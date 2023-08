„Nicht unser Super Hero“: Harry Kanes erster Auftritt im Bayern-Trikot

Kane-Watch aus der Allianz Arena

Harry Kane absolvierte am Samstag im Supercup seinen ersten Aufritt im Trikot des FC Bayern. Der Kane-Watch aus der Allianz Arena.

München – Schon der ganze Transfer glich einer Saga. Seine Ankunft war anschließend in der ganzen Stadt zu spüren. München freut sich auf Harry Kane!

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Kane-Mania beim FC Bayern kennt keine Grenzen: Fans freuen sich auf Superstar

Am Samstag war es dann auch gleich so weit: Mit dem Supercup gegen RB Leipzig stand das erste Spiel für den FC Bayern mit Kane an. Bereits auf dem Weg in die Allianz Arena waren überall Harry-Kane-Gesänge zu hören. Wenige Stunden zuvor hatte der Engländer seine neuen Mannschaftskollegen und Trainer Thomas Tuchel kennengelernt.

Es war also alles angerichtet für die große Kane-Party. Um 20.10 Uhr betrat der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte erstmals den Rasen seines neuen Wohnzimmers. Als Kane dann zum Warmmachen in die Allianz Arena kam, wurde er von den Fans phrenetisch gefeiert.

+ Harry Kane verlor sein erstes Spiel mit dem FC Bayern gegen RB Leipzig. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane beim FC Bayern: Sweet Caroline läuft zehn Minuten vor dem Anpfiff

Ganze 20 Minuten machte sich der neue Bayern-Stürmer mit den anderen Bankspielern warm, schoss sich ein paar Bälle hin und her, zeigte aber noch nicht so ganz, was er drauf hat. Um 20.30 Uhr ging Kane dann mit der restlichen Mannschaft in die Kabine, ehe genau fünf Minuten später „Sweet Caroline“ in der Arena erklang – inzwischen so etwas wie die inoffizielle Nationalhymne der Engländer.

Kane nahm um 20.41 Uhr auf der Bayern-Bank Platz – voller Vorfreude dem Spiel entgegenblickend, in der Hoffnung, er könne nach einem Tag mehr Titel holen als in seiner gesamten Zeit bei den Tottenham Hotspur.

Dani Olmo zerstört das Debüt von Harry Kane beim FC Bayern

Einer hatte da aber was dagegen. Dani Olmo machte der ganzen Sache nämlich direkt einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Nach drei Minuten traf er zur Leipziger Führung. Kurz vor der Pause legte der Olmo dann sogar nach und erhöhte auf 2:0. Ob Kane da erstmals der Gedanke kam, dass das mit den Titeln auch in München nicht so einfach wird?

Beim Stand von 0:2 wurde es in der Arena abermals überraschend laut. Was war geschehen? Tuchel hatte seinen Stürmer zum Warmmachen geschickt. Um 22.08 Uhr war es dann endlich so weit: Harry Kane betrat mit der Rückennummer neun im Trikot des FC Bayern das Spielfeld.

Harry Kanes erste Auftritt im Bayern-Trikot: Klassisches 3-2-1-0

Blöd nur: Drei Minuten später bekam Mitspieler Noussair Mazraoui im Strafraum den Ball an die Hand. Den anschließenden Elfmeter verwandelte – natürlich – Olmo zum 3:0 für Leipzig. Ganze neun Minuten dauerte es, bis Kane dann seinen ersten Ballkontakt hatte. Da schlug die Uhr 22.17 Uhr.

Viel mehr Ballaktionen kamen von Kane dann nicht mehr. Am Ende waren es drei Kontakte, zwei Pässe, wovon einer sogar ankam – und kein Torschuss. Ein klassischer 3-2-1-0-Auftritt von Kane im Bayern-Trikot. Als die Partie dann um 22.33 Uhr abgepfiffen wurde, verließ der neue Top-Stürmer wenig später den Rasen. Ohne Trophäe.

You can take Harry Kane out of Tottenham but you cannot take Tottenham out of Harry Kane pic.twitter.com/q0t7d1zKb5 — Troll Football (@TrollFootball) August 12, 2023

Super Hero wider Willen: Harry Kane und sein erster Auftritt in der Allianz Arena

In den Katakomben wollte Kane sich nach der langen Nacht und dem enttäuschenden Ergebnis wenig überraschend nicht mit den Journalisten unterhalten. Vom FC Bayern kam es nur die Ansage: „Er spricht morgen“.

Am Sonntag um 13 Uhr wird Kane nämlich im Bauch der Allianz Arena ganz öffentlich vorgestellt. „Wir erwarten nicht von ihm, dass er unser Super Hero ist“, sagte Tuchel nach der Niederlage auf der Pressekonferenz: „Wir erwarten von ihm, dass er der ist, der er ist.“

Dafür hat Harry Kane glücklicherweise nun ein paar Jahre Zeit. Dann klappt‘s auch garantiert mit den Titeln. (smk)

