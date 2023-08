Karriere, Frau, Kinder: Alle Infos zu Bayern-Star Harry Kane

Von: Stefan Schmid

Harry Kane im Trikot des FC Bayern. © IMAGO/Ulmer

Harry Kane gelang nach mehreren Leihen der Durchbruch bei Tottenham Hotspur, ehe er zum FC Bayern wechselte. Er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

München - Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in London geboren. Der 1,88 Meter große Fußballspieler wechselte im August 2023 zum FC Bayern München. Er besitzt die englische Staatsbürgerschaft und ist Kapitän der Nationalmannschaft.

Harry Kane: Familie und Privates zum Stürmer aus London

Kane wurde 1993 im Walthamstow, einem Stadtteil von London, geboren. Die Familie, bestehend aus Vater Pat, Mutter Kim und seinen älteren Bruder Charlie, zog in den Folgejahren in den Londoner Vorort Chingford, wo Harry dann auch die Schule besuchte. Schon zu Schulzeiten lernte er seine spätere Ehefrau Katie Goodland kennen, mit der er gemeinsam die Chingford Foundation School besuchte. Auf derselben Schule verbrachte auch der ehemalige englische Fußballstar David Beckham einen Teil seiner Schulkarriere.

Seit 2019 ist Kane mit seiner Jugendliebe Katie verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Ivy, Vivienne Jane und Louis dürfen sich auf ein viertes Geschwisterchen freuen. Für Aufregung unter den Fans der englischen Nationalmannschaft sorgte kurz nach Kanes Wechsel zum FC Bayern, die Möglichkeit, dass dessen viertes Kind in Deutschland geboren werden könnte. Eine automatische Staatsbürgerschaft Deutschlands ist damit jedoch nicht verknüpft.

Harry Kane: Nach Station beim Lokalrivalen bei Tottenham angekommen

Schon in jungen Jahren äußerte sich die Fußballbegeisterung von Harry Kane. Nachdem der von 1999 bis 2001 in der Jugend der Ridgeway Rovers aktiv war, wechselte er 2001 fest in die Jugendakademie des FC Arsenal. Ausgerechnet zum Stadtrivalen von Tottenham Hotspur, dessen Anhänger die Mehrheit in Kanes Familie ausmacht. Nach nur einem Jahr ging es für Kane dann wieder zurück zu den Ridgeway Rovers und schließlich, über den kurzen Zwischenstopp Watford FC (2004), zu Tottenham Hotspur.

Seit seinem Wechsel in die Jugendabteilung von Tottenham durchlief Kane sämtliche Jugendteams der Spurs bis zur U18. Im Juli 2010 unterschrieb der Stürmer dann seinen ersten Profivertrag. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Kane bereits drei Einsätze (zwei Tore) für die U17 des englischen Nationalteams bestritten. In den Folgejahren sollten 14 Partien (6 Tore) für die U19, 3 Spiele (1 Tor) für die U20 und 14 Einsätze (8 Tore) für die U21 Englands folgen.

Leihstationen verhelfen Harry Kane zur Weltkarriere

Bevor Harry Kane zu dem Weltstar wurde, der er heute ist, musste dieser erstmal einige Leihstationen durchlaufen. Tottenham Hotspur verlieh die damalige Sturmhoffnung insgesamt viermal. Von Januar 2011 bis Mai 2013 kam er zwar auch auf einige Einsätze für die Spurs, doch einen Großteil seiner Spielzeit sammelte er bei Leyton Orient, dem FC Millwall, Norwich City und Leicester City. In den insgesamt 65 Partien für die Leihvereine gelangen Kane 16 Treffer – Einsätze für die Nachwuchsteams nicht einberechnet.

Auch sein Profidebüt gab Kane während einer Leihe. Am 15. Januar 2011 wurde er in den letzten 17 Minuten für Leyton Orient gegen den AFC Rochdale in der drittklassigen League One eingewechselt, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Dieser sollte ihm eine Woche später in der Partie gegen Sheffield Wednesday glücken. In der 57. Minute erzielte er nach Vorarbeit von Dean Cox das zwischenzeitliche 2:0, Endstand: 4:0. Sein Profidebüt für Tottenham legte Kane auf europäischer Bühne hin. In der Qualifikationsrunde zur Europa League wurde er über die volle Distanz gegen den schottischen Klub Heart of Midlothian eingesetzt. Beim 0:0 vergab Kane in der 30. Minute einen Foulelfmeter.

Nach den Jahren des Reifens gelang Kane der finale Durchbruch in der Saison 2014/15. In 34 Partien für Tottenham Hotspur erzielte der Mittelstürmer 21 Treffer und legte fünf weitere in der Premier League vor. Dabei kam er zu Beginn der Saison noch als Einwechselspieler zum Einsatz, etablierte sich allerdings bald zur Stammkraft.

Harry Kane prägte eine Ära bei Tottenham Hotspur und blieb titellos

Nachdem Kane der Durchbruch gelungen war, war er nicht mehr wegzudenken aus dem Team von Tottenham Hotspur. Bis zu seinem Wechsel zum FC Bayern erzielte Kane in wettbewerbsübergreifend 435 Spielen, 280 Tore und legte 64 weitere auf. Der Rekordtorschütze der Spurs war einer der Führungsspieler im Team und führte dieses, wenn auch nicht in dieser festen Rolle, mehrmals als Kapitän aufs Feld. Zum ersten Mal schon im April 2015 in der Premier-League-Partie gegen den FC Burnley.

Obwohl Kane schon jetzt ein Legendenstatus bei Tottenham zukommt, gibt es doch einen Wermutstropfen auf dessen langjährigen Engagement bei den Londonern. Trotz zahlreicher persönlicher Auszeichnungen konnte Kane nie einen Titel mit den Spurs feiern.

Harry Kanes zäher Wechsel zum FC Bayern

Am 12. August 2023 verließ Harry Kane seinen Stammverein Tottenham Hotspur und unterschrieb für vier Jahre beim FC Bayern München. Vorangegangen war eine lange Wechselposse, die schon im Jahr zuvor begann. Nach dem Abgang Robert Lewandowskis zum FC Barcelona hielten sich hartnäckige Gerüchte ob eines Interesses des deutschen Rekordmeisters am englischen Stürmer.

Konkret wurde das Interesse dann im Transfersommer 2023, doch bevor der Wechsel vollzogen werden konnte, mussten die Fans einem wochenlangen Hin und Her beiwohnen. Tottenham-Boss Daniel Levy zeigte sich zum wiederholten Male als knallharter Verhandlungspartner und entlockte so den Bayern 100 Millionen Euro Transfersumme. Den Höhepunkt erreichte das Wechseltheater einen Tag vor der Unterschrift, als der Flug Kanes nach München zunächst gecancelt wurde. Unter den Augen zahlreicher Beobachter gelang dann doch noch die Reise nach München und so setzte Kane am Samstag, dem 12. August, schließlich die Unterschrift unter seinen Vertrag beim FC Bayern. Noch am selben Tag wurde er im Supercup eingewechselt, doch die 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig konnte auch er nicht verhindern.

Harry Kane bei seiner Vorstellung beim FC Bayern. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane als Kapitän der englischen Nationalmannschaft

Mit der Verpflichtung von Harry Kane gelang es dem FC Bayern, den amtierenden Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach Deutschland zu locken. Schon bei seinem ersten Einsatz im Trikot der Three Lions erzielte Kane als Joker am 27. März 2015 gegen Litauen sein erstes Tor für die Herren-Nationalmannschaft. Darauf folgen sollten insgesamt 84 Einsätze sowie 58 Tore und 18 Vorlagen (Stand: 18. August 2023). Kane ist mittlerweile Kapitän der Nationalmannschaft, die er schon im Juni 2017 das erste Mal als ebensolcher aufs Feld führt – Gegner: Schottland. Aufgrund der Staatsbürgerschaft seines Vaters hätte Kane auch für Irland spielen dürfen.

Titel blieben Kane allerdings auch in der Nationalmannschaft verwehrt. Am nächsten dran an einem Titel war er am 11. Juli 2021 als England im Finale der Europameisterschaft im Elfmeterschießen an Italien scheiterte. Kane stand über die gesamte Spielzeit auf dem Feld und verwandelte den ersten Elfmeter seiner Mannschaft – am Ende reichte auch dies nicht zum Sieg.

Harry Kane: Position und Spielweise des Fußballers

Harry Kane kommt auf der Mittelstürmerposition zum Einsatz. Im Verlauf seiner Karriere spielte er auch einige Male zurückgezogener als Hängende Spitze. Kane gilt als einer der gefährlichsten Stürmer der Welt und erfüllt alle Voraussetzungen für die Position der klassischen Neun. Er ist dafür bekannt, aus variablen Positionen Tore zu erzielen und hat seine Stärke darüber hinaus auch im Kopfballspiel.

Bayern-Stürmer Harry Kane: Verletzungen

Von größeren Verletzungen blieb Harry Kane seine gesamte Karriere über verschont. Am häufigsten fiel der Stürmer wegen Knöchelverletzungen aus, doch am längsten musste er von Januar bis März 2020 pausieren. Ein Muskelriss im Oberschenkel zwang den Stürmer 67 Tage in das Rehazentrum und auf die Tribüne. Das letzte Mal vor seinem Wechsel zum FC Bayern war Kane im April 2021 verletzt, eine Knöchelverletzung setzte ihn 6 Tage außer Gefecht.

Harry Kane: Die größten Erfolge des Stürmers

Bester Jungspieler der Premier League 2015

Torschützenkönig der Premier League in den Saisons 2015/16 (25 Tore), 2016/17 (29 Tore) und 2020/21 (23 Tore)

Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 2018 (6 Tore)

Mehrere Auszeichnungen als Spieler des Monats der Premier League

Harry Kane konnte bis zu seinem Wechsel zum FC Bayern weder auf Klub- noch auf Nationalteamebene einen Titel erringen. Dafür gelang es dem Stürmer, mehrere individuelle Auszeichnungen für sich zu reklamieren.