Von: Christoph Klaucke

Harry Kane eilt beim FC Bayern von Rekord zu Rekord. Der Torjäger erzielte schon drei Hattricks. England-Legende Rio Ferdinand ist wegen dessen Erfolg verbittert.

München – Er trifft, wie er will: Harry Kane hat beim FC Bayern voll eingeschlagen. Der Stürmer sorgt für Rekorde, hat in der Bundesliga nach elf Spieltagen schon 17 Tore auf dem Konto – das sind bereits mehr als Torschützenkönig Niclas Füllkrug in der kompletten vergangenen Saison. Dabei ist der 30-Jährige seit seinem Wechsel nach München erstmals in seiner Karriere im Ausland unterwegs. In der Heimat kommt der Erfolg des England-Kapitäns aber nicht überall gut an.

United-Legende Ferdinand wird wegen Kanes Dreierpacks übel

Harry Kane, der im Sommer den Weg von der Insel aufs Festland gewagt hat, erzielte in der Bundesliga drei Hattricks. Beim 7:0 gegen Bochum, 8:0 gegen Darmstadt, 4:0 gegen Dortmund traf der Bayern-Torjäger jeweils dreimal. Der Lohn: Kane durfte für jeden Dreierpack den Spielball mit nach Hause ins Hotel nehmen. Seine Haussuche ist nun übrigens womöglich beendet, Harry Kane übernimmt offenbar die Villa eines Ex-Bayern-Spielers.

Während der FC Bayern seinen Rekordtransfer feiert und ein Tor nach dem nächsten feiert, ist bei der Konkurrenz Frust angesagt. „Jedes Mal, wenn ich Kane nach einem Dreierpack mit dem Spielball in der Hand sehe, muss ich kotzen“, sagte Rio Ferdinand in seinem Podcast „Five“. Der frühere Weltklasse-Verteidiger spielte zwischen 2002 und 2014 für Bayerns Gruppengegner in der Champions League Manchester United.

Harry Kanes Dreierpacks 23.09.2023 7:0 gegen VfL Bochum 28.10.2023 8:0 gegen SV Darmstadt 98 04.11.2023 4:0 bei Borussia Dortmund

„Kotze bei jedem Hattrick“: England-Legende wegen Kanes Erfolg beim FC Bayern verbittert

Beim Anblick der Tor-Shows von Kane im Bayern-Trikot wird Ferdinand offenbar übel. Der 45-jährige TV-Experte scheint verbittert zu sein, denn Kane hätte seine Tore auch für Manchester United erzielen können. Die Red Devils waren im Sommer ebenfalls am englischen Nationalmannschafts-Kapitän interessiert.

„Warum? Warum sind wir nicht hingegangen und haben ihn geholt?“, will Ferdinand wissen. Manchester soll sogar versucht haben, Kane noch umzustimmen. Doch der damalige Tottenham-Stürmer hatte den Bayern bereits die Zusage gegeben und hielt sein Wort. Stattdessen verpflichtete United den 20-jährigen Dänen Rasmus Höjlund für stolze 75 Millionen Euro, also nicht viel weniger Ablöse als die kolportierten rund 100 Millionen für Kane.

England-Legende Rio Ferdinand (re.) ist wegen Kanes Erfolg beim FC Bayern verbittert. © Simon Marper/John Patrick Fletcher/Imago

Kane trifft in der Bundesliga öfter als Manchester United in der Premier League

Höjlund erzielte in der Champions League zwar fünf Tore in vier Spielen, darunter ein Treffer beim 3:4 in München – allerdings blieb er in seinen ersten neun Premier-League-Partien torlos. Manchester United kommt nach zwölf Spieltagen auf mickrige 13 Tore.

Zum Vergleich: Kane war in der Bundesliga bereits 17-mal erfolgreich. Im direkten Duell mit Manchester United gab er zudem die Vorlage zum Führungstreffer von Leroy Sané und traf zum zwischenzeitlichen 3:1 per Elfmeter – was Rio Ferdinand sehr geschmerzt haben dürfte. Der gebürtige Londoner ist mittlerweile voll angekommen beim FC Bayern, auch kulinarisch – mitten in München: Hier geht Harry Kane am liebsten essen. (ck)