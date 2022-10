Wegen Choupo-Moting: Basler enthüllt Streit zwischen Kahn und Brazzo - „Luft nicht mehr so rein“

Von: Marius Epp

Teilen

Eric Maxim Choupo-Moting hat momentan einen Lauf. Bezüglich seiner Zukunft waren sich Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic offenbar nicht ganz einig.

München - Er trifft, wie er will: Eric Maxim Choupo-Moting scheint dem FC Bayern aktuell das zu geben, was er braucht. Der neue Fixpunkt in der Sturmzentrale traf in den letzten vier Spielen fünfmal und lieferte obendrein noch zwei Assists. Die Neuner-Debatte beim Rekordmeister hat er erst einmal beendet.

Echte Begeisterungsstürme löste seine Verpflichtung 2020 zunächst nicht aus. Doch schon bald zeigte sich, dass sowohl sein Charakter als auch seine Leistungen als Lewandowski-Backup Gold wert waren. Verantwortlich für seinen Transfer war Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der sich mehrfach als großer Fan Choupo-Motings outete.

Kahn und Salihamidzic waren uneins wegen Choupo-Moting

Im Juni 2021 verlängerte der FC Bayern den Vertrag des Stürmers - um gleich zwei weitere Jahre bis 2023. Das sorgte für interne Unstimmigkeiten, wie Mario Basler im „Sport1-Fantalk“ enthüllte. „Ich weiß, dass es zwischen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ein bisschen Streit gegeben hat“, sagte der ehemalige Bayern-Spieler.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic verstehen sich in der Regel gut - manchmal gibt es aber auch Zwist. © IMAGO/Actionpictures

„Oliver wollte Choupo-Moting nur einen Einjahresvertrag geben, aber Brazzo hat ihm wohl aus eigenem Antrieb einen Zweijahresvertrag gegeben, ohne Oliver zu informieren. Da war die Luft für ein paar Wochen nicht mehr so rein“, berichtet Basler. Kahn wollte beim mittlerweile 33-Jährigen wohl lieber auf Sicht fahren, während Brazzo ihm einen Vertrauensbeweis entgegenbringen wollte.

Winkt Choupo-Moting ein neuer Vertrag? Kahn und Salihamidzic zurückhaltend

Die Zeit gibt Salihamidzic recht: Knapp anderthalb Jahre später ist Choupo-Moting aus dem Bayern-Kader nicht mehr wegzudenken, es steht sogar schon eine erneute Vertragsverlängerung im Raum. Auch Kahn war zwar voll des Lobes für Choupo-Moting, beim Thema Verlängerung trat er aber auf die Bremse. Dafür sei es noch „sehr, sehr früh“.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Auch Salihamidzic hielt sich zurück: „Lassen wir Choupo spielen und dann werden wir zu gegebener Zeit darüber reden“, sagte er vor dem Barcelona-Spiel, in dem der Deutsch-Kameruner gleich wieder traf. Und seinen ehemaligen Sturm-Vorgesetzten Robert Lewandowski in die Europa League schickte. Der Pole kassierte daraufhin Spott von einer Fluglinie und Salihamidzic-Sohn Nick. (epp)