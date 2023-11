Schleppende Haussuche bei Harry Kane? Ehefrau Kate lacht sich über Thomas Müller schlapp

Von: Florian Schimak

Teilen

Harry Kane erzielt gegen den BVB seinen nächsten Dreierpack. Das freut den FC Bayern. Doch im Hause Kane wird‘s immer enger.

München/Dortmund – Natürlich hatte er wieder seine Plastiktüte unter dem Arm.

Wie schon nach seinem Dreierpack gegen den SV Darmstadt am vergangenen Samstag schnappte sich Harry Kane das Spielgerät und nahm es mit nach Hause. So wie er es eben immer macht. Bereits zum dritten Mal (!) in dieser noch jungen Bundesliga-Saison gab‘s ebenso das Hattrick-Selfie vor den Fans.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Position: Mittelstürmer Marktwert: 110 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Harry Kane nimmt nach Dreierpack gegen BVB den Ball mit

Kane bricht beim FC Bayern alle Torjäger-Rekorde! 15 Treffer nach zehn Partien in der Liga, das ist bislang noch kein Neuzugang im deutschen Fußball-Oberhaus gelungen. Insgesamt steht der Engländer nun bei 17 Treffern und sieben Assists in 14 Pflichtspielen. Selbst die Presse in Kanes Heimat England überschlägt sich mit Lobeshuldigungen.

Eigentlich verrückt, dass Kane derart erfolgreich ist, obwohl er noch gar kein Zuhause gefunden hat. Bereits am vergangenen Wochenende sorgte der 30-Jährige für Lacher, als er sagte, er habe noch gar keine Wohnung, um seinen Dreierpack-Bällen einen besonderen Platz zu geben.

Thomas Müller und Harry Kane hatten nach dem 4:0-Erfolg des FC Bayern über den BVB allen Grund zur Freude. © Screenshot/Twitter/@fcbayern/Instagram/@katekane

15 Saisontore: Harry Kane bricht beim FC Bayern alle Rekord

Trotzdem nahm er das Leder auch aus Dortmund wieder mit nach Hause. Als Kane dann nach Abpfiff beim 4:0 über den BVB mit dem Ball unter dem Arm in Richtung Kabine marschieren wollte, „grätschte“ ihn Thomas Müller verbal ab.

„Mein erstes Mal im Klassiker, perfekt“, sagte Kane noch in Richtung eines Social-Media-Mitarbeiters des FC Bayern, ehe Müller dazu kam. „Ey, H! (englisch ausgesprochen, steht für Kanes Vorname; Anm. d. Red.) Your Hotel room gets smaller and smaller now, he?!“ (dt.: „Dein Hotelzimmer wird auch immer kleiner und kleiner“), sagte Müller auf seine ur-charmante Art.

Schleppende Haussuche bei Harry Kane? Ehefrau Kate lacht sich über Thomas Müller schlapp

Auch Kate Kane, die Ehegattin des Bayern-Stürmers, sah dieses Video auf den sozialen Kanälen des Rekordmeisters. Prompt postete sie es auf ihrem eigenen Instagram-Kanal und versah das Video mit zwei Lach-Emojis.

Ob die ausschließlich Thomas Müller galten oder ob dahinter doch die Hoffnung auf eine größere, eigene Wohnung oder gar ein Haus stecken, ist nicht überliefert. Fakt ist: Noch wohnt Kane im Hotel, selbst wenn seine Frau und seine vier Kinder zu Besuch sind.

Harry Kanes Vorgänger: Legendäre Neuner des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Harry Kane auf der Suche nach einer Wohnung? Nicht so einfach in München

Mit jedem Hattrick wird der Raum begrenzter – daher wird‘s Zeit, dass sich Harry Kane räumlich etwas vergrößert. Allerdings ist es doch irgendwie schön zu sehen, dass selbst ein gefeierter Bayern-Star gegen die alltäglichen Probleme in München nicht gewappnet ist.

Wer in der bayerischen Landeshauptstadt schon mal auf Wohnungssuche war, der weiß, wovon hier die Rede ist. (smk)