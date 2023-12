Wegen Tuchel? Hamann geht von Müller-Abschied beim FC Bayern aus

Von: Christoph Wutz

Didi Hamann glaubt nicht an einen Müller-Verbleib bei den Bayern. Er fordert eine Entscheidung der FCB-Bosse. Außerdem macht er ein Muster aus.

München – Der Vertrag von Thomas Müller beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Bleibt das Urgestein beim Rekordmeister? Aktuell deutet die Tendenz in Richtung einer Vertragsverlängerung des 34-Jährigen in München. Jetzt äußerte sich auch Experte Didi Hamann zur Zukunft des Offensivmanns. Er erwartet, dass die Ära Müller beim FC Bayern nach mehr als 14 Profi-Jahren zeitnah endet. Der 50-Jährige kritisierte dabei insbesondere die Kommunikation der Münchner Verantwortlichen.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 34 Jahre), Weilheim Position: Offensiver Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de): 12 Millionen Euro

Verlässt Müller die Bayern? Hamann denkt, „dass sich im Sommer die Wege trennen“

„Mein Gefühl sagt mir, dass sich im Sommer die Wege trennen“, sagte Hamann bei Sky. Er hob in diesem Zusammenhang die geringen Einsatzzeiten Müllers in den vergangenen Wochen hervor.

„Gnabry und Musiala waren jetzt verletzt und er hat trotzdem nicht gespielt. Das heißt, er wird in der Rückrunde nicht mehr spielen, als er bis jetzt gespielt hat“, so der frühere Premier-League-Star. Bereits vor einigen Monaten hatte Hamann den Bayern-Routinier mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Sky-Experte Didi Hamann (l.) geht nicht davon aus, dass Thomas Müller (r.) seinen Vertrag bei den Bayern verlängert. Er äußerte sich auch zur Rolle von Trainer Thomas Tuchel (m.) rund um diese Personalie. © Sven Simon (2) / Imago

Wegen Tuchel? Hamann geht von Müller-Abschied vom FC Bayern aus

Müllers Spielanteile seien nicht erst unter Thomas Tuchel gesunken. „Es ist jetzt nicht der erste Trainer, wo er nicht mehr eine große Rolle spielt“, zeichnete Hamann ein Muster über die letzten Jahre. Auch unter Niko Kovac (2018 bis 2019) und Julian Nagelsmann (2021 bis 2023) fand sich der 34-Jährige phasenweise häufiger auf der Bank wieder.

Hamann geht nicht davon aus, dass der jetzige Bayern-Coach mit dem Routinier plant. „Ich glaube, Tuchel wäre es lieber, wenn er nächstes Jahr nicht mehr da ist“, sagte der Sky-Experte, der keinen Job beim Rekordmeister antreten würde.

„Kann so nicht weitergehen!“: Hamann nimmt FCB-Bosse wegen Müller in die Pflicht

Sollten sich die Bayern tatsächlich dazu entschließen, Müllers auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern, müsse dies zeitnah kommuniziert werden, forderte Hamann. Außerdem müsse die Führungsriege des Klubs um Jan-Christian Dreesen und Herbert Hainer diese Aufgabe übernehmen – gerade, weil der 34-Jährige, der kürzlich einen Anreiz zu einer Verlängerung in München verriet, eine „absolute Identifikationsfigur“ für die Fans sei.

Zwar sei es „natürlich“ Tuchels Job, „in Absprache mit dem Verein“ über Müllers Zukunft zu entscheiden. Doch Hamann nahm die Bosse bei Sky in die Pflicht: „Du kannst den Trainer nicht jede Woche diese Fragen beantworten lassen. Du musst jetzt irgendwann, ich würde sagen spätestens im Winter, eine Entscheidung treffen“, forderte der 50-Jährige deutlich. „Das kann so nicht weitergehen!“, machte Hamann klar.

Hamann huldigt Müller: „Verdient wie kaum ein anderer beim FC Bayern“

Allgemein sei die Lage um Müller, der eine persönliche Zukunftsentscheidung wohl bereits gefällt hat, „unheimlich schwer“, weil er „ein verdienter Spieler“ sei, so Hamann. Daher gebe es „wahrscheinlich keinen richtigen, aber mit Sicherheit einen falschen Zeitpunkt“ für eine Trennung, ordnete der Ex-Spieler die Lage bei Sky weiter ein.

„Das ist ein Spieler, der so verdient ist wie kaum ein anderer beim FC Bayern. Vergleichbar mit einem Matthäus, einem Robben oder einem Ribéry“, verlieh der 50-Jährige Müller einen Legenden-Status. Auch wenn Müller sich über den Sommer hinaus mit einer Rolle als Ergänzungsspieler zufriedengeben und in der Folge nur „15, 20 Spiele im Jahr“ bestreiten werde, sei eine Bayern-Zukunft allerdings unwahrscheinlich. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tuchel vor 35 von 50 Spielen die Frage beantworten will, warum Müller nicht spielt“, sagte Hamann.

Hamann ist nicht der einzige Experte, der von einem zeitnahen Abschied des 34-Jährigen aus München ausgeht. Auch Ex-DFB-Torhüter Jens Lehmann riet Müller jetzt, die Bayern zu verlassen. (wuc)

