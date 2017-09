ZDF-Mann attackiert Salihamidzic: „Zaghaft, zögerlich, ängstlich“

Dribbelt sich Hasan Salihamidzic an Interviewfragen vorbei wie früher an seinen Gegnern? ZDF-Moderator Breyer kritisiert den FCB-Sportdirektor und erkennt Züge einer Satire.

München - Seit dieser Saison agiert Ex-Profi Hasan Salihamidzic als Sportdirektor beim FC Bayern und musste sich schon einige Male speziell aufgrund seines Umgangs mit den Medien Vorwürfe gefallen lassen, zum Beispiel von Michael Ballack. Bislang reagierte der Bosnier darauf nicht. Was „Brazzo“ nun zu lesen bekommt, dürfte allerdings weder ihm selbst noch den Bossen des FC Bayern München gefallen.

In seiner Kolumne beim Portal Sportbuzzer kritisiert ZDF-Moderator Jochen Breyer das Verhalten des neuen FCB-Offiziellen: „Der Sportdirektor Salihamidzic ist in seiner Außendarstellung bisher das, was der Spieler Salihamidzic nie war: zaghaft, zögerlich, ängstlich“, analysiert Breyer. Er hege zwar eine Sympathie für den neuen Sportdirektor der Bayern, schreibt der Sportstudio-Moderator, die Interviewführung von Salihamidzic lasse bislang jedoch zu wünschen übrig. Es entstehe der Eindruck, „dass er sich schlicht nicht traut, Stellung zu beziehen und sich deshalb in Allgemeinplätze flüchtet“, analysiert Breyer.

FC Bayern: Dribbelt sich Salihamidzic auch durch Interview-Fragen?

Stellenweise liefere Salihamidzic sogar Satire ab, wie der ZDF-Mann mit einem Interview-Auszug des Sky-Kollegen Patrick Wasserziehr belegt: „Brazzo“ umdribbele knifflige Fragen, indem er einfach etwas Unverfängliches antworte, das gar nicht zur Frage passt, so der Vorwurf. Breyer hat auch gleich eine Erklärung parat, warum Salihamidzic diese Taktik gewählt hat: „Man muss ihm dreierlei zu gute halten: Erstens ist er neu in seinem Job und möchte vermutlich erst mal auf Sicherheit spielen. Zweitens hat er das Pech, zu turbulenten Zeiten einzusteigen... Philipp Lahm gratuliert sich gerade vermutlich jeden Tag selbst zu seiner Entscheidung, den Posten abgelehnt zu haben... Und drittens möchte es Salihamidzic ganz offensichtlich beiden Bossen recht machen: Hoeneß und Rummenigge. Das Problem dabei ist, dass sich diese beiden derzeit in vielen Punkten selbst nicht einig sind...“

+ Hasan Salihamidzic zu seiner aktiven Karriere: Dribbelt „Brazzo“ bei Interviews wie früher auf dem Spielfeld? © dpa

Abschließend schlägt Breyer weitere versöhnliche Töne an und betont:„Salihamidzic wird in den kommenden Wochen und Monaten sein Profil schärfen, da bin ich mir sicher. Er muss ja nicht gleich Hoeneß´ Abteilung Attacke kopieren. Ein bisschen mehr als die Abteilung Wegducken sollte es aber schon sein.“

pf