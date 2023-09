Tuchel-Machtwort zur Kimmich-Auswechslung

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Thomas Tuchel erklärt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Manchester United nochmal die Kimmich-Auswechslung. Die PK zum Nachlesen.

Die Pressekonferenz ist beendet.

15.19 Uhr: Wie ist die personelle Lage für morgen? „Nach jetzigem Stand gibt es kein Minutenlimit für Kimmich. Kingsley kommt zurück in den Kader. Für Rapha (Guerreiro) ist es noch zu früh. Ich glaube, ein Platz in unserem 20er-Kader wird frei bleiben.“

15.18 Uhr: Wie sind die Führungsqualitäten von Harry Kane? „Da gibt es keine Zweifel. Er macht das schon sehr lange, hat Tottenham und die Nationalmannschaft lange auf seinen Schultern getragen“, erklärt Tuchel.

Tuchel-Machtwort zur Kimmich-Auswechslung: Gibt keinen Redebedarf

15.15 Uhr: Ist Tel bereit für die Stammelf? „Mathys ist zurzeit eine echte Waffe für uns von der Bank. Es ist jetzt wichtig, nicht den dritten Schritt vor dem nächsten zu machen.“ Klingt nicht danach, als ob der Franzose bereits morgen in der Startelf steht.

Gab es nochmal Redebedarf wegen der Auswechslung von Joshua Kimmich? „Nein, gab es nicht. Wenn 60 Minuten ausgemacht sind, sind 60 Minuten ausgemacht. Er hatte tatsächlich auch eine kleine Reaktion nach dem Spiel und Schmerzen in den vergangenen Tagen.“

15.12 Uhr: War Tuchel überrascht, dass sich Kane für den FC Bayern und nicht für einen englischen Top-Klub entschieden hat? „Ja, das war schon eine große Sache, den Kapitän der Three Lions aus England loszueisen. Harry ist ein Spieler, den jeder Verein gerne haben würde“, erklärt Tuchel sichtlich stolz.

Musiala oder Müller? „Es können auch beide gemeinsam spielen“

15.10 Uhr: Wie sieht Tuchel seinen Ausfall für morgen? „Das ist natürlich nicht gut, da das Live-Coaching schon eine große Rolle als Trainer einnimmt. Aber ich habe vollstes Vertrauen in meine Co-Trainer.“

15.06 Uhr: Wie ist der Stand bei Musiala? „Die klare Empfehlung sind 60 bis 70 Minuten. Er kann auch mit Thomas Müller gemeinsam spielen. Das haben wir noch nicht endgültig entschieden“, erklärt Tuchel.

15.05 Uhr: „Es ist einer der schönsten, aber auch einer der schwierigsten Wettbewerbe“, schwärmt Tuchel von der Champions League. „Solche Spiele werden nie normal für mich werden, das will ich aber auch gar nicht.“

15.03 Uhr: Was sagt Tuchel zu Nagelsmann als Bundestrainer? „Der DFB hat sich dafür entschieden und wieso sollte er es nicht können?“, sagt Tuchel. Den ganz genauen Ablauf für morgen weiß Tuchel selbst noch nicht. Der Bayern-Trainer darf aufgrund seiner Sperre nicht am Spielfeldrand stehen.

Tuchel warnt vor Umschaltspiel von Manchester United

15.01 Uhr: Wie handelt Tuchel die Anforderungen der Spieler? „Je klarer wir die Entscheidungen treffen und je klarer wir sie kommunizieren, desto besser ist es. Wir brauchen in den kommenden Wochen jeden Spieler“, erklärt Tuchel.

14.59 Uhr: „Bayern München gegen ManU ist immer ein großes Spiel. Das wollen wir überhaupt nicht kleinreden. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass unsere Fans das genießen können“, erklärt Tuchel zur Bedeutung der Partie.

14.57 Uhr: Wie sieht Tuchel Manchester United? „Der Saisonstart sagt nicht so viel aus. Sie können sich auf ein überragendes Umschaltspiel mit Fernandes, Rashford und Höjlund verlassen. Da müssen wir extrem aufpassen. Auch gegen Brighton hatten sie am Wochenende teilweise starke Phasen“, erklärt der FCB-Coach.

14.56 Uhr: Teil zwei beginnt mit Thomas Tuchel.

14.48 Uhr: Das war es mit Harry Kane. Gleich folgt Thomas Tuchel.

Champions-League-Finale in Wembley? „Großer Anreiz“ für Harry Kane

14.47 Uhr: „Ich habe zwar mit Jude vor den letzten Länderspielpausen gesprochen, aber meine Entscheidung von niemanden abhängig gemacht“, antwortet Kane auf die Frage, ob er sich mit dem Ex-Dortmunder Bellingham über die Bundesliga unterhalten habe.

14.46 Uhr: Wie sieht Kane die Rolle von Matthijs de Ligt? „Am Ende entscheidet der Trainer, wer spielt. Aber ich finde, er hat es immer sehr gut gemacht, wenn er reingekommen ist“, erklärt Kane.

14.43 Uhr: Wie ist die Erwartungshaltung in München im Vergleich zu Tottenham? „Der Verein ist es gewohnt, jedes Jahr die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen und ich möchte nicht daran beteiligt sein, Teil des Kaders zu sein, der es das erste Mal seit elf Jahren nicht schafft.“ Ist die Champions League trotzdem das größte Ziel? „Es ist ein großes Ziel, aber wir sind noch am Anfang. Das Finale in Wembley ist natürlich ein besonderer Anreiz für mich.“

Kane verteidigt Maguire: „Einer der besten Verteidiger in der Geschichte Englands“

14.41 Uhr: Im Sommer wurde darüber spekuliert, dass Kane in der Premier League bleibt, um den Torrekord zu knacken. „Für mich geht es aber darum, dass ich jedes Jahr in der Champions League um den Titel mitspielen kann. Das ist für mich wichtiger“, sagt Kane dazu.

14.40 Uhr: „Ich glaube, dass ich eine Hilfe dafür sein kann, dass Bayern die Champions League gewinnt. Wir sind aber noch am Anfang der Saison und sollten uns erstmal auf die Gruppenphase konzentrieren“, sagt Kane zu den Ambitionen des FC Bayern in der Champions League.

14.39 Uhr: „Ich bin noch ganz am Anfang, aber ich habe ja auch noch Zeit“, klärt Kane über seine Deutschkenntnisse auf. Zudem erklärt der Engländer, dass er bereits mit Thomas Müller beim Golf spielen war.

14.36 Uhr: Wie blickt Kane auf das Aufeinandertreffen mit seinem Nationalmannschaftskollegen Harry Maguire? „Die Anfeindungen gegenüber ihm sind nicht immer fair. Aus meiner Sicht ist er einer der besten Verteidiger in der Geschichte Englands“, verteidigt Kane den viel gescholtenen Maguire.

14.35 Uhr: Als Nächstes wird Kane zu seiner Beziehung zu Thomas Tuchel gefragt: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Man versucht immer von jedem Trainer verschiedene Ideen aufzunehmen. Er war mit unserem Start ganz zufrieden.“

Kane zufrieden mit Start in München: Stürmer sieht allerdings noch „Luft nach oben“

14.34 Uhr: Kane betont, dass er mit seinem Start in München zufrieden ist, aber natürlich „immer noch Luft“ nach oben sei. Kane verfolge zudem weiter seinen Ex-Klub Tottenham, der einen guten Start in die Saison hatte.

14.32 Uhr: Kann sich Kane an die Niederlage des FC Bayern im Champions-League-Finale 1999 erinnern? „Ich habe es nicht live gesehen, aber mir seitdem oft die Highlights angeschaut. Es war bestimmt keine einfache Niederlage für Bayern. Ich bin jetzt aber hier, um den Fans schönere Erinnerungen zu geben.“

Wie war der Start in München? „Ich bin erst seit fünf Wochen hier, aber der Anfang war, glaube ich, nicht schlecht.“

14.30 Uhr: Kane zu den Gerüchten über einen Wechsel innerhalb England im Sommer: „Natürlich gab es mit anderen Vereinen Gespräche im Hintergrund. Aber ich habe mich für Bayern entschieden, und bin sehr glücklich hier zu sein.“

14.30 Uhr: Die Pressekonferenz startet pünktlich. Zuerst wird Harry Kane die Fragen der Journalisten beantworten.

Update, 14.04 Uhr: In etwas weniger als 30 Minuten geht es los mit der ersten Champions-League-Pressekonferenz des FC Bayern. Neben Cheftrainer Thomas Tuchel wird auch Harry Kane Fragen der Presse beantworten.

Erstmeldung vom 19. September: München – In dieser Woche rollt auch endlich in der Champions League wieder der Ball. Und die neue Saison in der Königsklasse beginnt für den FC Bayern mit einem echten Kracher. Die Münchener empfangen am Mittwoch (21 Uhr) Manchester United in der Allianz Arena.

Mehrere Fragezeichen bei der Startelf: Wie viele Änderungen nimmt Thomas Tuchel vor?

Die spannendste Frage beim FC Bayern vor dem Auftakt in der Königsklasse: Auf wen kann Thomas Tuchel in seiner Startelf setzen? Im Bundesliga-Topspiel am Freitag fehlte Kingsley Coman angeschlagen, und auch Noussair Mazraoui musste aufgrund von Belastungssteuerung nach der Länderspielpause zunächst auf der Bank Platz nehmen. Beide dürften für Mittwoch aber wieder Optionen für die Anfangsformation sein.

In diese drängt auch Jamal Musiala nach seinem Muskelfaserriss zurück. Für ihn müsste wohl Thomas Müller weichen. Und auch in der Innenverteidigung steht Thomas Tuchel vor der Frage, ob er seinem bisherigen Duo Upamecano / Kim weiter vertraut oder Matthijs de Ligt eine Chance von Anfang an gibt. Währenddessen könnte Raphael Guerreiro nach seiner Verletzung zum ersten Mal im FCB-Kader stehen.

Thomas Tuchel und der FC Bayern starten in die Champions League. © IMAGO/Markus Fischer

Manchester United in der Krise

Die Münchener könnten mit einem Sieg ihre absolute Traumbilanz in der Champions-League-Gruppenphase ausbauen. Das letzte Mal, dass die Bayern in einem Gruppenphasen-Spiel nicht als Sieger vom Platz gingen, war im Dezember 2020. In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte der deutsche Rekordmeister jeweils alle sechs Spiele für sich entscheiden.

Mit Manchester United wartet zudem ein scheinbar machbarer Gegner auf den FC Bayern. Die Red Devils sind mal wieder nur verhalten in die neue Saison gestartet und befinden sich in einer Krise. Auch das letzte Aufeinandertreffen der beiden europäischen Großmächte in der Champions League konnten die Münchener gewinnen. (kk)