Kane brennt auf Bayern-Debüt: Neuzugang gegen RB Leipzig wohl im Kader

Transfer des Wunschstürmers offiziell

Der FC Bayern hat den Transfer von Harry Kane offiziell verkündet. Der Neuzugang steht angeblich schon am Abend im Supercup gegen RB Leipzig im Kader.

Update vom 12. August, 13.00 Uhr: Nur wenige Stunden nach seinem Wechsel könnte Harry Kane bereits sein Debüt im Trikot des deutschen Rekordmeisters geben. Nach Informationen der Bild wird Kane am Abend im Supercup-Duell gegen Pokalsieger RB Leipzig im Kader der Münchner stehen.

„Ich werde offensichtlich beim Supercup dabei sein und hoffentlich ein wenig spielen“, sagte Kane im Vorstellungsvideo auf der Vereinsseite. Der FC Bayern sei „einer der größten Klubs der Welt“. Kane weiter: „Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Ich kann es kaum abwarten, mich den Fans zu zeigen und meine Qualitäten auf dem Platz zu beweisen. Hoffentlich werde ich viele Tore schießen, um die Fans glücklich zu machen“.

+ Harry Kane könnte schon im Supercup gegen Leipzig im Kader des FC Bayern stehen. © IMAGO/Suhaimi Abdullah

Kane verabschiedet sich emotional von Tottenham-Fans

Update vom 12. August, 10.00 Uhr: „Ich wollte der erste sein, der es euch Tottenham-Fans sagt. Ich verlasse heute den Klub. Es sind viele Emotionen und ich bin traurig, den Verein zu verlassen, bei dem ich fast 20 Jahre meines Lebens verbracht habe“, wandte sich der Bayern-Neuzugang am Samstagmorgen kurz vor der offiziellen Verkündung des Transfers via Instagram an die Spurs-Anhänger.

Kane bedankte sich bei Klub-Mitarbeitern, Mitspielern und Fans für die Unterstützung in der Vergangenheit. Er habe es für den richtigen Zeitpunkt gehalten, nun einen Wechsel zu vollziehen.

„Das ist eine Nachricht für alle Tottenham-Fans auf der Welt. Meine Familie und ich werden die gemeinsamen Momente nie vergessen. Vielen Dank“, ergänzte der 30-Jährige noch und schloss auch ein Wiedersehen in der Zukunft nicht aus.

+ Harry Kane hat sich via Instagram von den Tottenham-Fans verabschiedet. © Instagram.com @ harrykane; Imago Images / Offside Sports Photography

Update vom 12. August, 7.00 Uhr: Wie The Independent berichtet, hat Harry Kane seinen Vertrag beim FC Bayern München in der Nacht von Freitag auf Samstag unterzeichnet. Demnach erfolgte die Unterschrift gegen 2.00 Uhr. Offiziell verkündet wurde der Wechsel des Tottenham-Stürmers zunächst aber noch nicht. Schon im Supercup gegen RB Leipzig am Samstagabend soll der Engländer spielberechtigt sein.

Update vom 11. August, 22.58 Uhr: Wann macht der FC Bayern den Transfer von Harry Kane offiziell? Seitdem der neue Bundesliga-Superstar an der Säbener Straße angekommen ist, gibt es keine neuen Wasserstandsmeldungen. Kane wird wohl gerade den zweiten Teil seines Medizinchecks absolvieren. Ob die Verträge noch heute unterschrieben werden, ist unklar. Gut möglich, dass die Bayern auch bis Samstag warten und den Transfer erst dann öffentlich machen. Aber eins scheint klar: Harry Kane wird zum FC Bayern wechseln!

Fanauflauf an der Säbener Straße: Harry Kane von FCB-Anhängern empfangen

Update vom 11. August, 22.17 Uhr: Harry Kane ist an der Säbener Straße angekommen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Laut dem Boulevardblatt ist der bayerische Wunschstürmer um 21.44 Uhr an der Geschäftsstelle des FC Bayern eingetroffen. Auch dabei: Rund 200 jubelnde Fans.

Update vom 11. August, 21.35 Uhr: Teil eins des Medizinchecks ist laut tz-Informationen absolviert. Die internistische Untersuchung im Krankenhaus Barmherzige Brüder hat knapp 90 Minuten gedauert. Jetzt geht es weiter an die Säbener Straße zur sportmedizinischen Untersuchung.

Laut Sky sind auch schon Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe an der Säbener Straße angekommen. Kane wird in etwa zehn Minuten dort erwartet. Werden die Verträge noch heute unterschrieben?

Harry Kane zum Medizincheck in München: Sportinternistische Untersuchung steht an

Update vom 11. August, 20.03 Uhr: Und auch Harry Kane ist mittlerweile im Krankenhaus angekommen. Nach dem schier nicht enden wollenden Transfer-Poker geht jetzt alles ganz schnell. Der Engländer ist um 19.48 Uhr bei den Barmherzigen Brüdern eingetroffen und war um 19.54 Uhr bereits im Krankenhaus.

Update vom 11. August, 19.58 Uhr: Die Fans des FC Bayern können es nicht erwarten, ihren neuen Superstar das erste Mal live zu sehen. Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, wo Kane vermutlich seinen Medizincheck absolvieren wird, herrscht großes Fanaufkommen. Auch die tz ist live vor Ort und wartet auf den Rekord-Transfer der Bundesliga.

+ Die Fans des FC Bayern warten auf die Ankunft von Harry Kane. © Manuel Bonke

Update vom 11. August, 19.29 Uhr: Harry Kane ist mittlerweile laut Sky in einen roten Audi des FC Bayern gestiegen und verlässt mitsamt Eskorte den Flughafen in Oberpfaffenhofen. Nächstes Ziel dürfte wohl das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder zum Medizincheck sein.

Harry Kane in München gelandet: Rekordtransfer kommt vor den Toren Münchens an

Erstmeldung vom 11. August: München – Hat die Transfer-Saga um Harry Kane endlich ein Ende? Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist nach Sky-Informationen tatsächlich in Oberpfaffenhofen vor den Toren Münchens gelandet. Verläuft der Medizincheck erfolgreich, könnte Kane noch am Freitag seine Unterschrift unter den vorbereiteten Vierjahresvertrag beim FC Bayern setzen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Länderspiele (Tore): 84 (58) Premier-League-Spiele (Tore): 320 (213)

Transfer zum FC Bayern: Verwirrung um Kane-Flug am Freitagmorgen

Eigentlich sollte der 30-Jährige bereits am Freitagmorgen in die bayerische Landeshauptstadt reisen. Daraus wurde allerdings nichts. Laut englischen Medienberichten soll Tottenham Hotspur noch auf Nachverhandlungen bestanden haben und Kane die Flugerlaubnis entzogen haben.

Der Star-Stürmer, der schon auf dem Weg zum Flughafen gewesen ist, kehrte anschließend wieder um und wartete in London auf das finale Go der Spurs-Verantwortlichen. Dieses hat er jetzt bekommen.

+ Harry Kane steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. © IMAGO/John Walton

Erster Bayern-Einsatz von Harry Kane bereits im Supercup?

Kane könnte – sofern alles glatt läuft – bereits morgen im Supercup eine Option für Thomas Tuchel sein. Der FC Bayern hat vor dem ersten Pflichtspiel der Saison am Samstagmorgen noch ein Training angesetzt, sollte Kane dann mittrainieren, steht einem Kader-Platz für das Spiel gegen RB Leipzig eigentlich nichts mehr im Wege. (kk)

