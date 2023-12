„Würd‘ ich sofort machen“ – Zwei enttäuschte Bayern-Fans hoffen auf Job bei Harry Kane

Von: Florian Schimak

Trotz Schneechaos in München waren viele Fans des FC Bayern am Wochenende in München. Das brachte natürlich auch enttäuschte Anhänger mit sich.

München – Die Winter-Walze hat München weiter fest in der Hand!

Die bayerische Landeshauptstadt versinkt weiter im Schnee- und Eis-Chaos. Am Samstag war es daher schon etwas ungewohnt, als man die Partien des 13. Spieltags in der Bundesliga verfolgte, der FC Bayern aber dort nicht zu sehen war.

Vereiste Allianz Arena: So war natürlich kein Bundesligaspiel möglich. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

München versinkt im Schnee: Auch der FC Bayern doppelt betroffen

Aufgrund der heftigen Schneefälle in München und im gesamten Bundesland wurde die Partie des Rekordmeisters gegen Union Berlin wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt. „Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität“, wurde von Seiten der Bayern über CEO Jan-Christian Dreesen mitgeteilt. Die Partie gegen Union wird nun Ende Januar nachgeholt.

Bitter: Zum Zeitpunkt der Absage am Samstag um 11 Uhr waren bereits viele Fans und Anhänger in der Stadt. Das wusste natürlich auch der FC Bayern und setzte als Art Entschädigung ein öffentliches Training für Dienstagvormittag an.

Schneechaos in München: Fan-Einheit beim FC Bayern muss auch verschoben werden

Doch Frau Holle hatte auch da etwas dagegen! Für den Dienstag wurde in München Eisregen angekündigt. Das hatte zur Folge, dass selbst der Franz-Josef-Strauß-Flughafen bis 12 Uhr dicht war und kein Flieger abhob oder landete. Daher war natürlich auch kein öffentliches Training an der Säbener Straße möglich.

„Grund sind die weiter anhaltenden winterlichen Witterungsbedingungen in München, die zu einer zu großen Verletzungsgefahr für die Besucherinnen und Besucher führen: Die Zugangswege an der Säbener Straße sind nicht frei zugänglich, zusätzlich haben sich Eisflächen gebildet“, schrieben die Münchner. Die nicht-öffentliche Einheit des Teams von Trainer Thomas Tuchel wurde zudem auf 12 Uhr verschoben.

Münchner Schneechaos sorgt auch beim FC Bayern für traurige Gesichter

Für unzählige FCB-Anhänger, die extra für das Spiel in die bayerische Landeshauptstadt gereist waren, ist die Wetter- und Termin-Problematik natürlich sehr ärgerlich. Am Dienstagvormittag waren trotzdem vereinzelt Bayern-Fans an der Säbener Straße zu sehen, um ihre Stars zumindest aus der Ferne zu beobachten.

Zwei Mädels (24), die extra am Freitag aus Hannover nach München gefahren waren, um zum Spiel gegen Union in der Allianz Arena zu sein, drückten am Trainingszaun ihre Nasen platt. „Wir haben erst auf den letzten Drücker noch Karten bekommen. Und dann wurd‘s leider abgesagt“, sagte die eine gegenüber tz.de. So war statt Stadion-Erlebnis am Samstag „Frust-Shopping“ auf der Kaufinger Straße angesagt, wie sie verrieten.

„Würd‘ ich sofort machen“ – Zwei enttäuschte Bayern-Fans hoffen auf Job bei Harry Kane

Die beiden Kimmich- und Goretzka-Fans, die sich extra eine Woche Urlaub genommen hatten, um zum Bayern-Spiel zu kommen, zeigten sich aber dennoch happy, als Matthijs de Ligt beim Einlaufen vom kleinen Trainingsplatz kurz zuwinkte. „Vielleicht müssen wir uns einen Job hier suchen, dann können wir öfter herkommen“, sagte eine der beiden Damen.

Als eine Kollegin dann anmerkte, dass Harry Kane noch eine Nanny suche, waren die beiden Freundinnen Feuer und Flamme: „Oh ja, das würd‘ ich sofort machen!“

Ob die beiden Mädels dem Bayern-Stürmer nach dem Training ihr Job-Angebot unterbreitet haben, ist leider nicht bekannt … (smk)

