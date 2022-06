„Brazzo ist ein Genie!“: Bayern-Fans feiern Salihamidzic für Mané-Deal

Von: Vinzent Fischer

Sadio Mané unterschreibt beim FC Bayern. Ein Deal, der vor allem auf das Konto von Hasan Salihamidzic geht. Die Fans feiern den Sportvorstand.

München - Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern verpflichtet mit Sadio Mané einen absoluten Weltstar. Bis 2025 hat der 30-Jährige an der Säbener Straße unterschrieben (alle Infos zum Transfer gibt es hier). 32 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen lässt sich der Rekordmeister die Dienste des Senegalesen kosten. Insbesondere für Sportvorstand Hasan Salihamidzic dürfte der Mané-Deal Balsam für die Seele sein.

Vor allem in seinen Anfangsjahren stand der Ex-Profi im Kreuzfeuer der Kritik. Viele stellten seine Kompetenzen für das Amt des Sportdirektors in Frage. Auch in der Kommunikation mit den Medien agierte Salihamidzic oftmals glücklos, wie etwa bei der Vorstellung von Ex-Trainer Niko Kovac oder bei der legendären Wut-Pressekonferenz der Bayern-Bosse im Oktober 2018.

FC Bayern: Wut-PK und Unglückliche Transfers - Salihamidzic häufig in der Kritik

Zahlreiche unglückliche Transferentscheidungen sorgten bei den Fans für Spott, etwa die Verpflichtungen von Bouna Sarr, Alvaro Odriozola oder Mickaël Cuisance. Großen Unmut lösten darüber hinaus die ablösefreien Abgänge, etwa von David Alaba oder Niklas Süle aus. Uli Hoeneß sprang seinem Schützling regelmäßig zur Seite. Salihamidzic-Sohn Nick bekam immer wieder Hass-Kommentare ab.

Trotz seines teils negativen Images in der Öffentlichkeit wurde Salihamidzic im Juli 2020 sogar zum Sportvorstand befördert. Jetzt kann er einen echten Transfer-Coup für sich verbuchen. „Mit Sadio Mané kommt ein internationaler Top-Star zum FC Bayern, der dem Weltfußball seinen Stempel aufgedrückt hat“, erklärt der 45-Jährige in einer Pressemitteilung. Mit einem klaren Karriereplan hat er den Außenstürmer vom FC Liverpool an die Säbener Straße gelockt.

FC Bayern: Fans jubeln nach Mané-Transfer - und adeln Salihamidzic

Und auch bei den Fans kommt der Deal gut an. „Der beste Transfer der Welt“, kommentieren zahlreiche Fans auf der Instagram-Seite des FC Bayern. Einige sprechen von „Spitzenklasse“. „Liverpool wird es noch bereuen, ihn gehen zu lassen“, ist sich ein anderer sicher. Die Bayern-Anhänger sind offensichtlich hocherfreut über den Transfer.

Die User honorieren allerdings auch die Arbeit des Sportvorstands. „Er (Salihamidzic, d. Red.) hat sich zurückgekämpft“, sagt ein Nutzer auf einer Fan-Page. „Salihamidzic hatte einen großen Anteil am Mané-Transfer. Er erkannte die Chance und überzeugte Mané persönlich“, kommentiert ein FCB-Mitglied auf Twitter. „Brazzo ist ein Genie! Wirklich gute Arbeit dieses Jahr!“, jubelt eine andere Anhängerin.

Die kommenden Wochen werden zeigen, welche Spieler Hasan Salihamidzic noch in der Hinterhand hat. Der Mané-Deal war zumindest mal ein dickes Ausrufezeichen. (vfi)