Harry Kane fehlt im Bayern-Training – ein Star ist noch dabei

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern absolvierte am Dienstag ein öffentliches Training an der Säbener Straße. Mit dabei war Benjamin Pavard – Harry Kane aber fehlte.

München – Harry Kane elektrisiert München!

Bereits eine Stunde vor dem Beginn des öffentlichen Trainings des FC Bayern München am Dienstagvormittag war an der Säbener Straße die Hölle los. Die Ferienzeit und das tolle Wetter lockt viele Fans ans Trainingsgelände des Rekordmeisters – und natürlich der Mega-Transfer des neuen Stürmers! Klar, dass die Bayern-Anhänger den neuen Superstar aus nächster Nähe sehen wollten.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen

FC Bayern: Harry Kane fehlt beim öffentlichen Training – ein Star ist noch dabei

Doch am Dienstag wurden sie enttäuscht. Der Neuzugang war am Vormittag nicht beim Mannschaftstraining zu sehen. Der Grund aber ist klar: Kane befindet sich noch bei seinem neugeborenen Sohn, er wurde am Sonntag zum vierten Mal Vater. Stolz postete Kane ein Bild seines Nachwuchses, das auf den Namen Henry Edward hören wird, auf Instagram.

Während Kane aktuell also noch Zeit mit seiner Familie verbringt und erst in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen wird, war am Dienstag ein Star dabei, der den FC Bayern jede Sekunde verlassen könnte: Benjamin Pavard trainiert vor den zahlreichen Fans ganz normal mit.

Benjmain Pavard vor Abschied beim FC Bayern? Am Dienstag noch beim Training

Mit Inter Mailand sind sich die Münchner dem Vernehmen nach einig. Für 35 Millionen plus Boni darf der Franzose zu den Nerazzurri wechseln – allerdings erst, wenn man einen Ersatz gefunden hat.

Dort gibt es aktuell mehrere Kandidaten. So soll Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam aktuell ganz oben auf der Liste stehen. Allerdings wurden kürzlich auch zwei RB-Stars in München gehandelt: Lukas Klostermann und Mohamed Simakan sollen demnach auch im Fokus der Münchner stehen.

Während Jamal Musiala und Leroy Sané am Dienstag trainierten, fehlte Harry Kane an der Säbener Straße wegen der Geburt seines Kindes. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kaugummi-Transfers beim FC Bayern: Wer kommt als Pavard-Nachfolger und Ulreich-Backup?

Auf wen es am Ende hinausläuft, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Gut möglich, dass in dieser Woche eine Einigung mit einem Kandidaten erzielt wird. Weitere positive Meldung: Raphael Guerreiro, Neuzugang vom BVB, absolvierte nach seinem Muskelbündelriss am Dienstag erstmals wieder Lauftraining.

Ein weiterer Transfer des Rekordmeisters zieht sich aktuell etwas in die Länge. Mit Keeper Daniel Peretz sollen sich die Bayern schon einig sein, doch die Ablöseverhandlungen mit Maccabi Tel Aviv gestalten sich offenbar schwieriger als angenommen. Allerdings könnte sich da auch bald eine Lösung abzeichnen.

Harry Kane wird gegen FC Augsburg mit dabei sein

Für den FC Bayern geht es erst am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) in der Bundesliga weiter. Dann empfangen die Münchner zum Heimspiel-Auftakt in der Allianz Arena den FC Augsburg. Bis dahin sollte dann auch wieder Harry Kane mit dabei sein. (smk)