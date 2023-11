Tuchels Wut-Interview elektrisiert die Massen: „Wie ein Kleinkind“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Thomas Tuchel bricht nach dem Bayern-Sieg in Dortmund ein Sky-Interview eigenwillig ab. Bei Social Media wird sein Auftreten zum heiß diskutierten Thema.

Dortmund - Der FC Bayern meldet sich eindrucksvoll zurück: Nach dem blamablen DFB-Pokal-Aus bei Drittligist 1. FC Saarbrücken haben die Münchner Borussia Dortmund im Bundesliga-Topspiel (4:0) keine Chance gelassen. Eigentlich könnte die Stimmung also (zumindest) aufgelockert sein, nachdem zuvor ein Saisonziel krachend verfehlt wurde.

Thomas Tuchel: Bayern-Trainer bricht nach Sieg in Dortmund Sky-Interview ab

Wäre da nicht der Zoff von Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit den Sky-Experten Dietmar „Didi“ Hamann und Lothar Matthäus. Statt sich vorrangig über die Tore von Dayot Upamecano (4. Minute) und Superstar Harry Kane (9./72./ 90.+3) zu freuen, wetterte Tuchel nach der Machtdemonstration im deutschen Fußball-Klassiker gegen die beiden Ex-Bayern-Spieler.

„Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spielern und Trainer sah das ganz okay aus heute, würde ich sagen. Den Rest erfahrt ihr ja von den Experten direkt“, meinte der 50-Jährige dünnhäutig auf der Pressekonferenz, nachdem Tuchel zuvor das Sky-Interview zum Bayern-Sieg eigenwillig abgebrochen hatte. Was bei Social Media prompt die Massen elektrisierte und für viele Kommentare sorgte.

Der Trainer des FC Bayern ist sauer: Thomas Tuchel in Dortmund. © IMAGO / Beautiful Sports

Thomas Tuchel: Bayern-Trainer wettert gegen Lothar Matthäus und Didi Hamann

Matthäus und Hamann hatten Tuchel zuletzt wiederholt deutlich kritisiert, unter anderem die These vertreten, dass sich die Mannschaft unter ihm nicht weiterentwickelt habe. „Trotz eines Zerwürfnisses in der Mannschaft und keiner Weiterentwicklung. Wenn‘s Lothar nicht weiß, weiß es Didi bestimmt“, sagte Tuchel als er den Sky-Tisch zum obligatorischen Interview nach dem Spiel betrat. Später meinte er schnippisch: „Wir haben viele Dinge gehört, was bei uns alles nicht stimmt. So schlimm kann‘s ja nicht sein.“ Während er Matthäus kaum eines Blickes würdigte. Tuchel beendete das Gespräch schließlich von sich aus: „Ich möchte gar nicht in die Diskussion, wenn ich durch bin, möchte ich gehen, das ist mir too much (zu viel).“

Schon vor der letztlich souverän gemeisterten Partie in Westfalen hatte sich der bayerische Schwabe zu Kommentaren gegen die Sky-Experten und Moderator Sebastian Hellmann hinreißen lassen. Dieser berichtigte am Ende der Übertragung, dass er und sein Experten-Team gar nicht über ein angebliches Zerwürfnis zwischen Tuchel und der Bayern-Mannschaft berichtet hätten. Sondern die Konkurrenz. Tuchel habe da aber wohl was durcheinander gebracht.

Trotz eines Zerwürfnisses in der Mannschaft und keiner Weiterentwicklung. Wenn‘s Lothar nicht weiß, weiß es Didi bestimmt.

Heiß diskutiert wurde sein TV-Auftritt umgehend bei Social Media. Der Bayern-Trainer habe „von Angesicht zu Angesicht mit Lothar“ gestanden, schrieb ein Nutzer bei X (vormals Twitter). Ein anderer User kommentierte: „Tuchel völlig außer Atem und schießt wieder gegen Lothar und Didi Hamann. Ich liebe diesen Mann wirklich so sehr, er nimmt sie so auseinander.“ Derselbe X-Nutzer meinte weiter: „Thomas Tuchel zerlegt Didi Hamann und Lothar Matthäus beim Sky-Interview komplett und lässt die ‚Experten‘ auch noch sprachlos stehen. Was ein heftiger Move von Tuchel.“

Thomas Tuchel: Social-Media-Gemeinde diskutiert Sky-Auftritt des Bayern-Trainers

„Mein Bruder hat sich nicht zurückgehalten“, kommentierte indes ein anderer User. Tuchels TV-Gastspiel war auch auf dem Vereinsaccount bei Instagram ein Thema, und zwar bei Postings, die gar nichts mit dem Interview zu tun hatten, sondern sich auf das Ergebnis bezogen. „Thomas T - absolut souveränes Interview... Lasst euch nicht reinreden und macht euer Ding!“, hieß es zum Beispiel in einem Kommentar. Und in einem anderen: „Starkes Interview von Tuchel! Endlich mal jemand, der den Mund aufmacht!!“ Natürlich gab es aber auch Kritik an seinem Verhalten. So meinte ein Insta-User etwa: „Tuchel verhält sich wie ein Kleinkind, richtig unprofessionell sich so zu zeigen in der Öffentlichkeit.“ (pm)