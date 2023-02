„Kane wäre dumm, wenn er Nein zu Bayern München sagen würde“: England-Experte rechnet mit Transfer

Von: Stefan Schmid

Harry Kane ist weiter ein heißes Eisen beim FC Bayern. Ein englischer TV-Experte benennt den möglicherweise entscheidenden Vorteil des FCB im Transfer-Poker.

London/München - Die Personalie Harry Kane in Verbindung mit einem potenziellen zukünftigen Engagement beim deutschen Rekordmeister ist nicht nur in Deutschland ein immer wieder heiß gehandeltes Thema. Auch in der Heimat des englischen Nationalstürmers scheint man sich einen Wechsel von Kane nach München gut vorstellen zu können. Die Argumente, die nun TV-Experte und Ex-Profi Danny Murphy in der Daily Mail anführt, könnten für den Stürmer den entscheidenden Ausschlag Richtung FC Bayern geben.

Harry Edward Kane Geboren: 28. Juli 1993 (29) in London Leistungsdaten Tottenham Hotspur: 416 Spiele/267 Tore/62 Assists (wettbewerbsübergreifend) Vertrag bis 30. Juni 2024

Kane zum FC Bayern? „Jetzt oder nie“

Der englische Ex-Profi Danny Murphy (417 Premier-League-Spiele/5 Titel mit Liverpool) schätzt die Chancen des FC Bayern auf eine Verpflichtung von Harry Kane im kommenden Transferfenster als hoch ein. Kane befinde sich in einer „Jetzt oder nie Phase“ seiner Karriere, wenn er sein Ziel, Titel zu erringen, noch erreichen wolle. Tottenham Hotspur, für die Kane gerade sein 200. Premier-League-Tor erzielte, traut Murphy in absehbarer Zeit keine Trophäe zu.

Der deutsche Rekordmeister hingegen könnte „Kane das geben, was er als Weltklassestürmer verdient“, so Murphy. Den Wunsch nach Titeln könnte sich der Spurs-Stürmer tatsächlich am sichersten in München erfüllen. So braucht es wahrlich keine hellseherischen Fähigkeiten, um vorauszusagen, dass der FCB in den nächsten Jahren wenigstens den ein oder anderen nationalen Titel einfahren wird. Da können die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund und in Leipzig noch so oft vor der Saison ihre Titel-Ambitionen unterstreichen.

Weiterhin ein heißes Thema beim FC Bayern: Mittelstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur. © IMAGO / Sven Simon

„Bayern oder nix“ für Kanes Wunsch nach einer Trophäe?

Selbstverständlich sind die Bayern nicht die einzigen, die an Kane, dessen Vertrag noch bis Sommer 2024 läuft, interessiert sind. So soll auch Manchester United die Fühler ausgestreckt haben. Eine Möglichkeit, die Murphy und wohl auch Kane nicht wirklich überzeugt. „Er hat keine Zeit mehr, um Teil eines Teams zu sein, das sich im Aufbau befindet. Wenn er die Spurs verlassen würde, dann in erster Linie, um von Anfang an Trophäen zu gewinnen, was Bayern zu seiner besten Option machen würde“, so der ehemalige Spieler der Reds.

Heißt für Kane: Bayern oder nix! Ein Wechsel zu einem Verein, der ihn keinen Titel garantieren kann, macht in der Tat für den Kapitän der Three Lions wenig Sinn. Auf gutbezahlte Torejagd kann er auch weiter bei Tottenham gehen, dafür ist kein Wechsel zu einem Ligakonkurrenten auf ähnlichen Niveau und mit chaotischem Umfeld nötig. Oder um es mit den Worten von Danny Murphy zu sagen: „Harry Kane wäre dumm, wenn er Nein zu Bayern München sagen würde.“

FC Bayern: Für Kane müsste ans Festgeldkonto gegangen werden

Abgesehen von den Titelchancen hinkt man beim FC Bayern den Möglichkeiten der Premier-League-Klubs allerdings weit hinterher. Es ist schwer vorstellbar, dass die Verantwortlichen um Hasan Salihamidžić überhaupt Willens sind, dem Stürmer ein Gehalt auf seinem aktuellen Niveau zu bieten. Dazu käme eine sicherlich nicht unerhebliche Ablösesumme für den Stürmer, die an Tottenham Hotspur überwiesen werden müsste.

Sicherlich, das viel zitierte Festgeldkonto des FC Bayern dürfte weiterhin gut gefüllt sein, aber ob der deutsche Rekordmeister bereit ist, einen großen Teil davon in einen einzelnen Spieler zu investieren, ist zumindest fraglich. Dazu passt auch die überraschend pessimistische Aussage Salihamidžićs, was eine Weiterbeschäftigung von Leih-Neuzugang João Cancelo angeht. (sch)