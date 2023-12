Harry Kanes Umzug in Münchner Villa steht wohl kurz bevor – prominenter Vorbewohner

Von: Marius Gogolla

Im Fußball läuft es für Superstar Harry Kane bei den Bayern. Jetzt hat er auch endlich ein Haus gefunden – das in der Tradition des FCB steht.

München – Fußball-Star Harry Kane wohnt seit seinem Wechsel zum FC Bayern München im Sommer dieses Jahres in dem Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental in München. Die Suche nach einem passenden Haus war bislang erfolglos – bis jetzt. Denn wie in dem Podcast Bayern Insider zu hören ist, will Kane noch vor Weihnachten in eine Villa in Baierbrunn ziehen.

Das Luxus-Anwesen steht dabei ganz in der Tradition des FC Bayern München. Zu seinen prominenten ehemaligen Bewohnern gehören Mehmet Scholl und Lucas Hernández. Der Franzose Hernández spielte vier Jahre für den FC Bayern und wechselte im Sommer zum französischen Top-Club Paris St. Germain.

Harry Edward Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Position: Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis: Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de) 110 Millionen Euro

Bayern-Star Harry Kane freut sich auf bayerische Tradition und Lebensart

Kane freue sich laut Podcast-Moderator Christian Falk schon auf die bayerische Tradition und Lebensart. Er werde mit seiner Frau und den vier Kindern in die Villa einziehen, die neben mehreren Schlafzimmern über einen Whirlpool, einen Spa-Bereich und eine große Terrasse verfügt.

Wohnt bald in einer Villa bei München: Harry Kane will noch vor Weihnachten in sein neues Haus einziehen. © IMAGO/Markus Fischer

Für Kane wird der Umzug in das neue Haus sicherlich eine Erleichterung werden. Der Weltklasse-Stürmer bezeichnet sich selbst als Familienmenschen. Während seines Aufenthaltes in dem Münchner Hotel besuchte ihn seine Familie allerdings nur einmal im Monat.

FCB-Trainer Tuchel: Wechsel zum FC Bayern war „riesengroßer Schritt“ für Kane

Auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel weiß, dass Kane ein Familienmensch ist und der Wechsel zum FC Bayern München „ein riesengroßer Schritt“ gewesen sei. Sportlich sieht es für Kane beim FCB jedenfalls gut aus. Er führt mit 18 Toren die Torschützenliste der Bundesliga an und hat in fünf Champions-League-Spielen vier Treffer für die Bayern erzielt.

Am Samstag geht es für Kane und den zweitplatzierten FC Bayern ab 15.30 Uhr in der Bundesliga zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin, der momentan auf dem 17. Tabellenplatz steht. Bei einem Sieg des FCB und einer Niederlage von Bayer Leverkusen würde der Rekordmeister auf dem ersten Tabellenplatz landen. Leverkusen spielt am Sonntag ab 17.30 Uhr zu Hause gegen Borussia Dortmund. (mag)