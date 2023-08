Kane-Kosmos und das Geheimnis um den Ehering

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Harry Kane wurde zum vierten Mal Vater. Mit seiner Frau Katie ist er seit 2019 verheiratet. Ihr und seinen Kindern widmet der Stürmer des FC Bayern fast jeden Treffer.

München – Liebevoll hält Harry Kane (30) sein Baby, kurz nach der Entbindung in ein Handtuch gehüllt, auf seiner nackten Brust. „Ich liebe dich, mein Junge“, schrieb Kane unter ein Foto, das er am Montagabend auf Instagram teilte. Einen Tag zuvor wurde der neue Stürmerstar des FC Bayern zum vierten Mal Papa. Nach Ivy (6), Vivienne (5) und Louis (2) brachte seine Ehefrau Katie Söhnchen Henry Edward zur Welt. Der jüngste Höhepunkt ihrer Beziehung.

FC-Bayern-Star Kane erklärt Torjubel

Harry lernte Katie während seiner Schulzeit kennen. Wie David Beckham (48), besuchten die beiden die Chingford Foundation School. Es gibt sogar ein Foto der beiden mit dem einstigen englischen Freistoßgott. „Sie gab mir meinen ersten Kuss als ich ungefähr 14 Jahre alt war“, verriet Kane mal im Magazin Life Beyond Sport. Seit 2019 ist er mit seiner Jugendliebe verheiratet. Den Antrag gab es zwei Jahre zuvor beim gemeinsamen Strandurlaub auf den Bahamas. „Endlich kann ich meine beste Freundin heiraten! Ich liebe dich“, verkündete Kane nach der Hochzeitszeremonie.

Das Küssen des Eherings, den er während der Matches streng genommen regelwidrig unter einem Klebestreifen versteckt, ist nach einem Tor zu einem Markenzeichen von ihm geworden. „Seit ich verheiratet bin, habe ich ein kleines Tape um meinen Ehering. Es ist ein Symbol, um meiner Familie etwas zurückzugeben“, erläuterte der Stürmer einmal das Ritual. Dadurch würden Frau und Kinder sehen, dass er an sie denke.

Auch bei seinem Torjubel zum Debüttreffer beim Ligaauftakt gegen Werder Bremen küsste Harry Kane seinen Ehering. © imago/Titgemeyer

Kane wird von Familie beraten

100 Millionen Euro überwiesen die Bayern im Sommer für Kane an Tottenham. So teuer war vor ihm noch kein anderer Bundesliga-Einkauf. In Sachen Ablöse schwebt der Stürmer also über den Sphären. Als Typ steht er wiederum mit beiden Beinen fest am Boden. Seine Familie erdet ihn. „Das Beste, was meine Eltern mir beigebracht haben, war, hart zu arbeiten, und das ist immer mein Lebensmotto geblieben. Ich musste mich wirklich abrackern, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ich habe ihnen immer dafür gedankt, dass sie mir das von klein auf beigebracht haben“, so Kane. „Dad hat immer lange gearbeitet und mir beigebracht, das Gleiche zu tun.“

Mittlerweile ist sein Vater Patrick neben seinem Bruder Charlie einer seiner Berater im taffen Fußball-Geschäft. Kanes Eltern und Lieblingsmenschen waren bei seiner Vorstellung als neuer Bayern-Star an seiner Seite. So viele Familienmitglieder hatte übrigens vor ihm noch kein Spieler des Rekordmeisters dabei. Findet Kane Zeit für sich, liebt er es, Golf zu spielen. Sein perfekter Sonntag? „Ich spiele früh eine Runde Golf und mache dann einen langen Spaziergang mit meiner Familie und meinen beiden Labrador-Hunden“, verriet er. „Dann komme ich nach Hause, grille und schaue mir ein Footballspiel der NFL und Golf an.“ Dazu könnte Kane beim FCB vielleicht schon bald einen Landsmann im Team begrüßen. Philipp Kessler, Manuel Bonke