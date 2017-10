So sehen Sie Hamburger SV gegen FC Bayern München heute live im TV und im Live-Stream

Der FC Bayern München trifft im Topspiel am Samstag auf den Hamburger SV. So sehen Sie die Bundesliga heute live im TV und im Live-Stream.

Hamburg - Am späten Samstagnachmittag gastiert der FC Bayern München beim Hamburger SV, für die Duelle gegen den deutschen Rekordmeister in der jüngeren Vergangenheit der absolute Horror waren. Seit dem 1:0 vom September 2009 holte der HSV in den folgenden 15 Duellen mit Bayern München nur drei Punkte und schoss in den letzten 20 Heimspielen lediglich neun Tore. Die Roten hingegen verbuchten gegen die Hanseaten ihre meisten Punkte (211) und Tore (240).

Für Bayern-Trainer Jupp Heynckes ist die Partie gegen den Hamburger Sport-Verein die dritte nach seinem Comeback. Zum Einstand gab es am vergangenen Wochenende ein souveränes 5:0 gegen den SC Freiburg, unter der Woche waren die Münchner dann in der Champions League im Einsatz und besiegten Celtic Glasgow mit 3:0. Die letzte Niederlage von Jupp Heynckes in Hamburg liegt übrigens mehr als 20 Jahre zurück. Am 14. September 1991 kassierte der Rekordmeister beim HSV eine 0:1-Pleite. Nur drei Wochen später musste Heynckes seine erste Amtszeit in München beenden.

Doch zurück in die Gegenwart: Der FC Bayern tut sich in der aktuellen Spielzeit auswärts schwer. Der Triple-Sieger von 2013 gewann nur eins der letzten drei Gastspiele (3:0 gegen Schalke 04 am 19. September) und kassierte in den beiden anderen je zwei Gegentore. Doch auch der HSV durchlebt momentan eine schwache Phase. Das Team von Trainer Markus Gisdol holte nur einen Punkt aus den letzten sechs Partien und schoss in vier Saison-Heimspielen insgesamt nur ein Tor. Zu Hause ist der Bundesliga-Dino sogar seit 352 Minuten ohne Treffer.

In der Saison 2016/2017 verlor der Hamburger SV beide Bundesliga-Matches gegen den FC Bayern München. In der Hinrunde setzte sich die damals von Carlo Ancelotti trainierte Mannschaft mit 1:0 durch, vor heimischer Kulisse in der Allianz Arena gab es ein 8:0-Torfestival.

Man kann gespannt sein, wie viele Tore diesmal fallen werden, der FC Bayern hat unter Trainer Jupp Heynckes wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Anpfiff der Begegnung am Samstag ist um 18.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Hamburger SV - FC Bayern München: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Die Bundesliga-Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München gibt es am Samstag live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Der Sender aus Unterföhring beginnt seine Vorberichterstattung direkt nach der Bundesliga-Konferenz um ca. 17.30 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 beziehungsweise Sky Sport Bundesliga 1 HD. Es meldet sich das gewohnte Sky-Team, bestehend aus Moderator Sebastian Hellmann sowie den Experten Reiner Calmund, Lothar Matthäus und Christoph Metzelder. Kommentiert wird das Duell zwischen dem Tabellen-15. und dem Tabellenzweiten von Wolff Fuss.

Hamburger SV - FC Bayern München: Bundesliga heute im Live-Stream von Sky

Alternativ zur TV-Übertragung können Sky-Kunden auch den Online-Streamingdienst Sky Go nutzen. Dieser ist in jedem Sky-Abonnement enthalten und kostet keinen weiteren Cent extra. Allerdings benötigen Sie in diesem Fall das Sky Bundesliga Paket. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, können Sie sich ganz einfach im Portal mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden und den entsprechenden Live-Stream anklicken.

Den Live-Stream zum Spiel Hamburger SV gegen FC Bayern München können Sie übrigens auch auf den mobilen Endgeräten aufrufen. Dazu benötigen Sie allerdings die Sky Go-App. Diese finden Apple-Nutzer bei iTunes und Android-Nutzer im Google Play Store. Der Download ist kostenlos.

Wichtig: Nutzen Sie beim Streamen der Fußball-Partie eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls könnte das Daten-Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein und Sie surfen für den Rest des Monats mit gedrosselter Geschwindigkeit im Netz.

Hamburger SV - FC Bayern München: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, findet am Samstag auch im Internet garantiert einen kostenlosen Live-Stream zum Match HSV gegen FCB. Beachten Sie jedoch, dass der Europäische Gerichtshof vor einigen Monaten entschieden hat, dass nicht nur die Betreiber von illegalen Live-Streaming-Diensten gegen das Gesetz verstoßen, sondern auch die Streamer selbst.

Hamburger SV - FC Bayern München: Bundesliga heute bei uns im Live-Ticker

Eine kostenfreie und definitiv unterhaltsame Alternative bieten wir Ihnen mit unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern am 9. Spieltag. Dort erhalten Sie alle Informationen und finden direkt nach Abpfiff einen Spielbericht, die besten Bilder sowie die Noten der FCB-Stars. Darüber hinaus halten wir Sie auf unserem Portal tz.de rund um die Uhr über Ihren Lieblingsklub auf dem Laufenden.

Hamburger SV - FC Bayern München: Der Direktvergleich aller bisherigen Duelle

Hamburger SV FC Bayern München S / U / N 19 / 22 / 63 63 / 22 / 19 Tore 101:240 240:101 Gelbe Karten 149 124 Gelb-Rote Karten 2 1 Rote Karten 3 1 1. Bundesliga-Saisons 55 53 Meisten Tore Horst Hrubesch (7) Gerd Müller (26) Meisten Spiele Manfred Kaltz (34) Josef Maier (28)

Hamburger SV - FC Bayern München: Die letzten zehn Duelle

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2016/2017 25.02.2017 Bundesliga, 22. Spieltag FC Bayern München - Hamburger SV 8:0 (3:0) 2016/2017 24.09.2016 Bundesliga, 5. Spieltag Hamburger SV - FC Bayern München 0:1 (0:0) 2015/2016 22.01.2016 Bundesliga, 18. Spieltag Hamburger SV - FC Bayern München 1:2 (0:1) 2015/2016 14.08.2015 Bundesliga, 1. Spieltag FC Bayern München - Hamburger SV 5:0 (1:0) 2014/2015 14.02.2015 Bundesliga, 21. Spieltag FC Bayern München - Hamburger SV 8:0 (3:0) 2014/2015 29.10.2014 DFB-Pokal, 2. Runde Hamburger SV - FC Bayern München 1:3 (0:2) 2014/2015 20.09.2014 Bundesliga, 4. Spieltag Hamburger SV - FC Bayern München 0:0 (0:0) 2013/2014 03.05.2014 Bundesliga, 33. Spieltag Hamburger SV - FC Bayern München 1:4 (0:1) 2013/2014 12.02.2014 DFB-Pokal, Viertelfinale Hamburger SV - FC Bayern München 0:5 (0:2) 2013/2014 14.12.2013 Bundesliga, 16. Spieltag FC Bayern München - Hamburger SV 3:1 (1:0)

