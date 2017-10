Salihamidzic begeistert: So hat sich das Training unter Jupp schon verändert

Die Rückkehr von Jupp Heynckes an die Säbener Straße ist schon jetzt das Trainer-Comeback dieser Saison. Doch konnte die Legende bereits etwas beim FC Bayern verändern? Ja, findet Hasan Salihamidzic.

München - Seit fünf Tagen erst hat Jupp Heynckes beim FC Bayern wieder das Ruder in der Hand. Doch was seither im Training des Rekordmeisters zu beobachten ist, gefällt Sportdirektor Hasan Salihamidzic offenbar schon jetzt sehr gut.

„Uns tut gut, dass Jupp eine klare Linie vorgibt“, sagte der 40-Jährige zur Bild. Dabei kristallisierte sich für ihn besonders eine Sache heraus: „Ich habe sofort gesehen, wie konzentriert die Spieler im Training zur Sache gehen. Da war in den ersten Tagen der Zug drin, den wir brauchen, um erfolgreich Fußball zu spielen.“ Damit erfüllt Don Jupp offenbar die Erwartungen, die an den Nachfolger von Carlo Ancelotti gestellt worden waren. Dem geschassten Italiener war immer wieder vorgeworfen worden, seine Stars zu lasch zu trainieren. Uli Hoeneß soll im Frühjahr sogar so weit gegangen sein, den FC Bayern als „das unfitteste Team aller Zeiten“ zu bezeichnen.

Salihamidzic über Heynckes: „Er ist selbst diszipliniert“

Das sieht unter Jupp Heynckes anders aus, alleine die Aufstockung des Bayern-Trainings von 60 auf 90 Minuten lässt erahnen, dass die Trainer-Legende seinen Stars alles abverlangt. Dabei zeichnet Heynckes aber auch aus, dass er sich selbst voll reinhängt. „Er ist morgens früh da, arbeitet akribisch. Er ist bestimmend. Er fordert Disziplin ein, ist selbst diszipliniert“, so Salihamidzic.

Ob die Arbeit der Trainer-Legende schon nach nicht mal einer Woche Früchte tragen wird, wird sich am Samstag zeigen. Dann nämlich empfängt der FC Bayern den SC Freiburg in der Allianz Arena (wir berichten im Live-Ticker). Dabei wird besonders spannend, welcher Startelf Jupp Heynckes vertrauen wird.

