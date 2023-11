Mitten in München: Hier geht Harry Kane am liebsten essen

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Harry Kane ist beim FC Bayern und in München angekommen – offensichtlich auch kulinarisch. Zwei Restaurants sollen es ihm angetan haben.

München – Wer war nochmal Robert Lewandowski? Ohne die Leistungen des nach Barcelona abgewanderten Topstürmers zu schmälern – mit Harry Kane ist mittlerweile eine Nummer Neun in München angekommen, die möglicherweise noch größere Fußspuren hinterlässt als sein Vorgänger.

Harry Kane fühlt sich beim FC Bayern München pudelwohl

Der gebürtige Londoner war im Sommer für eine Rekordsumme zum FC Bayern gewechselt. Dass er, der seit Jahren die englische Nationalmannschaft als Kapitän auf das Feld führt und in der Premier League Tore wie am Fließband erzielte, die Bundesliga aufmischen würde, war fast klar.

Schließlich ist er aus der stärksten Liga der Welt jahrelang andere Gegner gewohnt gewesen als – mit Verlaub – Darmstadt und Heidenheim. Gegen die beiden Aufsteiger erzielte Kane jeweils einen Dreierpack. In wettbewerbsübergreifend 16 Spielen traf Kane beeindruckende 21 Mal und gab sieben Vorlagen (Stand: 15. November 2023). Ein Ende ist nicht in Sicht – und damit wackelt auch Lewandowskis Torrekord in der Bundesliga von 41 Treffern.

Neues Kane-Zuhause: Villa in München gefunden?

Der Engländer ist endgültig angekommen in Deutschland, Kane nimmt sogar typische Gewohnheiten an. Und dabei ist das Glück noch nicht einmal komplett: Bis zuletzt wohnte er noch im Luxushotel, inzwischen soll der 30-Jährige für sich und seine Familie aber eine Villa in München gefunden haben.

Ehefrau Katie und die vier Kinder weilen nämlich noch in London, sind bisher nur zu Besuchen in München gewesen. Das soll sich bald ändern – und Kane könnte dann noch stärker werden.

Hat großen Hunger auf mehr: Bayern-Torjäger Harry Kane. © MIS / Imago

Kane und seine Lieblings-Restaurants: Zwei Hotspots mitten in München

Sicher wird Harry seiner Gattin auch schon seine beiden Lieblings-Restaurants in der bayerischen Landeshauptstadt gezeigt haben. Nach Informationen des renommierten Fußball-Portals The Athletic handelt es sich dabei um „Theresa Grill“ und „Matsuhisa“. Letzteres ist für Kane nie weit entfernt, schließlich befindet es sich im Mandarin Oriental München, wo er seit Monaten residiert.

Das Luxushotel hat eine Top-Lage, ist nur wenige Meter vom Marienplatz entfernt. Einer der Nachbarn ist das weltberühmte Hofbräuhaus – also ein echter Hotspot. Genauso wie das zweite Restaurant, das zwei Kilometer weiter nördlich zu finden ist. Zwischen Ludwig-Maximilians-Universität, Bayerischer Staatsbibliothek und der Pinakothek der Moderne gibt es bei „Theresa Grill“ ausgewählte Spezialitäten.

Harry Kane auf Länderspielreise mit England

Kane fühlt sich also nicht nur fußballerisch, sondern auch kulinarisch wohl. Zwei Faktoren könnten in den kommenden Wochen zu noch besseren Leistungen beitragen: die endgültige Ankunft der Familie und der damit verbundene Umzug in die eigenen vier Wände. Und die Fitness. Die holte sich Kane in der Premier League nämlich meist über die Wintermonate. Bayern-Trainer Thomas Tuchel weiß das, sagte vor dem Heidenheim-Spiel bei Sky sogar: „Darüber haben wir schon geflachst, mal sehen, was da noch kommt.“

Harry Kanes Vorgänger: Legendäre Neuner des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Zunächst einmal kommt eine Länderspielpause. Kane ist wie seine Bayern-Kollegen unterwegs – Teamkamerad Minjae Kim wird allerdings ein paar Kilometer mehr zurücklegen müssen. (akl)