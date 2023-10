„Haben uns gejagt und abgeschlachtet“: Israelische Spielerfrau von Bayern-Star teilt emotionales Statement

Von: Korbinian Kothny

Noa Kirel ist die Freundin von Bayern-Keeper Daniel Peretz und in Israel ein Star. Der Krieg in ihrer Heimat lässt die Sängerin nicht kalt.

München – Der Krieg in Israel beschäftigt weiterhin den FC Bayern München. Allen voran die beiden Spieler Daniel Peretz und Noussair Mazraoui. Der FCB-Keeper und der Bayern-Rechtsverteidiger machten ihre Standpunkte in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen klar.

Noa Kirel Geboren: 10. April 2001 (22 Jahre alt) in Ra'anana, Israel Beruf: Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin Lebensgefährte: Daniel Peretz

Mazraoui irritiert mit Postings in den sozialen Netzwerken

Während Peretz als Israeli die Angriffe der Hamas verurteilte, irritierte Mazraoui mit Pro-Palästina-Postings auf Instagram. Die Münchener haben mittlerweile angekündigt, das Gespräch mit dem Marokkaner nach seiner Rückkehr von der Länderspielpause zu suchen.

An der Seite von Peretz steht dagegen seine Freundin, Noa Kirel. Die israelische Sängerin postete am Sonntag ein Video auf Instagram, welches Auszüge der grausamen Angriffe zeigt.

Noa Kirel, Freundin von Bayern-Star Daniel Peretz, äußerte sich zum Krieg in Israel. © IMAGO/Bruce Cotler

„Habe nicht geschlafen“: Freundin von Bayern-Star von Krieg mitgenommen

Dazu schrieb die 22-Jährige: „Letzte Woche, um diese Zeit, erlebte unser Land das Unvorstellbare. Wie viele von Ihnen habe ich nicht geschlafen, kann kaum etwas verdauen und stehe immer noch völlig unter Schock. Ich wünsche mir, dass wir alle aus diesem Albtraum aufwachen können.“

Weiter beschreibt Kirel die Gräueltaten der Hamas: „Sie haben uns gejagt und abgeschlachtet. Sie zeigten keine Gnade gegenüber Kindern und Frauen. Sie vergewaltigten Frauen und verbrannten Babys bei lebendigem Leib. Sie haben Kinder und alte Menschen entführt.“

Kirel singt bei US-Event israelische Nationalhmyne

Seit dem Überraschungsangriff der Hamas, die in Deutschland als Terrororganisation eingestuft ist, gab es auf israelischer Seite über 1300 Tote und mehr als 200 Geiseln wurden in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem bombardiert Israel den Gaza-Streifen, erst gestern gelang der Luftwaffe ein wichtiger Schlag gegen die Hamas.

Kirel sorgte mit ihrem Video nicht das erste Mal seit Kriegsbeginn für Gänsehaut. Bei einem US-Event in der vergangenen Woche sang die 22-Jährige die israelische Nationalhymne.