifers stemmen.

Didi Hamann (l.) hält 100 Millionen Euro für zu viel für Harry Kane. © Imago

Zudem sieht Hamann gleich mehrere Schwachpunkte beim Wunschspieler des FC Bayern München. „Er hat nicht die Physis eines Lewandowski, schnell war er noch nie, und ich hätte größte Bedenken, ob er in zwei oder drei Jahren die Tore schießt, die Lewandowski jetzt noch mit 34 schießt“, so der Experte bei einer Veranstaltung des Pay-TV-Senders Sky.

FC Bayern München: TV-Experte Hamann hält Ablöse für Kane für zu hoch

Hamann würde dem FC Bayern München eher Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt empfehlen: „Für den würde ich eher 100 Millionen bezahlen als für Kane, weil er 24 ist. Der hat alles, der kann alles und kann die nächsten sechs, sieben, acht Jahre möglicherweise Tore schießen.“

Für die kommende Saison wünscht sich der TV-Experte zudem, dass der junge Mathys Tel reichlich Gelegenheiten bekommt, seine Qualität zu zeigen. „Immer, wenn er gespielt hat, hat er was gemacht. Es war immer was los, deshalb lasst ihn doch mal spielen“, forderte Hamann. (smr)