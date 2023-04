Schlammschlacht nach Nagelsmann-Trennung? Brazzo widerspricht Management: „Das ist nicht so“

Von: Florian Schimak

Die Trennung von Julian Nagelsmann hallt beim FC Bayern noch immer nach. Hasan Salihamidzic reagiert nun auf die Aussagen der Nagelsmann-Agentur.

München – Beim FC Bayern brodelt es noch immer hinter den Kulissen! Der Grund: Die Trennung von Julian Nagelsmann.

Im Vorfeld des Bundesliga-Gipfeltreffens zwischen dem Rekordmeister und Borussia Dortmund gerieten Oliver Kahn und Lothar Matthäus vor laufender Kamera bei Sky verbal heftig aneinander. Dabei ging es um die Art und Weise der Entlassung von Nagelsmann.

Nagelsmann-Trennung beim FC Bayern hallt noch nach: Droht Schlammschlacht?

Zur Erinnerung: Am 23. März sickerte am Abend durch, dass sich die Bayern von Nagelsmann trennen wollen. Der damalige Coach wusste davon aber auf kicker-Nachfrage von nichts. Am Freitagmittag wurde der 35-Jährige dann an die Säbener Straße bestellt, wo ihm mitgeteilt wurde, dass man sich von ihm trennen werde.

Bereits am Dienstag in dieser besagten Woche hatten die Bayern Thomas Tuchel kontaktiert und dann donnerstags schließlich den Deal perfekt gemacht, woraufhin Hasan Salihamidzic versuchte, Nagelsmann zu erreichen. Von der Seite des Ex-Bayern-Trainers gibt es nun aber andere Berichte.

Es brodelt beim FC Bayern: Wie genau lief die Trennung von Julian Nagelsmann ab? © IMAGO/Ulrich Wagner

Nagelsmann-Seite schießt gegen Salihamidzic: „Es gab keinen Kontakt und keinen Kontaktversuch der Bayern“

Angeblich soll das Nagelsmann-Management an diesem Donnerstagabend versucht haben, die Bayern-Bosse zu erreichen, als Nagelsmann über die Medien von seiner Freistellung erfahren hatte. „Es gab keinen Kontakt und keinen Kontaktversuch der Bayern. Das Management von Julian Nagelsmann hat selbst nach den diversen Gerüchten aus den Medien bei Hasan Salihamidzic angerufen“, hieß es dazu.

„Das ist nicht so“, widersprach Hasan Salihamidzic am Samstag in der Mixed Zone der Allianz Arena nach dem verdienten 4:2 (3:0)-Erfolg über den BVB: „Sofort, als ich die Zusage von Thomas Tuchel hatte, habe ich versucht, Julian zu erreichen. Einmal, zweimal, dreimal, dann habe ich sein Management angerufen und danach nochmal Julian“, schilderte der Bayern-Sportvorstand den Abend.

„Ich weiß, dass Oliver Kahn lügt!“, sagte Matthäus in der Halbzeit-Pause zu t-online: „Oliver Kahn will nur von seinen Problemen ablenken, und dann greift er mich an. Aber darauf war ich vorbereitet.“

Salihamidzic schildert Nagelsmann-Trennung: „Habe Julian einmal, zweimal, dreimal versucht zu erreichen“

Salihamidzic stellte sich nach Schlusspfiff in der Arena umgehend obligatorisch an die Seite von Kahn, dessen Fehde mit Matthäus natürlich auch bei ihm angekommen war: „Oliver Kahn hat absolut die Wahrheit gesagt, da lege ich auch meine Hand ins Feuer! Ich habe das aber auch genauso auf der Pressekonferenz, genauso im Doppelpass erklärt“, sagte ein sichtlich aufgebrachter Salihamidzic.

Salihamidzic springt Kahn nach Fehde mit Matthäus zur Seite: „Das sind einfach Fakten“

Anschließend wollte Brazzo die Diskussion um die Nagelsmann-Entlassung beenden. „Ich sehe jetzt nicht, dass wir darüber weiter sprechen können“, so der 46-Jährige in den Katakomben der Allianz Arena: „Weil: Das sind einfach Fakten, die der Wahrheit entsprechen.“

Ob sich Salihamidzic‘ Wunsch erfüllt, bleibt abzuwarten. Die Personalie Nagelsmann dürfte den FC Bayern doch länger belasten, als es den Bossen lieb sein wird. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak