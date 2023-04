Handschlag verweigert: Musiala gibt Christian Streich ein Versprechen

Von: Antonio José Riether

Unmittelbar nach dem Pokal-Aus des FC Bayern gegen den SC Freiburg sorgte FCB-Profi Jamal Musiala mit einer unsportlichen Geste für Aufsehen.

Update vom 5. April, 16.19 Uhr: Jamal Musiala hat sich bei Instagram zu seinem verweigerten Handschlag mit Freiburg-Trainer Christian Streich geäußert. Der Bayern-Star kommentierte einen Beitrag von Sky mit den Worten:

„Jeder, der mich kennt, weiß, wie traurig und im Tunnel ich in diesem Moment war, Trikot gibt es wie versprochen am Samstag.“ Der nach dem Pokal-Aus logischerweise arg geknickte Mittelfeld-Star will Streich beim zweiten Aufeinandertreffen in Folge sein Trikot schenken. Das schnappte Sport1-Reporter Kerry Hau bereits zuvor auf:

Kein Zoff zwischen Jamal Musiala und Christian Streich: Der Bayern-Star meldet sich bei Instagram. © Imago/Sven Simon/Instagram

„Alles gut zwischen Musiala und Streich! Sie haben nach dem Spiel miteinander geredet, Musiala hat dem Freiburger sein Trikot versprochen und wird es ihm am Samstag beim Bundesliga-Spiel geben“, schrieb er bei Twitter. Streichs enttäuschte Worte in Richtung Musiala dürften mittlerweile längst wieder vergessen sein.

Musiala wird tragische Figur bei Bayerns Pokal-Aus gegen Freiburg

Erstmeldung vom 5. April:

München – Beim Viertelfinal-Aus des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg zeigten sich die Münchner nicht unbedingt als faire Verlierer. Benjamin Pavard etwa versuchte, den Elfmeterpunkt vor dem entscheidenden Strafstoß der Badener zu manipulieren. Sein Mitspieler Jamal Musiala wurde zum Unglücksraben der Partie – und verweigerte dem Gästecoach nach Abpfiff sogar bewusst den Handschlag.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 in Stuttgart Beim FC Bayern seit: Juli 2019 Pflichtspiele für den FC Bayern: 115 (30 Tore, 19 Assists) Länderspiele: 20 (1 Tor)

FC Bayern fliegt aus dem DFB-Pokal: Jamal Musiala verursacht entscheidenden Strafstoß

Eine Minute und 55 Sekunden der dreiminütigen Nachspielzeit waren bereits in der Allianz Arena abgelaufen, als sich der Freiburger Niclas Höfler ein Herz fasste. Der Torschütze zum 1:1-Ausgleich zog bei einem letzten Vorstoß seines Teams im Strafraum ab, doch sein Schuss flog nicht einmal zwei Meter weit.

Denn der eingewechselte Jamal Musiala hatte sich in den Ball geworfen, allerdings mit beiden Armen voraus – die logische Schlussfolgerung: Handelfmeter für die Gäste. Die ließen sich nicht zweimal bitten und trafen im Person von Angreifer Lucas Höler zum überraschenden 2:1-Endstand, die Sensation war perfekt.

Frust beim FC Bayern nach Pokal-Aus: Freiburg-Trainer Streich gewinnt erstmals in München

Die Bayern scheiterten somit im dritten Jahr in Folge im DFB-Pokal. Nach Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach kegelte der SCF den Rekordpokalsieger in diesem Jahr aus dem Wettbewerb, was bei den Spielern des Gastgebers für Enttäuschung und Frust sorgte.

Für Freiburgs Coach Christian Streich war es der erste Sieg gegen den FC Bayern in der Allianz Arena, in den Jahren zuvor holte er mit seinem Team in München nur einen Punkt aus zehn Auswärtsspielen. Trotzdem lief der Routinier nicht jubelnd über den Rasen, auch beim Siegtor verkniff er sich den Jubel. Nach Abpfiff suchte der 57-Jährige die gegnerischen Akteure, um sich mit einem Handschlag auf faire Weise für die Partie zu bedanken.

Jamal Musiala verzichtete nach dem Pokal-Aus auf die Fair-Play-Geste und verweigerte den Handschlag mit Freiburg-Coach Christian Streich. © Frank Hoermann/imago

Unschöne Aktion: Jamal Musiala verweigert Handschlag von Gästecoach Christian Streich

Nach Spielende wollte Streich auch den ernüchterten Musiala trösten und reichte diesem die Hand. Doch der 20-Jährige wich der Geste des Freiburger Cheftrainers jedoch demonstrativ aus. Das schmeckte dem eigentlichen Pädagogen Streich – er studierte Germanistik, Sport und Geschichte auf Lehramt – überhaupt nicht, weshalb sich dieser offenbar lautstark beim Nationalspieler für dessen unfaire Reaktion beschwerte.

Eine Kamera fing die gesamte Aktion zwischen dem Freiburger Urgestein und dem Münchner Youngster ein. Was genau Streich Musiala nach dem verweigerten Handschlag zurief, konnten die Bilder letztlich nicht auflösen. Die Gestik des Badeners ließ aber auf eine weniger nette Zurechtweisung schließen.

Nach unsportlicher Aktion des Nationalspielers: Streich mit lauter Ansage an Musiala

Unabhängig vom genauen Wortlaut der Streich-Ansage, der ohnehin nicht aufzulösen ist, hinterlässt die Szene einen sonderbaren Eindruck. Der ansonsten so unbekümmerte Musiala, der normalerweise für die besonderen Momente sorgt, wurde diesmal zum Pechvogel. Gut möglich also, dass er mit den Gedanken woanders war und sich keinen Trost vom Gegner anhören wollte.

Auf der großen Bühne sollte ein Nationalspieler, der immerhin auch eine Vorbildfunktion hat, jedoch professioneller mit solchen Situationen umgehen. Ein einfaches Abklatschen mit Streich hätte wohl gereicht – doch an diesem Abend hatte Musiala offenbar nicht die beste Kontrolle über seine Hände. (ajr)