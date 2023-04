Diese acht Männer entscheiden über die Zukunft von Kahn und Brazzo

Von: Johannes Skiba

Die Zukunft von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern steht auf der Kippe. Über eine Absetzung müsste der achtköpfige Aufsichtsrat entscheiden.

München - Der FC Bayern befindet sich in einer tiefergehenden Krise, die mit der Niederlage in Mainz ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Im Fokus der medialen und vereinsinternen Kritik steht der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. Doch auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss offenbar um seinen Job bangen. Kahn und Brazzo müssten vom achtköpfigen Aufsichtsrat des Klubs abgelöst werden. Doch wer gehört zum mächtigsten Gremium des deutschen Rekordmeisters?

FC Bayern: Hoeneß wohl noch Salihamidzic-Befürworter

Der Aufsichtsrat des FC Bayern besteht aus acht Männern. Der bekannteste und noch immer präsenteste Name in diesem Gremium ist Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der mutmaßlich noch immer das strategische Zepter in der Hand hält, wenn es um die Besetzung der wichtigsten Position des FCB geht. Während Hoeneß als großer Kritiker Kahns gilt, befindet sich Salihamidzic wohl noch in der Gunst des wahren Bayern-Bosses.

Der eigentliche Klub-Chef, Präsident Herbert Hainer, sitzt ebenfalls im Aufsichtsrat der Münchener. Sein Einfluss gilt im Vergleich zu den großen Köpfen Hoeneß, Kahn und Salihamidzic als etwas geringer. Ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrates ist Prof. Dr. Dieter Mayer. Der Vizepräsident wurde 2017 berufen. Neben diesen Funktionen bei den Bayern sitzt Mayer außerdem im Präsidium des Süddeutschen Fußballverbandes.

Dr. Werner Zedelius (links), Uli Hoeneß (mitte) und Thorsten Langheim (rechts) sind drei der acht Aufsichtsratsmitglieder des FC Bayern. © imago - Montage

Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Fußball: Der Aufsichtsrat des FC Bayern

Zusätzlich zu Hoeneß und Co. sitzen im Aufsichtsrat des FC Bayern München Vertreter der drei Aktionäre des Klubs. Dr. Jan Heinemann vertritt Adidas, Dr. Werner Zedelius die Allianz und Markus Duesmann ist der Vorstandsvorsitzende von Audi. Alle drei Unternehmen sind langjährige Partner des FCB und halten jeweils 8,33 Prozent der Vereinsanteile. Dazu ist auch Thorsten Langheim aus dem Vorstand der Deutschen Telekom Teil des Aufsichtsrates. Zu guter Letzt ergänzt außerdem der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) die Runde. Dr. Michael Diederich, der ab dem 1. Juli den Posten als Vize-Vorstandsvorsitzender und Finanzchef übernimmt und seit 2018 im Aufsichtsrat sitzt, wird auf der Internetseite des FC Bayern nicht mehr im Aufsichtsrat geführt.

Alle acht Mitglieder haben sich dem Wohle des Vereins verschrieben, folgen dabei aber wohl der Linie von Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident besitzt mit Abstand die größte Fußballfachkompetenz und wird die anderen Aufsichtsratsmitglieder mit Sicherheit von seinen Vorstellungen, wie es mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic weiter gehen soll, überzeugen können. (jsk)