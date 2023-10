Harry Kane trifft deutsche Football-Legende beim FC Bayern

Von: Christoph Wutz

Teilen

Harry Kane ist großer NFL-Fan. Jetzt traf der FCB-Stürmer den wohl bekanntesten deutschen Football-Star. Und die beiden sehen sich bald wieder.

München – Seit seinem 100 Millionen Euro schweren Transfer nach München im Sommer ist Harry Kane ein zentraler Bestandteil des FC Bayern. In seinen ersten Bundesliga-Spielen traf der Stürmer bereits acht Mal. Doch der Engländer begeistert sich nicht nur für Fußball. Er ist auch großer NFL-Fan und fiebert besonders mit den New England Patriots mit. Jetzt stattete eine deutsche Football-Legende Kane in seiner neuen Heimat einen Besuch ab – und kündigte womöglich ein NFL-Spiel in München an.

Sebastian Vollmer Geboren: 10. Juli 1984 (Alter 39 Jahre), Kaarst Position: Offensive Tackle Verein als aktiver Football-Spieler: New England Patriots (von 2009 bis 2016; danach Karriereende) Größte Erfolge: 2x Super-Bowl-Sieger (2014, 2016)

Harry Kane trifft deutsche Football-Legende Vollmer beim FC Bayern

Auf Instagram posteten die Patriots und der Bayern-Star Eindrücke von einem Treffen zwischen dem Engländer und Sebastian Vollmer auf dem Vereinsgelände des deutschen Rekordmeisters an der Säbener Straße. Der 39-jährige Vollmer spielte von 2009 bis 2016 für Kanes Lieblingsteam in der NFL und gewann währenddessen zweimal den Super Bowl. Die beiden posierten für einige Fotos und unterhielten sich außerdem kurz.

Hinter der Aktion steckte eine Begrüßungsgeste seitens des wohl bekanntesten deutschen Football-Spielers. Der langjährige Profi der New England Patriots hieß den Engländer im Namen des Franchises in Deutschland willkommen. Kane, der unlängst auch Bayern-Ikone Robert Lewandowski im Urlaub begegnete, ist bereits seit vielen Jahren Anhänger des Teams aus Foxborough. Zudem ist er gut mit Patriots-Legende Tom Brady befreundet.

NFL- und New-England-Patriots-Fan Harry Kane traf den deutschen Football-Star Sebastian Vollmer auf dem Vereinsgelände des FC Bayern. © Sven Simon / USA TODAY Network / Imago

Patriots-Fan und FCB-Star Kane tauscht Trikots mit deutscher NFL-Ikone Vollmer

Der offizielle deutsche NFL-Kanal schrieb von einem Treffen des „besten Deutschen der NFL-Geschichte“ mit dem womöglich „besten Engländer der Bundesliga-Geschichte“. Im Zuge der Begegnung tauschten die Patriots-Ikone und Kane auch Trikots ihrer Vereine aus.

Vollmer, der sogar ein NFL-Franchise in Deutschland für möglich hält, freute sich über einen Bayern-Dress mit der Rückennummer 76. Diese zierte bereits zu seiner aktiven Zeit bei den Pats seine Spielkleidung. Kane erhielt im Gegenzug ein Patriots-Jersey mit der „9“, die er auch beim deutschen Rekordmeister trägt. Außerdem unterschrieben die beiden auf dem Trikot des jeweils anderen.

„Ich sehe dich beim Spiel!“: Deutet Vollmer NFL-Spiel bei Kanes Bayern an?

Doch nicht nur bei Kane, sondern auch in ganz Deutschland ist die NFL inzwischen sehr populär. In diesem Jahr erwarten die Football-Fans bereits zwei laut Vollmer hochkarätige Football-Spiele in Frankfurt. Ob 2024 ein oder zwei Partien der US-Liga auf deutschem Boden stattfinden, steht indes noch nicht fest. Auch die Spielorte sind bislang nicht bekannt.

Allerdings könnte Vollmer jetzt ein Germany Game der NFL in München im nächsten Jahr angedeutet haben. „Ich sehe dich beim Spiel, Harry!“, kündigte Vollmer unter dem Instagram-Beitrag eine weitere Zusammenkunft der beiden an. Welches Spiel der frühere Football-Star meinte, verriet er nicht.

Doch die bayerische Landeshauptstadt darf sich nicht nur wegen des neuen Bayern-Stars und bekennenden Patriots-Anhängers Kane berechtigte Hoffnungen auf eine Austragung machen. Bereits beim Germany Game im vergangenen Jahr herrschte in der Allianz Arena eine magische Atmosphäre. (wuc)