Kane stellt bei Gala historischen Rekord für England auf

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Teilen

Harry Kane stellt in der englischen Nationalmannschaft Rekord um Rekord auf. Nun hat er die Mannschaft zur Europameisterschaft geschossen.

München – Langsam, ganz langsam füllt sich die Trainingsgruppe beim FC Bayern. Und wenn Thomas Tuchel am heutigen Donnerstag hoffentlich all seine Männer zurück von ihren Reisen und auf dem Platz hat, wird er womöglich ein paar müde Beine, aber vor allem einige freudige Gesichter erblicken. Allein die vier deutschen Nationalspieler Leroy Sané, Jamal Musiala, Leon Goretzka und Thomas Müller haben in den vergangenen eineinhalb Wochen in den USA deutlich mehr Freude gehabt als in den zurückliegenden Abstellperioden. Und auch ein großer Teil der übrigen acht Nominierten hat zwischen London, Baku, Suwon und Grenoble durchaus Motivation tanken können für den heißen Herbst im Bayern-Dress.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London Länderspiele (Tore): 87 (61) Debüt: 27. März 2015

Bayern-Star im England-Trikot: Kane holt sich Charltons Wembley-Rekord

Es gab für die Bayern-Stars, denen bis zur Reise zum Topspiel nach Mainz am späten Freitagnachmittag genau zwei gemeinsame Einheiten bleiben, Erfolgserlebnisse diverser Arten. Aber während es für die meisten um ein paar Treffer oder die erfolgreiche EM-Qualifikation ging, hat Harry Kane am Dienstagabend im Wembley-Stadion einen Abend der absoluten Extraklasse genießen können. Als Kapitän der englischen Nationalmannschaft waren ihm beim 3:1 gegen Europameister Italien gleich zwei Treffer gelungen.

Das reichte nicht nur für die sichere Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland, sondern auch für den Sprung an die Spitze der ewigen Bestenliste im legendären Stadion. Die Treffer Nummer 23 und 24 ließen Kane in dieser Statistik an Bobby Charlton vorbeiziehen, keinem liegt Wembley mehr. „Natürlich sind Tore zuhause eines der besten Gefühle überhaupt“, sagte der 30-Jährige.

Harry Kane hat einen neuen Rekord im Trikot der englischen Nationalmannschaft aufgestellt. © IMAGO / Offside Sports Photography

Southgate freut sich über die Entwicklung von Harry Kane

83 194 waren am historischen Dienstag dabei – und sahen einen Kane, der laut Nationaltrainer Gareth Southgate von seinem Wechsel nach München enorm profitiert. „Er muss jetzt bei Bayern jede Woche gewinnen. Es ist eine andere Form des Drucks“, sagte der Coach.

Bisher steht der 100-Millionen-Mann im Bayern-Trikot bei neun Pflichtspieltoren, obwohl er bis zuletzt im Spiel des Rekordmeisters noch nicht komplett integriert wirkte. Der Rückenwind aus der Heimat – Southgate: „Er genießt es, nach England zurückzukommen. Er ist sehr eng mit allen Mitspielern. Er ist ein brillantes Vorbild“ – tut da freilich gut.



Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Bayern-Profis überzeugen auf Länderspielreise

Sieben Spiele stehen bis zur nächsten Länderspielpause in drei Wochen an. Ein straffes Programm mit einem nicht allzu breiten Kader – aber vielen Profis im Flow. So wurde Torschütze Minjae Kim bei Südkoreas 6:0 gegen Vietnam etwa zum „Man of the Match“ gewählt, während Mathys Tel am Dienstag im Trikot der französischen U21 beim 9:0 gegen Zypern zu seinem Tor-Debüt kam und am Ende gleich zwei Mal traf. In der bereits für die EURO qualifizierten A-Nationalmannschaft trug sich Kingsley Coman beim 4:1 gegen Schottland in die Torschützenliste ein. Konrad Laimer führte Österreich als Kapitän zur EURO (1:0 gegen Aserbaidschan), Frans Krätzig spielte 87 Minuten in der siegreichen deutschen U20 (4:2 gegen Tschechien).

Gestern war es noch ruhig an der Säbener Straße, heute werden alle von ihren Trips erzählen können. Besonders Kane dürfte Gehör finden. Zu Erinnerung: Das Champions-League-Finale findet am 1. Juni in Wembley statt.