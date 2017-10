Bayern-PK mit Heynckes: „Müller ein absolutes Vorbild als Kapitän“

Bayern-Trainer Jupp Heynckes spricht heute in der Spieltags-PK vor dem Auswärtsduell in Hamburg.

Bayerns erstes Auswärtsspiel unter Jupp Heynckes steht an! In Hamburg wartet der Bundesliga-Dino auf die Münchner. Was sagt der FCB-Coach in der Spieltags-PK? Im Live-Ticker gibt‘s die Antwort.

11.42 Uhr - über die Leistung von Thomas Müller: Er braucht noch etwas, um seine alte Form wiederzufinden. Er hat am Samstag angefangen und jetzt am Mittwoch. Er ist gegen Celtic 13 km gelaufen. Von diesen 13 ist er einen Kilometer mit hoher Intensität gelaufen. Daran sieht man schon, wie wichtig er in diesem Spiel für uns war und dass er bald wieder der Alte ist. In den nächsten Wochen haben wir riesige Aufgaben vor uns mit ausgiebigen Reisen. Der Thomas, das hab ich gesehen, wie er gesprintet ist und in der Defensive gearbeitet hat, das war großartig. Auch als Kapitän war er ein Vorbild.

11.39 Uhr - auf die Frage nach dem wiedergewonnenen Ernst im Spiel des FCB: Der Ernst des Lebens beginnt erst als Rentner (lacht). Wir haben einen guten Start gehabt, aber mehr nicht. In der Analyse der beiden Spiele habe ich nicht nur das Positive gesehen sondern auch, was nicht so gut gelaufen ist.

11.37 Uhr - über die Rotation im Kader: Die Mannschaft hat gesehen, dass ich gegen Celtic nur einen neuen Spieler gebracht habe und sie muss wieder in die Spur finden, Selbstvertrauen finden. Ich möchte erstmal alle Spieler sehen, feststellen wie sie physisch und mental ticken. Die Aufstellung wird davon abhängen, was ich persönlich empfinde, wenn ich die Spieler beobachte. Daraus nehme ich meine Entscheidung.

11.35 Uhr - Über die ersten Tage seiner Rückkehr: Ich sehe, wie die Spieler auf Trainingsinhalte reagieren. Alles läuft super.

11.33 Uhr - Heynckes über das Spiel beim HSV: Ich weiß das ist ein Traditionsklub, mit einer großartigen Geschichte. Wir müssen versuchen da weiterzumachen, wo wir in den Heimspielen begonnen haben. Nun müssen wir auch auswärts zeigen, dass wir geschlossen agieren können.

11.31 Uhr Pünktlich erscheint der neue Trainer im Presseraum und da geht es auch schon los.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Pressekonferenz vor dem Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern mit Jupp Heynckes. Um 11.30 Uhr soll es losgehen - hier verpassen Sie nichts!

Vorbericht

München - Unter Jupp Heynckes läuft es wieder! Seitdem der 72-Jährige das Traineramt beim FC Bayern übernommen hat, kamen die Münchner in zwei Partien zu zwei Siegen. Die Gründe für den Aufschwung? Erklärte Mats Hummels am Tag nach dem Champions-League-Erfolg und verdeutlichte dabei auch die Unterschiede der Trainingsarbeit im Vergleich zu Vorgänger Carlo Ancelotti. Allerdings waren die Hürden mit dem SC Freiburg und Celtic Glasgow jeweils vor heimischem Publikum nicht unbedingt echte Meilensteine, wenn es um die Standortbestimmung unter dem neuen Übungsleiter geht. Am Samstag (Anpfiff, 18.30 Uhr) steht das erste Auswärtsspiel unter der Führung von Heynckes auf dem Programm.

Laut Ankündigung gibt sich der FCB-Coach um 11.30 Uhr im Medienraum an der Säbener Straße die Ehre. Wir berichten hier im Ticker von der Veranstaltung. Selbstverständlich sind Sie auch beim Aufeinandertreffen in der Bundesliga am Samstag bestens informiert: Im Live-Ticker zur Partie zwischen Nordlicht und Rekordmeister verpassen Sie kein Highlight!

