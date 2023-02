Kane bleibt Bayern-Ziel Nummer eins: Vier andere Namen sind kein Thema mehr

Transfer im Sommer?

Harry Kane bleibt ein Transfer-Thema beim FC Bayern München. Bei vier anderen Stürmern soll die Spur jedoch kalt sein.

München - Ein Blick nach Katalonien: Dort hat ein Mann den FC Barcelona wieder dort hingeschossen, wo er nach eigenem Verständnis auch hingehört. Barca steht mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze von La Liga, Robert Lewandowski ist mit 14 Toren gleichzeitig Erster der Torschützenliste. Einen dauerhaften Nachfolger hat man für ihn beim FC Bayern München noch nicht gefunden - der Name Harry Kane geistert aber seit Monaten durch München.

Harry Edward Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Mittelstürmer Vertrag bei Tottenham Hotspur bis: 30.06.2024 Marktwert: 90 Millionen Euro

Harry Kane bleibt Thema beim FC Bayern München

Der England-Kapitän zählt zu den besten Mittelstürmern der Welt, hat in seiner von Toren und Vorlagen geprägten Karriere aber tatsächlich noch keinen einzigen Titel gewonnen. Ein Umstand, das weiß der 29-Jährige, der sich in München schnell ändern würde.

Wie die Sport Bild nun berichtet, ist der Tottenham-Angreifer auch weiterhin das FCB-Transferziel schlechthin. „Kane oder nix“ heißt es beim Rekordmeister. Zuletzt war auch über einige Alternativen spekuliert worden. Diese Gerüchte können aber getrost ins Reich der Fabeln verwiesen werden.

Kane bleibt Bayern-Ziel Nummer eins: Vier andere Stürmer sind kein Thema mehr

Konkret ging es nach Angaben des Blattes um die Namen Marcus Rashford (Manchester United), Lautaro Martinez (Inter Mailand), Dusan Vlahovic (Juventus Turin) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt). Diese Spieler sind, wie viele, viele andere, natürlich seit geraumer Zeit auf dem Bayern-Radar. Allerdings gibt es unterschiedlichste Gründe, warum sie nicht für die langfristige Lösung als Lewandowski-Nachfolger in Betracht gezogen werden.

Für Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Team gibt es deshalb nur Kane, wie es in der Sport Bild weiter heißt. Und sollte es mit dem Torjäger nicht klappen, würde es in München noch einen reizvollen Plan B geben: Mit Oldie Eric Maxim Choupo-Moting (33) und Youngster Mathys Tel (17).

+ Landet Harry Kane (l.) beim FC Bayern München? Sportvorstand Hasan Salihamidzic hätte sicher nichts dagegen. © Marco Canoniero / ULMER Pressebildagentur / Imago

„Kane oder nix“: Bayern-Alternativen für die Mittelstürmer-Position sind Choupo-Moting und Tel

Letzterer gilt als Weltklasse-Stürmer der Zukunft, lässt sein Potenzial immer wieder aufblitzen. Choupo, in der Mannschaft extrem beliebt, hat ebenfalls schon gezeigt, dass er auf Top-Niveau performen kann. Die Gespräche wegen einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages sollen gut angelaufen sein. Deshalb würde den Bayern nicht bange werden, wenn aus „Kane oder nix“ plötzlich „nix“ wird. Choupo-Moting und Tel stünden in den Startlöchern.

Kane deutete zuletzt an, sich mit seiner Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung in London Zeit lassen zu wollen. Sein Kontrakt läuft 2024 aus. Im Sommer 2023 müssten die Bayern also eine große Summe in die Hand nehmen, um ihn und vor allem Tottenham von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen.

Harry Kane ist Tottenhams Rekordtorschütze

Ein Vorteil: Die Spurs wollen ihren Rekordtorschützen (267 Treffer) ungern an die nationale Konkurrenz abgeben. Da könnten dann eben die Münchner ins Spiel kommen.

Fakt ist laut Sport Bild jedenfalls: Mit anderen Stürmern beschäftigt man sich in der bayerischen Landeshauptstadt aktuell nicht intensiver. Spannend wird künftig auch die Torhüter-Personalie: Manuel Neuer arbeitet an seinem Comeback, sein Vertreter Yann Sommer macht aktuell aber eine gute Figur. (akl)

Rubriklistenbild: © Marco Canoniero / ULMER Pressebildagentur / Imago